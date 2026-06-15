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पंजाब में AAP सरकार ने विफल शासन दिया, लोग विस्थापित करने को मजबूर: आरपी सिंह

नई दिल्ली: जैसे-जैसे पंजाब के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) पंजाब में काफी सक्रिय होती जा रही है. इस बार का पंजाब चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है. भाजपा पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है और पार्टी अभी से पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) और सीएम भगवंत मान की सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा है. ईटीवी भारत से बातचीत में आरपी सिंह ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार के खोखले वादे पंजाब की विनाशकारी हकीकत के सामने पूरी तरह ढह गए हैं.

आरपी सिंह ने कहा, "एक ऐसी सरकार जो सत्ता में आने पर कुछ महीनों में नशे की समस्या को खत्म करने का दम भर रही थी और इसी वायदे को लेकर सत्ता में आई थी, उसने जनता को एक विफल सरकार और शासन सौंपा है." उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान की सरकार ने 'रंगला पंजाब' से लोगों को ड्रग्स माफियाओं के डर से अपने घर पर 'हाउस फॉर सेल' बोर्ड तक लगाकर विस्थापित करने को मजबूर कर दिया है.

आर.पी. सिंह ने फरीदकोट जिले के कोटकपूरा की राम बस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां, कानून का पालन करने वाले परिवारों को अपने घरों की दीवारों पर "House for Sale" के पोस्टर लगाने पड़ गए हैं. यह कोई आर्थिक प्रवासन नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है. भगवंत मान के शासन में खुलेआम ड्रग तस्करी इतनी बढ़ गई है कि माता-पिता अपने बच्चों को "चिट्टा" जो एक हेरोइन जैसी ड्रग्स होती है उसकी गिरफ्त से बचाने के लिए पैतृक घर आधे दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक तंत्र सरकार को राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए स्थानीय पुलिस की तरह काम कर रहा है और इस त्रासदी को महज "निजी विवाद" बताकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है.

भाजपा नेता सिंह ने कहा कि सड़कों से लेकर राज्य की उच्च सुरक्षा वाली जगहों तक अव्यवस्था फैली हुई है. होशियारपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी ने जेल के अंदर से लाइव वीडियो प्रसारण कर सिंथेटिक नशीले पदार्थ जैसे "आईस" (मेथामफेटामाइन) का प्रदर्शन किया और जेल अधिकारियों पर खुद सप्लाई लाइन चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "जब अंतरराष्ट्रीय कार्टेल और स्थानीय तस्कर सरकारी जेलों के अंदर से अपने ऑपरेशन लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो सरकार की ड्रग्स तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम महज एक दंतहीन गिमिक (खोखली मुहिम) साबित हो चुकी है.