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दिवाली और छठ पूजा से पहले रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चौबीसों घंटे CCTV सर्विलांस

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की आवाजाही में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, इसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं. इसमें रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की ज्यादा तैनाती, चौबीसों घंटे CCTV सर्विलांस और स्टेशन परिसर की कड़ी निगरानी पर खास जोर दिया गया है, ताकि भीड़भाड़ को रोका जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

रेलवे स्टेशनों पर RPF की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हुए, बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे ने यात्रियों की मांग का आकलन किया है और उसी हिसाब से त्योहारों की भीड़ को संभालने के लिए अतरिक्त ट्रेन सर्विस की योजना और घोषणा की है. अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. RPF ने एक सेंट्रलाइज्ड बैगेज-स्कैनिंग सिस्टम शुरू किया है. पहले, कई एंट्री गेट पर स्कैनिंग की सुविधा थी. अब इन्हें एक ही निर्धारित जगह पर एक साथ कर दिया गया है ताकि भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके और जब भी जरूरत हो, यात्रियों की आवाजाही को आसानी से डायवर्ट किया जा सके."

उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा और भीड़ को संभालने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत दिल्ली-NCR क्षेत्र के पांच बड़े रेलवे स्टेशनों पर करीब 1,000 और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और लाउडस्पीकर की संख्या में काफी बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों को कम्युनिकेशन डिवाइस भी दिए गए हैं ताकि वे यात्रियों से अच्छे से बातचीत कर सकें और समय पर जानकारी दे सकें. उत्तर पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "त्योहारों की तैयारियों के तहत, रेलवे प्रशासन को स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने और यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है, खासकर व्यस्त घंटों के दौरान. सतर्कता बनाए रखने, यात्रियों की आवाजाही को संभालने और किसी भी अनहोनी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील जगहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त RPF जवानों को तैनात किया जा रहा है." रेलवे प्रशासन ने त्योहारों की भीड़ को देखते हुए एक बड़ी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा योजना पेश की है. इन उपायों में RPF की ज्यादा तैनाती, CCTV कैमरों से लगातार निगरानी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत लगे उपकरणों की जांच और सिक्योरिटी ऑपरेशन को समन्वित करने के लिए चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम बनाना शामिल है.