शाहजहांपुर में रोजा स्टेशन के पास हादसा; रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार पांच लोगों की ट्रेन से कटकर मौत

रोजा स्टेशन के पास रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर पांच लोगों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 8:27 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 8:38 PM IST

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई. जीआरपी एसओ मदनपाल ने बताया कि शाहजहांपुर के रोजा स्टेशन के पास रेलवे पटरी पार कर रहे एक बाइक पर सवार पांच लोग गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) की चपेट में आ गए. हादसे में पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

अटसलिया के पास रेलवे क्रासिंग पर हुआ हादसा: जीआरपी एसओ मदनपाल ने बताया कि हादसे के समय सभी लोग रेलवे क्रासिंग पार कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार गरीब रथ एक्सप्रेस (12204) ने उनको रौंद दिया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और सिविल पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची. यह हादसा बुधवार शाम 6.30 बजे रोजा थाना क्षेत्र के अटसलिया के पास एक रेलवे क्रासिंग पर हुआ.

जानकारी देते जीआरपी एसओ मदनपाल. (Video Credit:: ETV Bharat)

एक बाइक पर पांच लोग सवार थे: जीआरपी एसओ मदनपाल ने कहा कि एक बाइक पर पांच लोग सवार थे. बाइक पर हरिओम, उनके साढू सेठपाल, सेठपाल की पत्नी पूजा और उनके दो बच्चे (बेटा और बेटी) सवार थे. सभी लोग शहर में लगने वाली बुध की बाजार से सामान खरीदकर लौट रहे थे. सभी ट्रैक पार करते समय बरेली से लखनऊ की तरफ जा रही 12204 सहरसा गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आ गए. इससे मौके पर पांचों लोगों की मौत हो गई.

Photo Credit: ETV Bharat
मौके पर मौजूद लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

500 मीटर तक घिसटती गयी बाइक: बाइक ट्रेन में फंस गयी थी और इसके बाद करीब 500 मीटर तक घिसटती चली गई. सभी की मौके पर ही मौत हो गई. लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी. ट्रेन करीब आधे घंटे तक मौके पर खड़ी रही. मारे गये सभी लोग खीरी जिले के उचौलिया थानाक्षेत्र के गांव बनगवां के रहने वाले बताये जा रहे हैं. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

Last Updated : December 24, 2025 at 8:38 PM IST

