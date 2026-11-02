दिवाली और छठ पूजा से पहले रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चौबीसों घंटे CCTV सर्विलांस
सुरक्षा और भीड़ को संभालने के लिए दिल्ली-NCR के पांच बड़े रेलवे स्टेशनों पर 1000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 3:49 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की आवाजाही में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, इसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं. इसमें रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की ज्यादा तैनाती, चौबीसों घंटे CCTV सर्विलांस और स्टेशन परिसर की कड़ी निगरानी पर खास जोर दिया गया है, ताकि भीड़भाड़ को रोका जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
रेलवे स्टेशनों पर RPF की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हुए, बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे ने यात्रियों की मांग का आकलन किया है और उसी हिसाब से त्योहारों की भीड़ को संभालने के लिए अतरिक्त ट्रेन सर्विस की योजना और घोषणा की है. अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. RPF ने एक सेंट्रलाइज्ड बैगेज-स्कैनिंग सिस्टम शुरू किया है. पहले, कई एंट्री गेट पर स्कैनिंग की सुविधा थी. अब इन्हें एक ही निर्धारित जगह पर एक साथ कर दिया गया है ताकि भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके और जब भी जरूरत हो, यात्रियों की आवाजाही को आसानी से डायवर्ट किया जा सके."
उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा और भीड़ को संभालने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत दिल्ली-NCR क्षेत्र के पांच बड़े रेलवे स्टेशनों पर करीब 1,000 और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.
पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और लाउडस्पीकर की संख्या में काफी बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों को कम्युनिकेशन डिवाइस भी दिए गए हैं ताकि वे यात्रियों से अच्छे से बातचीत कर सकें और समय पर जानकारी दे सकें.
उत्तर पश्चिम रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "त्योहारों की तैयारियों के तहत, रेलवे प्रशासन को स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने और यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है, खासकर व्यस्त घंटों के दौरान. सतर्कता बनाए रखने, यात्रियों की आवाजाही को संभालने और किसी भी अनहोनी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील जगहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त RPF जवानों को तैनात किया जा रहा है."
रेलवे प्रशासन ने त्योहारों की भीड़ को देखते हुए एक बड़ी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा योजना पेश की है. इन उपायों में RPF की ज्यादा तैनाती, CCTV कैमरों से लगातार निगरानी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत लगे उपकरणों की जांच और सिक्योरिटी ऑपरेशन को समन्वित करने के लिए चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम बनाना शामिल है.
RPF जवानों को सतर्क रहने के निर्देश
त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को संभालने में RPF अहम भूमिका निभाएगी. स्टेशन परिसर पर कड़ी नजर रखने, यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने और संवेदनशील जगहों पर भीड़भाड़ रोकने के लिए जंक्शनों पर और जवानों को तैनात किया गया है ताकि यात्री स्टेशन से सुरक्षित रूप से गुजर सकें. RPF कर्मी संदिग्ध गतिविधियों और सुरक्षा से जुड़ी दूसरी चिंताओं के प्रति भी अलर्ट रहेंगे.
CCTV से चौबीसों घंटे निगरानी
जंक्शन पर CCTV नेटवर्क से निगरानी भी मजबूत की गई है. RPF कंट्रोल रूम स्टेशन के अलग-अलग हिस्सों में कैमरा फीड को लगातार मॉनिटर करेगा ताकि यात्रियों की आवाजाही, भीड़ की संख्या और परिसर के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. यह सर्विलांस सिस्टम संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगा.
24x7 वॉर रूम स्थापित
लगातार निगरानी और तेजी से समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे हेडक्वार्टर और सभी रेलवे डिवीजन में चौबीसों घंटे वॉर रूम बनाए गए हैं. ये कंट्रोल सेंटर सुरक्षा की स्थिति पर नजर रखेंगे और ऑपरेशनल या पैसेंजर-मैनेजमेंट से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों और रेलवे स्टाफ के साथ समन्वय करेंगे.
दिशा-सूचक प्रणाली
RPF अधिकारियों ने कहा कि रेलवे, खासकर कमर्शियल डिपार्टमेंट ने दिशा-सूचक प्रणाली Signage System) को काफी अपग्रेड किया है. यात्रियों को स्टेशनों पर आसानी से अपनी जगह पर पहुंचने और भ्रम से बचने में मदद करने के लिए अतिरिक्त साइनबोर्ड और ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं. ये सभी उपाय यात्रियों की आसान आवाजाही, प्रभावी भीड़ प्रबंधन और त्योहारों की भीड़ के दौरान यात्रियों को कम से कम परेशानी सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं.
भीड़ से बचने के लिए होल्डिंग एरिया
भीड़ प्रबंधन योजना के तहत, प्लेटफॉर्म पर आने से पहले यात्रियों को ठहराने के लिए खास होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं. इस उपाय का उद्देश्य यात्रियों के आने-जाने को अलग-अलग चरण में नियंत्रित करना और प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक भीड़ को रोकना है, खासकर व्यस्त प्रस्थान के समय में.
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