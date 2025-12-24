ETV Bharat / bharat

शाहजहांपुर में रोजा स्टेशन के पास हादसा; रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार पांच लोगों की ट्रेन से कटकर मौत

शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर पांच लोगों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई. जीआरपी एसओ मदनपाल ने बताया कि शाहजहांपुर के रोजा स्टेशन के पास रेलवे पटरी पार कर रहे एक बाइक पर सवार पांच लोग गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) की चपेट में आ गए. हादसे में पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. अटसलिया के पास रेलवे क्रासिंग पर हुआ हादसा: जीआरपी एसओ मदनपाल ने बताया कि हादसे के समय सभी लोग रेलवे क्रासिंग पार कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) ने उनको रौंद दिया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और सिविल पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची. यह हादसा बुधवार शाम 6.30 बजे रोजा थाना क्षेत्र के अटसलिया के पास एक रेलवे क्रासिंग पर हुआ. जानकारी देते जीआरपी एसओ मदनपाल. (Video Credit:: ETV Bharat)