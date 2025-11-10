ETV Bharat / bharat

95 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी...81 लोग गिरफ्तार, बैंक कर्मचारी और सफेदपोश पेशेवर शामिल

हैदराबाद: साइबर अपराध पर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने कई राज्यों में चल रहे एक बड़े धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है.

तेलंगाना के लोगों से 95 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले विदेशी कॉल सेंटरों से जुड़े 41 बड़े मामलों पर कार्रवाई करते हुए, ब्यूरो ने पांच राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 25 दिनों तक अभियान चलाया. इस अभियान में 81 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

95 करोड़ रुपये का घोटाला

टीजीसीएसबी अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोग एक जटिल साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा थे. वे विदेशों में फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और फर्जी बैंक लेनदेन के जरिए पैसे की हेराफेरी करते थे. आरोपियों में विदेश में कॉल करने वालों के साथ समन्वय करने वाले 17 एजेंट, नकद और चेक निकालने वाले 11 लोग, और फर्जी बैंक खातों के 53 संचालक शामिल हैं. ब्यूरो ने खुलासा किया कि आरोपी पूरे भारत में 754 साइबर अपराध मामलों में शामिल थे, जिनमें तेलंगाना में 128 मामले भी हैं.

आरोपियों में बैंक और आईटी पेशेवर भी शामिल

चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में बैंक कर्मचारी और सफेदपोश पेशेवर शामिल हैं. मामले में आईडीएफसी बैंक के एक सेल्स एक्जीक्यूटिव, फेडरल बैंक के एक कर्मचारी और बंधन बैंक के एक मैनेजर का धन हस्तांतरण से जुड़े 106 मामलों से सीधा संबंध पाया गया.

अन्य लोगों में 96 मामलों से जुड़े कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा धारक, 31 मामलों में शामिल चेन्नई के एक ऑडिट कार्यालय का एक अकाउंटेंट और 45 मामलों में शामिल एक बीबीए स्नातक शामिल हैं. जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक कर्मचारी ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने कॉर्पोरेट खाते का इस्तेमाल किया था.