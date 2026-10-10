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अवैध रूप से भारत में रह रहा बांग्लादेशी युवक साहिबगंज में गिरफ्तार, श्रीनगर से जा रहा था गुवाहाटी

कॉन्सेप्ट इमेज ( IANS )

साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले में एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है. युवक अवैध रूप से भारत में रह रहा था. ब्रह्मापुत्र मेल से गुवाहाटी जाने के क्रम में आरपीएफ ने चेन पुलिंग के आरोप में उसे गिरफ्तार किया. बाद में पूछताछ में उसके पास बांग्लादेशी पहचान पत्र मिला. जिसके बाद उसे साहिबगंज जीआरपी को सौंप दिया गया. जीआरपी थाने में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है. जहां से उसे आज जेल भेज दिया जाएगा.

युवक से इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की है. युवक के पास से मिले फोन को खंगाला जा रहा है. बांग्लादेशी युवक की पहचान 26 साल वर्षीय मोहम्मद सुमन मियां के रूप में हुई है. उससे पूछताछ के दौरान अहम जानकारियां सामने आईं है. उसके पास से दो मोबाइल फोन और भारतीय करेंसी के साथ-साथ नेपाली और पाकिस्तानी नोट भी बरामद हुए हैं.