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AIADMK के पूर्व मंत्री के खिलाफ 28 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप, दोबारा जांच के लिए याचिका दायर

अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री वैथिलिंगम के खिलाफ रिश्वत का आरोप है. इस पर आयकर विभाग ने दोबारा जांच के लिए याचिका दायर की है.

Rs 28 Crore Bribery Allegation Against Former AIADMK Minister Vaithilingam: Income Tax Department Files Petition for Re-investigation
वैथिलिंगम, अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 6:17 PM IST

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चेन्नई: सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय(DVAC) ने चेन्नई प्रधान सत्र न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें अन्नाद्रमुक (AIADMK) के पूर्व मंत्री वैथिलिंगम के खिलाफ रिश्वत केस बंद करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट वापस लेने की इजाजत मांगी गई है.

साल 2022 में, 'अरप्पोर इयक्कम' ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वैथिलिंगम, जो 2011 से 2016 तक अन्नाद्रमुक के राज में आवास मंत्री थे, ने चेन्नई के पेरुंगलथुर इलाके में एक जानी-मानी प्राइवेट निर्माण कंपनी द्वारा बनाए गए एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए प्लानिंग परमिशन (नियोजन अनुमति) देने के लिए 28 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी.

दो साल की देरी के बाद, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने सितंबर 2024 में इस शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस मामले के आधार पर एक अलग केस दर्ज किया था.

जब यह केस चेन्नई सेशंस कोर्ट में लंबित था, तब पूर्व मंत्री वैथिलिंगम पिछले जनवरी में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी में शामिल हो गए थे. डीएमके में उनके शामिल होने के बाद, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने केस को बंद करने की मांग करते हुए एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं हैं.

'अरापोर इयक्कम' और ईडी ने इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए अलग-अलग पिटीशन फाइल कीं. तमिलनाडु में सरकार बदलने के बीच, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने अब एक याचिका दाखिल की है जिसमें पूर्व मंत्री वैथिलिंगम के खिलाफ केस की फिर से जांच करने का इरादा बताया गया है.

ये सभी मामले चेन्नई प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट के जज एस. कार्तिकेयन के सामने सुनवाई के लिए आए. सुनवाई के दौरान, ईडी ने कहा कि केस को बंद करने का विरोध करने वाली याचिका दाखिल की गई थीं. जवाब में, वैथिलिंगम के वकील ने तर्क दिया कि ईडी का इस खास केस से कोई लेना-देना नहीं है. यह कहा गया कि ईडी के पास इस मामले का विरोध करने के लिए याचिका दाखिल करने का कोई आधार नहीं है.

अरप्पोर इयक्कम ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (DVAC) की उस रिपोर्ट की कॉपी मांगने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें केस बंद करने की सिफारिश की गई थी.

इसके बाद, जज ने घोषणा की कि कोर्ट पहले यह देखेगा कि केस बंद करने के खिलाफ ईडी की फाइल की गई पिटीशन सुनवाई योग्य है या नहीं. कोर्ट ने सभी याचिका पर सुनवाई 29 जून तक के लिए टाल दी है.

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