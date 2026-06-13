ETV Bharat / bharat

RSS का मुख्य उद्देश्य हिंदू समुदाय को संगठित और मजबूत करना है: मोहन भागवत

तिरुवनंतपुरम: केरल दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चा हिंदुत्व सिर्फ धार्मिक रीति-रिवाजों पर नहीं, बल्कि काम पर आधारित है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों, समाज और प्रकृति को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, और कहा कि RSS किसी का विरोध करने वाला संगठन नहीं है.

तिरुवनंतपुरम के उदय समुद्र होटल में आरएसएस के सौ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित लेक्चर सीरीज में बोलते हुए, भागवत ने समाज की ताकत के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "समाज को कमजोर नहीं होना चाहिए. निर्बलता मौत है."

उन्होंने बताया कि पिछले 100 वर्षों में, RSS ने कई पहल की हैं, और सरकार या बाहरी स्रोतों से एक भी पैसा लिए बिना लगभग 130,000 सर्विस प्रोजेक्ट लागू किए हैं. यह संगठन समर्पित स्वयं सेवकों के साथ काम करता है, जिनमें से कुछ राजनीति में भी शामिल हैं, लेकिन RSS खुद गैर-राजनीतिक संगठन है.

भागवत ने कहा कि चुनावों के दौरान, आरएसएस जिम्मेदारी से वोट देने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है, लेकिन यह सीधे तौर पर राजनीति में शामिल नहीं होता है. भागवत ने साफ किया, "राम जन्मभूमि का मुद्दा और आर्टिकल 370 राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं; ये ऐसे मामले हैं जो देश की एकता और अखंडता पर असर डालते हैं." उन्होंने कहा कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य हिंदू समुदाय को संगठित और मजबूत करना, एकता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है.

RSS का संदेश सद्भाव का...

उन्होंने आगे बताया कि RSS का संदेश सद्भाव का है, जो समाज से आत्म-संयम, आत्म-नियंत्रण और त्याग की भावना विकसित करने की अपील करता है. उन्होंने कहा, "हमारी राजनीति और सरकार को इन मूल्यों को दिखाना चाहिए. समाज को देश और दुनिया की तरक्की के लिए काम करना चाहिए."