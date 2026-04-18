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RAS RESULT 2024 : फाइनल परिणाम जारी, बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई टॉपर

राजस्थान को 1096 नए प्रशासनिक अधिकारी मिलेंगे.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 12:24 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 12:29 PM IST

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अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आरएएस भर्ती 2024 का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया. बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने मेरिट में प्रथम, जैसलमेर के वीरेंद्र चारण ने द्वितीय और भीलवाड़ा के नवनीत शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है. परीक्षा परिणाम साक्षात्कार खत्म होने के ठीक दूसरे दिन जारी किया गया है. 1096 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी.

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टॉप 20 की लिस्ट
टॉप 20 की लिस्ट (ETV Bharat)
Last Updated : April 18, 2026 at 12:29 PM IST

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