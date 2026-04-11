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हैदराबाद में ₹ 232.70 करोड़ रुपये की लागत से साइंस एक्सपीरियंस सिटी का निर्माण

हैदराबाद में साइंस एक्सपीरियंस सिटी के डिजाइन का अनावरण किया गया ( ETV Bharat )

हैदराबाद: वैज्ञानिक जिज्ञासा और अनुभवजन्य सीखने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बन रहे बड़े ‘साइंस एक्सपीरियंस सिटी’ के वास्तुशिल्प डिजाइन का अनावरण किया. इस प्रोजेक्ट जिसकी अनुमानित लागत 232.70 करोड़ रुपये है. इसे नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के कैंपस में बनाया जा रहा है. यह पहल नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स कर रही है, जिसका मकसद स्टूडेंट्स और आम लोगों के साइंस से जुड़ने के तरीके को बदलना है. ताकि किताबों से आगे बढ़कर उन्हें प्रैक्टिकल, इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके. केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजाइन शेयर करते हुए कहा, 'यह सेंटर जिज्ञासा जगाने और साइंस को सभी के लिए आसान और दिलचस्प बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.' आने वाले साइंस एक्सपीरियंस सिटी में कई लेटेस्ट आकर्षण होंगे. एक खास बात 3D डिजिटल डोम थिएटर होगी, जहाँ विजिटर्स शानदार प्रेजेंटेशन के जरिए स्पेस और एस्ट्रोनॉमी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक वॉक-थ्रू एक्वेरियम समुद्री जीवन की एक अनोखी झलक देगा, जिससे विजिटर्स पानी के इकोसिस्टम को करीब से देख सकेंगे.