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'मेसी को केरल लाने के नाम पर 126 करोड़ रु. का हेरफेर', राज्य खेल विभाग का आरोप

केरल की पिछली एलडीएफ सरकार पर आरोप. जांच जारी.

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लियोनेल मेसी, मशहूर फुटबॉलर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 5:59 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 6:15 PM IST

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तिरुवनंतपुरम : केरल खेल विभाग ने पिछली एलडीएफ सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना में भारी वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया है, जिसके तहत मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को राज्य में लाया जाना था.

आंतरिक जांच रिपोर्ट में गंभीर उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की संभावना भी शामिल है. केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच कराने की सिफारिश की गई. आरोप के अनुसार, प्रायोजक (स्पॉन्सर) ने दावा किया था कि उसने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 126 करोड़ रुपये) ट्रांसफर किए थे. हालांकि, राज्य सरकार के पास इस लेन-देन को साबित करने या यह पुष्टि करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कि एसोसिएशन को फंड मिला था.

इसके अलावा, जांचकर्ता राज्य सरकार और फुटबॉल एसोसिएशन, या सरकार और प्रायोजक के बीच कोई औपचारिक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) नहीं ढूंढ पाए. खेल विभाग के विशेष सचिव एन. प्रशांत ने इन नतीजों को एक विस्तृत रिपोर्ट में संकलित किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए दो सप्ताह पहले मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को सौंपा गया था.

खेल, युवा मामले और पंजीकरण मंत्री एडवोकेट ओ.जे. जनीश ने ईटीवी भारत को बताया कि इस मामले पर मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे. रिपोर्ट में बताए गए नतीजों की गंभीरता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि आगे की जरूरी कार्रवाई शुरू करना मुख्यमंत्री पर निर्भर है.

स्पॉन्सर ने अमेरिका की एक एजेंसी के जरिए अर्जेंटीना को पैसे भेजने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी. मंजूरी तो मिल गई, लेकिन असल में पैसे ट्रांसफर होने का कोई दस्तावेजी सबूत राज्य सरकार को कभी नहीं दिया गया.

जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस अमेरिकी एजेंसी के जरिए यह ट्रांजैक्शन होना था, उस पर अभी वित्तीय अपराधों से जुड़ी जांच चल रही है. इससे पहले, एलडीएफ सरकार ने टीम के दौरे में देरी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आरोप में स्पॉन्सर को दो नोटिस भेजे थे, फिर भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड कभी पेश नहीं किए गए.

राज्य सरकार ने अर्जेंटीना की टीम से कोई आधिकारिक पुष्टि मिलने से पहले ही विदेशी फंड ट्रांसफर की मंजूरी और कोच्चि में एक एग्जिबिशन मैच की घोषणा करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था.

दौरे को लेकर सरकारी स्तर पर कोई स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट या आधिकारिक भरोसा नहीं था. इस डील को लेकर शक तब और बढ़ गया जब जीएसटी विभाग ने स्पॉन्सर को समन जारी करके 126 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन पर 22.68 करोड़ रुपये का सर्विस टैक्स चुकाने को कहा. समन मिलने के बाद, रिपोर्टर चैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले एंटो ऑगस्टीन अपना बयान दर्ज कराने के लिए कान्हांगड़ जीएसटी ऑफिस पहुंचे. जीएसटी विभाग ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सर्विस टैक्स की मांग की थी, क्योंकि कथित तौर पर फंड एक विदेशी खाते में भेजा गया था. अपने बयान में ऑगस्टीन ने तर्क दिया कि चूंकि मेसी कभी केरल नहीं आए, इसलिए सर्विस टैक्स चुकाने की कोई देनदारी नहीं बनती. हालांकि, टैक्स अधिकारियों का कहना है कि जब पैसे ट्रांसफर किए गए थे, तो जीएसटी की देनदारी को माफ नहीं किया जा सकता.

जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस विंग के पास केरल में कहीं भी, बिना किसी अधिकार-क्षेत्र की सीमा के, शुरुआती जांच करने और आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है. कान्हांगड के एक अधिकारी ने शुरुआती जांच शुरू की और पाया कि पैसे तो ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन उससे जुड़ा सर्विस टैक्स नहीं भरा गया था, जिसके बाद नोटिस और समन जारी किए गए.

हालांकि, जांच के दौरान ही अधिकारी का अचानक तिरुवनंतपुरम तबादला कर दिया गया, जिससे फाइल सरकारी लालफीताशाही में फंस गई. यूडीएफ सरकार के सत्ता में आने के बाद ही कार्यवाही फिर से शुरू हुई और बयान दर्ज करने के लिए नया समन जारी किया गया.

फिलहाल सरकार के पास जो मुख्य दस्तावेज हैं, वे सिर्फ तत्कालीन खेल मंत्री के कार्यालय और अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधि के बीच हुए ईमेल बातचीत के हैं. हैरानी की बात यह है कि ये ईमेल कथित लेन-देन होने के दो साल बाद खेल विभाग की फाइलों में जोड़े गए थे.

जांच रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या इतने बड़े सरकारी सौदे के लिए, जरूरी कानूनी दस्तावेजों के बिना, सिर्फ ईमेल बातचीत को ही पर्याप्त सबूत माना जा सकता है.इस सौदे की शुरुआत जुलाई 2023 में हुई, जब कलामासेरी की 'गोट एंड ग्लोबल' नाम की कंपनी ने सरकार को शुरुआती पत्र सौंपकर अर्जेंटीना की टीम को केरल लाने और पूरा आर्थिक सहयोग देने का प्रस्ताव दिया.

जांच में पता चला कि यह कंपनी प्रस्ताव सौंपने से सिर्फ 20 दिन पहले ही रजिस्टर हुई थी और इसकी पेड-अप कैपिटल (चुका हुआ निवेश) सिर्फ एक लाख रुपये थी.बाद में, 'रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' आधिकारिक प्रायोजक (स्पॉन्सर) के तौर पर सामने आई. जांचकर्ताओं ने पाया कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता भी 'गोट एंड ग्लोबल' जैसा ही था. खेल विभाग की रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक खामियों का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि प्रायोजक का चयन बिना किसी औपचारिक टेंडर प्रक्रिया के एकतरफा ढंग से किया गया था.

सितंबर 2024 में, पूर्व खेल मंत्री वी. अब्दुरहिमन फुटबॉल टीम को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित करने के लिए स्पेन गए थे. उनके साथ तत्कालीन खेल सचिव प्रणब ज्योतिनाथ और निदेशक पी. विष्णुराज भी थे, और इस प्रतिनिधिमंडल ने उस यूरोपीय देश में लगभग एक सप्ताह बिताया. हालांकि, सरकार के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि यह यात्रा अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के निमंत्रण पर की गई थी.

इसके अलावा, इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि मंत्री किससे मिले या यात्रा के दौरान क्या बातचीत हुई.अब 126 करोड़ रुपये के पूरे लेन-देन की व्यापक जांच की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में वित्तीय लेन-देन हुआ था. विदेशी फंड ट्रांसफर के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएं, केंद्रीय मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रायोजक की वित्तीय क्षमता, अमेरिका स्थित एजेंसी की भूमिका और सरकार तथा प्रायोजक के बीच के संबंधों की जांच की जा रही है. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन का आगामी निर्णय यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए मामले को विजिलेंस विभाग और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जाएगा.

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Last Updated : August 11, 2026 at 6:15 PM IST

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