अवैध रूप से भारत में रह रहा बांग्लादेशी युवक साहिबगंज में गिरफ्तार, श्रीनगर से जा रहा था गुवाहाटी
साहिबगंज में आरपीएफ ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है.
Published : October 10, 2026 at 9:58 AM IST
साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले में एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है. युवक अवैध रूप से भारत में रह रहा था. ब्रह्मापुत्र मेल से गुवाहाटी जाने के क्रम में आरपीएफ ने चेन पुलिंग के आरोप में उसे गिरफ्तार किया. बाद में पूछताछ में उसके पास बांग्लादेशी पहचान पत्र मिला. जिसके बाद उसे साहिबगंज जीआरपी को सौंप दिया गया. जीआरपी थाने में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है. जहां से उसे आज जेल भेज दिया जाएगा.
युवक से इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की है. युवक के पास से मिले फोन को खंगाला जा रहा है. बांग्लादेशी युवक की पहचान 26 साल वर्षीय मोहम्मद सुमन मियां के रूप में हुई है. उससे पूछताछ के दौरान अहम जानकारियां सामने आईं है. उसके पास से दो मोबाइल फोन और भारतीय करेंसी के साथ-साथ नेपाली और पाकिस्तानी नोट भी बरामद हुए हैं.
19 साथियों के साथ श्रीनगर में रह रहा था युवक
पूछताछ में युवक ने जीआरपी को बताया कि वह श्रीनगर में 19 साथियों के साथ रह रहा था, जहां वे कबाड़ का काम करते थे. चूंकि अभी उस इलाके से बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, इसलिए वह अपने तीन साथियों के साथ दिल्ली आया और वहां ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हो गया. उसका इरादा गुवाहाटी जाने और वहां से फिर बांग्लादेश लौटने का था. उसके पास एक बांग्लादेशी पहचान पत्र भी मिला है. घटना गुरुवार की है, लेकिन मामला सामने शुक्रवार की देर शाम आया.
जानकारी के मुताबिक, सुमन मियां जनरल कोच में ऊपरी बर्थ पर सो रहा था. जैसे ही ट्रेन मिर्जाचौकी से साहिबगंज की ओर बढ़ी, उसे अचानक झटका लगा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगा. इस दौरान उसने पास की इमरजेंसी चेन पकड़ ली, जिससे ट्रेन रुक गई.
इसके बाद आरपीएफ कर्मियों ने ट्रेन की तलाशी ली और उस कोच तक पहुंचे. अधिकारियों को देखते ही उसके तीन साथी भाग गए, लेकिन सुमन पकड़ा गया. आरपीएफ ने उसे बरहड़वा में ट्रेन से उतारा और साहिबगंज ले आई, जहां शुक्रवार को आरपीएफ के वरीय अधिकारियों ने उससे कड़ी पूछताछ की.
आईबी और स्थानीय पुलिस ने की पूछताछ
आरपीएफ के सब-इंस्पेक्टर सबल किशोर ने युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि बांग्लादेशी युवक ट्रेन में मिला. जहां उससे पूछताछ की गई. बाद में उसे साहिबगंज जीआरपी थाने को सौंप दिया गया है. उसके पास से भारतीय करेंसी के साथ-साथ नेपाल और पाकिस्तान के करेंसी नोट भी बरामद हुए. दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं और उसके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी मिला. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और स्थानीय पुलिस ने भी युवक से पूछताछ की. जीआरपी उसे आज, शनिवार को जेल भेजेगी.
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