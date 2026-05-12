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200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलिन फर्नांडीस ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका वापस ली

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पटियाला हाउस कोर्ट से वापस ली. जैकलीन फर्नांडिस इस मामले में आरोपी हैं. इसके पहले ईडी ने जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने की मांग का विरोध किया था.

ईडी ने अपने जवाब में कहा था कि जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के जानने के बावजूद उसके संपर्क में हैं. जैकलीन कई तरीकों से सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में रहती हैं. ईडी के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडिस अपराध के धन का उपयोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर करती हैं. इसका साफ मतलब है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय भागीदार हैं. कोर्ट ने 17 अप्रैल को जैकलीन की इस अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी किया था.

जैकलीन ने ईडी के केस को निरस्त करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए जैकलीन की याचिका खारिज की थी. इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस जमानत पर हैं.

पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर 2022 को जैकलीन को जमानत दी थी. 31 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जैकलीन के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 17 अगस्त 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था. ईडी अप्रैल 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है.