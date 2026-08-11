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'मेसी को केरल लाने के नाम पर 126 करोड़ रु. का हेरफेर', राज्य खेल विभाग का आरोप

लियोनेल मेसी, मशहूर फुटबॉलर ( AFP )

तिरुवनंतपुरम : केरल खेल विभाग ने पिछली एलडीएफ सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना में भारी वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया है, जिसके तहत मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को राज्य में लाया जाना था. आंतरिक जांच रिपोर्ट में गंभीर उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की संभावना भी शामिल है. केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच कराने की सिफारिश की गई. आरोप के अनुसार, प्रायोजक (स्पॉन्सर) ने दावा किया था कि उसने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 126 करोड़ रुपये) ट्रांसफर किए थे. हालांकि, राज्य सरकार के पास इस लेन-देन को साबित करने या यह पुष्टि करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कि एसोसिएशन को फंड मिला था. इसके अलावा, जांचकर्ता राज्य सरकार और फुटबॉल एसोसिएशन, या सरकार और प्रायोजक के बीच कोई औपचारिक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) नहीं ढूंढ पाए. खेल विभाग के विशेष सचिव एन. प्रशांत ने इन नतीजों को एक विस्तृत रिपोर्ट में संकलित किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए दो सप्ताह पहले मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को सौंपा गया था. खेल, युवा मामले और पंजीकरण मंत्री एडवोकेट ओ.जे. जनीश ने ईटीवी भारत को बताया कि इस मामले पर मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे. रिपोर्ट में बताए गए नतीजों की गंभीरता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि आगे की जरूरी कार्रवाई शुरू करना मुख्यमंत्री पर निर्भर है. स्पॉन्सर ने अमेरिका की एक एजेंसी के जरिए अर्जेंटीना को पैसे भेजने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी. मंजूरी तो मिल गई, लेकिन असल में पैसे ट्रांसफर होने का कोई दस्तावेजी सबूत राज्य सरकार को कभी नहीं दिया गया. जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस अमेरिकी एजेंसी के जरिए यह ट्रांजैक्शन होना था, उस पर अभी वित्तीय अपराधों से जुड़ी जांच चल रही है. इससे पहले, एलडीएफ सरकार ने टीम के दौरे में देरी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आरोप में स्पॉन्सर को दो नोटिस भेजे थे, फिर भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड कभी पेश नहीं किए गए. राज्य सरकार ने अर्जेंटीना की टीम से कोई आधिकारिक पुष्टि मिलने से पहले ही विदेशी फंड ट्रांसफर की मंजूरी और कोच्चि में एक एग्जिबिशन मैच की घोषणा करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था. दौरे को लेकर सरकारी स्तर पर कोई स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट या आधिकारिक भरोसा नहीं था. इस डील को लेकर शक तब और बढ़ गया जब जीएसटी विभाग ने स्पॉन्सर को समन जारी करके 126 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन पर 22.68 करोड़ रुपये का सर्विस टैक्स चुकाने को कहा. समन मिलने के बाद, रिपोर्टर चैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले एंटो ऑगस्टीन अपना बयान दर्ज कराने के लिए कान्हांगड़ जीएसटी ऑफिस पहुंचे. जीएसटी विभाग ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सर्विस टैक्स की मांग की थी, क्योंकि कथित तौर पर फंड एक विदेशी खाते में भेजा गया था. अपने बयान में ऑगस्टीन ने तर्क दिया कि चूंकि मेसी कभी केरल नहीं आए, इसलिए सर्विस टैक्स चुकाने की कोई देनदारी नहीं बनती. हालांकि, टैक्स अधिकारियों का कहना है कि जब पैसे ट्रांसफर किए गए थे, तो जीएसटी की देनदारी को माफ नहीं किया जा सकता.