उदयपुर में रॉयल वेडिंग आज से शुरू, ट्रंप जूनियर सहित हॉलीवुड-बॉलीवुड के सितारे होंगे शामिल

उदयपुर: लेकसिटी एक बार फिर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की भव्यता से जगमगा उठा है. अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा एलिजाबेथ मंटेना और वामसी गडिराजू की शाही शादी के कार्यक्रम धूमधाम से शुरू हो चुके हैं. दक्षिण भारतीय मूल के मंटेना और गडिराजू परिवार गुरुवार को उदयपुर पहुंचे, जहां शाम को लीला पैलेस में रॉयल वेलकम डिनर का आयोजन हुआ.

सिटी पैलेस और जगमंदिर में भव्य आयोजन: शादी के मुख्य कार्यक्रम उदयपुर के प्रतिष्ठित पैलेस में आयोजित किए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार आज (21 नवंबर) ताज लेक पैलेस में हल्दी समारोह होगा, जबकि शाम को सिटी पैलेस के जनाना महल में संगीत कार्यक्रम रखा गया है. 22 नवंबर को माणक चौक में 'सर्क डू मेहंदी' जैसे विशेष इवेंट होंगे. मुख्य विवाह समारोह 23 नवंबर को जगमंदिर आइलैंड पैलेस में होगा, जो पिछोला झील के बीच स्थित है. इसके बाद रिसेप्शन भी जनाना महल में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेंगे.

ट्रंप जूनियर का स्पेशल प्रोग्राम: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपने परिवार के साथ इस शाही शादी में शामिल हो रहे हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि VIP मूवमेंट कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. जानकारी के मुताबिक, जूनियर ट्रंप आज शाम करीब 5:15 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे वे लीला पैलेस, जहां वे पूरे आयोजन के दौरान रुकेंगे. ट्रंप जूनियर 24 नवंबर शाम तक उदयपुर में रहेंगे.