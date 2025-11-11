ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद से रॉयल कार जोन का मालिक गिरफ्तार, हुंडई i20 कार बेचने के मामले में पूछताछ

फरीदाबाद : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद से रॉयल कार जोन के मालिक को अरेस्ट किया गया है. दिल्ली में जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, उसे यहीं से खरीदा गया था. इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रॉयल कार जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

रॉयल कार जोन का मालिक गिरफ्तार : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम ब्लास्ट की कड़ियां हरियाणा से जुड़ी हुई है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ, वो हरियाणा के नंबर पर ही रजिस्टर्ड थी. फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि ब्लास्ट होने वाली हुंडई i20 कार को फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से ही खरीदा गया था जिसके बाद पुलिस ने रॉयल कार जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. ईटीवी भारत की टीम इस गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद फरीदाबाद में उस जगह पहुंची जहां पर रॉयल कार जोन का ऑफिस है. ईटीवी भारत ने उस जगह का जायजा लिया तो पता चला कि कई सेकेंड हैंड कारें वहां बिकने के लिए खड़ी हैं लेकिन गिरफ्तारी के बाद रॉयल कार जोन के ऑफिस में ताला लग चुका है और वहां फिलहाल कोई नज़र नहीं आया.

रॉयल कार जोन का मालिक गिरफ्तार (Etv Bharat)

मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी कार : फरीदाबाद पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रॉयल कार जोन के मालिक को सोमवार रात 10 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया है. रॉयल कार जोन के आसपास रहने वाले लोगों ने भी बताया कि सोमवार रात पुलिस यहां आई थी और रॉयल कार जोन के मालिक को अपने साथ ले गई है. दिल्ली में ब्लास्ट होने वाली हुंडई i20 कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE7674 था. सलमान ने इस गाड़ी को दिल्ली के ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेच दिया था और फिर ये गाड़ी रॉयल कार जोन के मालिक के पास आई थी. उन्होंने इस कार को पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची थी जो बाद में मोहम्मद उमर के पास आई और इसके बाद दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट होता है. ऐसे में अब इस कार से जुड़े तमाम कड़ियों को जोड़ने की पुलिस की कोशिश है.