हैदराबाद में ₹ 232.70 करोड़ रुपये की लागत से साइंस एक्सपीरियंस सिटी का निर्माण
इसमें मोशन सिमुलेटर से लोगों को रियल-टाइम एक्सपीरियंस के जरिए फिजिक्स, एरोनॉटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है.
Published : April 11, 2026 at 1:10 PM IST
हैदराबाद: वैज्ञानिक जिज्ञासा और अनुभवजन्य सीखने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बन रहे बड़े ‘साइंस एक्सपीरियंस सिटी’ के वास्तुशिल्प डिजाइन का अनावरण किया.
इस प्रोजेक्ट जिसकी अनुमानित लागत 232.70 करोड़ रुपये है. इसे नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के कैंपस में बनाया जा रहा है. यह पहल नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कर रही है, जिसका मकसद स्टूडेंट्स और आम लोगों के साइंस से जुड़ने के तरीके को बदलना है. ताकि किताबों से आगे बढ़कर उन्हें प्रैक्टिकल, इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके.
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजाइन शेयर करते हुए कहा, 'यह सेंटर जिज्ञासा जगाने और साइंस को सभी के लिए आसान और दिलचस्प बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.' आने वाले साइंस एक्सपीरियंस सिटी में कई लेटेस्ट आकर्षण होंगे. एक खास बात 3D डिजिटल डोम थिएटर होगी, जहाँ विजिटर्स शानदार प्रेजेंटेशन के जरिए स्पेस और एस्ट्रोनॉमी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक वॉक-थ्रू एक्वेरियम समुद्री जीवन की एक अनोखी झलक देगा, जिससे विजिटर्स पानी के इकोसिस्टम को करीब से देख सकेंगे.
इस फैसिलिटी में मोशन सिमुलेटर भी होंगे, जिन्हें लोगों को रियल-टाइम एक्सपीरियंस के जरिए फिजिक्स और एरोनॉटिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. एक खास रोबोटिक्स सेंटर ट्रेनिंग सेशन और लाइव डेमोंस्ट्रेशन होस्ट करेगा, जिससे स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ावा मिलेगा.
एक और खास अट्रैक्शन स्पेस एग्जिबिशन गैलरी होगी, जिसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन की अचीवमेंट्स दिखाई जाएंगी, जिसमें रॉकेट मॉडल और एस्ट्रोनॉमी एग्ज़िबिट शामिल हैं. इसके अलावा, स्टूडेंट्स को उनके क्रिएटिव आइडिया को डेवलप करने के लिए टूल्स और जगह देने के लिए इनोवेशन हब और इंटरैक्टिव लैब बनाए जा रहे हैं. एक बार पूरा हो जाने पर साइंस एक्सपीरियंस सिटी के एक लैंडमार्क एजुकेशनल हब बनने की उम्मीद है, जो युवा दिमागों को इंस्पायर करेगा और साइंस और टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी बढ़ाएगा.