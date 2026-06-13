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RSS का मुख्य उद्देश्य हिंदू समुदाय को संगठित और मजबूत करना है: मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि राम जन्मभूमि का मुद्दा और आर्टिकल 370 ऐसे मामले हैं जो देश की एकता और अखंडता पर असर डालते हैं.

RSS aim to strengthen Hindu community, promoting unity and cultural identity Mohan Bhagwat in Kerala
मोहन भागवत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 8:59 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चा हिंदुत्व सिर्फ धार्मिक रीति-रिवाजों पर नहीं, बल्कि काम पर आधारित है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों, समाज और प्रकृति को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, और कहा कि RSS किसी का विरोध करने वाला संगठन नहीं है.

तिरुवनंतपुरम के उदय समुद्र होटल में आरएसएस के सौ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित लेक्चर सीरीज में बोलते हुए, भागवत ने समाज की ताकत के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "समाज को कमजोर नहीं होना चाहिए. निर्बलता मौत है."

उन्होंने बताया कि पिछले 100 वर्षों में, RSS ने कई पहल की हैं, और सरकार या बाहरी स्रोतों से एक भी पैसा लिए बिना लगभग 130,000 सर्विस प्रोजेक्ट लागू किए हैं. यह संगठन समर्पित स्वयं सेवकों के साथ काम करता है, जिनमें से कुछ राजनीति में भी शामिल हैं, लेकिन RSS खुद गैर-राजनीतिक संगठन है.

भागवत ने कहा कि चुनावों के दौरान, आरएसएस जिम्मेदारी से वोट देने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है, लेकिन यह सीधे तौर पर राजनीति में शामिल नहीं होता है. भागवत ने साफ किया, "राम जन्मभूमि का मुद्दा और आर्टिकल 370 राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं; ये ऐसे मामले हैं जो देश की एकता और अखंडता पर असर डालते हैं." उन्होंने कहा कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य हिंदू समुदाय को संगठित और मजबूत करना, एकता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है.

RSS का संदेश सद्भाव का...
उन्होंने आगे बताया कि RSS का संदेश सद्भाव का है, जो समाज से आत्म-संयम, आत्म-नियंत्रण और त्याग की भावना विकसित करने की अपील करता है. उन्होंने कहा, "हमारी राजनीति और सरकार को इन मूल्यों को दिखाना चाहिए. समाज को देश और दुनिया की तरक्की के लिए काम करना चाहिए."

भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की सांस्कृतिक पहचान हिंदू मूल्यों में निहित है, जो सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, बल्कि उनमें जीवन जीने का एक तरीका और संस्कृति शामिल है जो प्रकृति और जीवन का सम्मान करती है.

RSS के विस्तार को लेकर चिंताओं पर बात करते हुए, भागवत ने कहा कि विपक्ष के कैंपेन डर और गलतफहमियों से चलते हैं. उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद बंटवारे के बारे में नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक एकता के बारे में है. उन्होंने कहा, "भारत सिर्फ अलग-अलग राष्ट्रीयता का जमावड़ा नहीं है; यह हिंदुत्व में बसा एक देश है - एक ऐसी संस्कृति जो भारतीय जीवन का सार दिखाती है."

आरएसएस प्रमुख ने प्रकृति और आध्यात्मिकता के बारे में भारत की पुरानी समझ पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जहां आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजता है, वहीं भारत का पुराना समाज लंबे समय से मानसिक और आध्यात्मिक विकास के महत्व को समझता रहा है. उन्होंने करोड़ों हिंदुओं से अपनी सांस्कृतिक पहचान को पहचानने और समाज सेवा के लिए समय देने की अपील की.

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