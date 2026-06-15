पंजाब में AAP सरकार ने विफल शासन दिया, लोग विस्थापित करने को मजबूर: आरपी सिंह
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह से पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने बातचीत की.
Published : June 15, 2026 at 8:22 PM IST
नई दिल्ली: जैसे-जैसे पंजाब के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) पंजाब में काफी सक्रिय होती जा रही है. इस बार का पंजाब चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है. भाजपा पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है और पार्टी अभी से पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) और सीएम भगवंत मान की सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है.
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा है. ईटीवी भारत से बातचीत में आरपी सिंह ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार के खोखले वादे पंजाब की विनाशकारी हकीकत के सामने पूरी तरह ढह गए हैं.
आरपी सिंह ने कहा, "एक ऐसी सरकार जो सत्ता में आने पर कुछ महीनों में नशे की समस्या को खत्म करने का दम भर रही थी और इसी वायदे को लेकर सत्ता में आई थी, उसने जनता को एक विफल सरकार और शासन सौंपा है." उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान की सरकार ने 'रंगला पंजाब' से लोगों को ड्रग्स माफियाओं के डर से अपने घर पर 'हाउस फॉर सेल' बोर्ड तक लगाकर विस्थापित करने को मजबूर कर दिया है.
आर.पी. सिंह ने फरीदकोट जिले के कोटकपूरा की राम बस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां, कानून का पालन करने वाले परिवारों को अपने घरों की दीवारों पर "House for Sale" के पोस्टर लगाने पड़ गए हैं. यह कोई आर्थिक प्रवासन नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है. भगवंत मान के शासन में खुलेआम ड्रग तस्करी इतनी बढ़ गई है कि माता-पिता अपने बच्चों को "चिट्टा" जो एक हेरोइन जैसी ड्रग्स होती है उसकी गिरफ्त से बचाने के लिए पैतृक घर आधे दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक तंत्र सरकार को राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्थानीय पुलिस की तरह काम कर रहा है और इस त्रासदी को महज "निजी विवाद" बताकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है.
भाजपा नेता सिंह ने कहा कि सड़कों से लेकर राज्य की उच्च सुरक्षा वाली जगहों तक अव्यवस्था फैली हुई है. होशियारपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी ने जेल के अंदर से लाइव वीडियो प्रसारण कर सिंथेटिक नशीले पदार्थ जैसे "आईस" (मेथामफेटामाइन) का प्रदर्शन किया और जेल अधिकारियों पर खुद सप्लाई लाइन चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "जब अंतरराष्ट्रीय कार्टेल और स्थानीय तस्कर सरकारी जेलों के अंदर से अपने ऑपरेशन लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो सरकार की ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम महज एक दंतहीन गिमिक (खोखली मुहिम) साबित हो चुकी है.
आर.पी. सिंह ने आरोप लगाया कि AAP सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि वो क्रांति ला देंगे, लेकिन लोगों को वहां एक विफल सरकार और ड्रग्स में बर्बाद होती जा रही युवा पीढ़ी मिल रही है. उन्होंने मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रही है, और आम नागरिक आतंक में जी रहे हैं.
पंजाब की युवा पीढ़ी ड्रग्स माफिया के हवाले: भाजपा नेता
भाजपा नेता ने कहा कि फरीदकोट की गलियों से लेकर होशियारपुर की हाई-सिक्योरिटी बैरकों तक, मुख्यमंत्री भगवंत मान के शासन में राज्य की युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के माफिया के हवाले कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो वास्तव में शासन करे और ऐसी सरकार भाजपा ही दे सकती है. भाजपा की तरफ से सोशल मीडिया में भी मान सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी गई है और #BhagwantMannFailed जैसे अभियान चलाए जा रहें हैं.
अकेले दम पर चुनाव लड़ने की भाजपा की तैयारी
क्या भाजपा पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ने की भाजपा ने तैयारी भी कर ली है और पंजाब की जनता पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल जैसी तमाम पार्टियों के भ्रष्टाचार देख चुकी है. उनका दावा है कि इस बार भाजपा पंजाब में अकेले दम पर सत्ता में आएगी.
कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियों का एजेंडा तैयार कर लिया है, जिसमें ड्रग तस्करी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है.
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