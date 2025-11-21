ETV Bharat / bharat

उदयपुर में रॉयल वेडिंग आज से शुरू, ट्रंप जूनियर सहित हॉलीवुड-बॉलीवुड के सितारे होंगे शामिल

उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी नेत्रा एलिजाबेथ मंटेना और वामसी गडिराजू की शाही शादी के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं.

उदयपुर की झील
उदयपुर की झील (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 1:11 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: लेकसिटी एक बार फिर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की भव्यता से जगमगा उठा है. अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा एलिजाबेथ मंटेना और वामसी गडिराजू की शाही शादी के कार्यक्रम धूमधाम से शुरू हो चुके हैं. दक्षिण भारतीय मूल के मंटेना और गडिराजू परिवार गुरुवार को उदयपुर पहुंचे, जहां शाम को लीला पैलेस में रॉयल वेलकम डिनर का आयोजन हुआ.

सिटी पैलेस और जगमंदिर में भव्य आयोजन: शादी के मुख्य कार्यक्रम उदयपुर के प्रतिष्ठित पैलेस में आयोजित किए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार आज (21 नवंबर) ताज लेक पैलेस में हल्दी समारोह होगा, जबकि शाम को सिटी पैलेस के जनाना महल में संगीत कार्यक्रम रखा गया है. 22 नवंबर को माणक चौक में 'सर्क डू मेहंदी' जैसे विशेष इवेंट होंगे. मुख्य विवाह समारोह 23 नवंबर को जगमंदिर आइलैंड पैलेस में होगा, जो पिछोला झील के बीच स्थित है. इसके बाद रिसेप्शन भी जनाना महल में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेंगे.

ट्रंप जूनियर का स्पेशल प्रोग्राम: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपने परिवार के साथ इस शाही शादी में शामिल हो रहे हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि VIP मूवमेंट कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. जानकारी के मुताबिक, जूनियर ट्रंप आज शाम करीब 5:15 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे वे लीला पैलेस, जहां वे पूरे आयोजन के दौरान रुकेंगे. ट्रंप जूनियर 24 नवंबर शाम तक उदयपुर में रहेंगे.

हॉलीवुड-बॉलीवुड सितारों की चमक: इस शाही वेडिंग में बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड के बड़े नाम भी चमक बिखेरेंगे. 22 नवंबर को सिटी पैलेस में हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर अपनी शानदार परफॉर्मेंस देंगे. स्टेज पर अत्याधुनिक लाइटिंग और 3डी इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा ग्रैमी विजेता साउथ अफ्रीकन डीजे ब्लैक कॉफी भी परफॉर्म करेंगे, जिनके लिए स्पेशल यूरोपियन साउंड सिस्टम मंगवाया गया है. सर्क डू सोलेइल जैसे इंटरनेशनल एक्ट भी शामिल होंगे.

जानकारी के अनुसार इ शादी समारोह में बॉलीवुड से ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडीज, वाणी कपूर, जाह्नवी कपूर और करण जौहर जैसे सितारों के पहुंचने की खबरें हैं. गुरुवार से डबोक एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन की लैंडिंग शुरू हो गई है. वीवीआईपी मेहमानों की वजह से उदयपुर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए एयरपोर्ट से सिटी पैलेस और जगमंदिर तक रूट्स पर विशेष निगरानी है.

