95 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी...81 लोग गिरफ्तार, बैंक कर्मचारी और सफेदपोश पेशेवर शामिल
95 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी मामले में साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने कई राज्यों से 81 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 10, 2025 at 8:07 PM IST
हैदराबाद: साइबर अपराध पर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने कई राज्यों में चल रहे एक बड़े धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है.
तेलंगाना के लोगों से 95 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले विदेशी कॉल सेंटरों से जुड़े 41 बड़े मामलों पर कार्रवाई करते हुए, ब्यूरो ने पांच राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 25 दिनों तक अभियान चलाया. इस अभियान में 81 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
95 करोड़ रुपये का घोटाला
टीजीसीएसबी अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोग एक जटिल साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा थे. वे विदेशों में फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और फर्जी बैंक लेनदेन के जरिए पैसे की हेराफेरी करते थे. आरोपियों में विदेश में कॉल करने वालों के साथ समन्वय करने वाले 17 एजेंट, नकद और चेक निकालने वाले 11 लोग, और फर्जी बैंक खातों के 53 संचालक शामिल हैं. ब्यूरो ने खुलासा किया कि आरोपी पूरे भारत में 754 साइबर अपराध मामलों में शामिल थे, जिनमें तेलंगाना में 128 मामले भी हैं.
आरोपियों में बैंक और आईटी पेशेवर भी शामिल
चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में बैंक कर्मचारी और सफेदपोश पेशेवर शामिल हैं. मामले में आईडीएफसी बैंक के एक सेल्स एक्जीक्यूटिव, फेडरल बैंक के एक कर्मचारी और बंधन बैंक के एक मैनेजर का धन हस्तांतरण से जुड़े 106 मामलों से सीधा संबंध पाया गया.
अन्य लोगों में 96 मामलों से जुड़े कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा धारक, 31 मामलों में शामिल चेन्नई के एक ऑडिट कार्यालय का एक अकाउंटेंट और 45 मामलों में शामिल एक बीबीए स्नातक शामिल हैं. जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक कर्मचारी ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने कॉर्पोरेट खाते का इस्तेमाल किया था.
टीजीसीएसबी ने कहा कि इस नेटवर्क ने अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया था, जिनमें आईटी कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी, दलाल, छात्र और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे. जिन्हें कमीशन का लालच देकर चुराए गए धन को सफेद करने के लिए खाते खोलने या प्रबंधित करने के लिए लुभाया गया था.
विदेशी मास्टरमाइंड की तलाश
ब्यूरो ने पुष्टि की है कि इन अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरों के संचालन के संदिग्ध मास्टरमाइंड विदेशी नागरिकों के लिए लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं. ये गिरफ्तारियाँ तेलंगाना की साइबर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हैं, जिसने सीमा पार डिजिटल अपराधों पर नज़र रखने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ निगरानी और समन्वय बढ़ा दिया है.
निदेशक शिखा गोयल ने कहा कि, टीजीसीएसबी इस श्रृंखला की हर कड़ी का पता लगाने, धोखाधड़ी वाले खातों को फ्रीज करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि चुराया गया पैसा बरामद हो और पीड़ितों को वापस मिले. उन्होंने कहा कि, यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश देती है कि साइबर अपराधी अब फर्जी कॉल सेंटरों या डिजिटल गुमनामी के पीछे नहीं छिप सकते.
अक्टूबर में हुई इस कार्रवाई का समन्वय टीजीसीएसबी निदेशक शिखा गोयल की देखरेख में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीक्षम रेड्डी के नेतृत्व में किया गया. इस छापेमारी में डीएसपी सूर्य प्रकाश, एसवी हरिकृष्णा, केवीएन प्रसाद, वाई. वेंकटेश्वर राव, के. गिरिकुमार, एन. वेणुगोपाल रेड्डी, बी. अशोक, ए सुभाष चंद्र बोस और नंदीराम सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.
