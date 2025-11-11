ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद से रॉयल कार जोन का मालिक गिरफ्तार, हुंडई i20 कार बेचने के मामले में पूछताछ

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद से रॉयल कार जोन के मालिक को अरेस्ट किया गया है.

Royal Car Zone owner arrested in Delhi Red Fort Metro station blast case
फरीदाबाद से रॉयल कार जोन का मालिक गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2025 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद से रॉयल कार जोन के मालिक को अरेस्ट किया गया है. दिल्ली में जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, उसे यहीं से खरीदा गया था. इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रॉयल कार जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

रॉयल कार जोन का मालिक गिरफ्तार : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम ब्लास्ट की कड़ियां हरियाणा से जुड़ी हुई है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ, वो हरियाणा के नंबर पर ही रजिस्टर्ड थी. फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि ब्लास्ट होने वाली हुंडई i20 कार को फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से ही खरीदा गया था जिसके बाद पुलिस ने रॉयल कार जोन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. ईटीवी भारत की टीम इस गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद फरीदाबाद में उस जगह पहुंची जहां पर रॉयल कार जोन का ऑफिस है. ईटीवी भारत ने उस जगह का जायजा लिया तो पता चला कि कई सेकेंड हैंड कारें वहां बिकने के लिए खड़ी हैं लेकिन गिरफ्तारी के बाद रॉयल कार जोन के ऑफिस में ताला लग चुका है और वहां फिलहाल कोई नज़र नहीं आया.

रॉयल कार जोन का मालिक गिरफ्तार (Etv Bharat)

मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी कार : फरीदाबाद पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रॉयल कार जोन के मालिक को सोमवार रात 10 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया है. रॉयल कार जोन के आसपास रहने वाले लोगों ने भी बताया कि सोमवार रात पुलिस यहां आई थी और रॉयल कार जोन के मालिक को अपने साथ ले गई है. दिल्ली में ब्लास्ट होने वाली हुंडई i20 कार गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE7674 था. सलमान ने इस गाड़ी को दिल्ली के ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेच दिया था और फिर ये गाड़ी रॉयल कार जोन के मालिक के पास आई थी. उन्होंने इस कार को पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची थी जो बाद में मोहम्मद उमर के पास आई और इसके बाद दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट होता है. ऐसे में अब इस कार से जुड़े तमाम कड़ियों को जोड़ने की पुलिस की कोशिश है.

मास्क मैन चलाते दिखा कार : इससे पहले इस कार को फरीदाबाद से बदरपुर टोल प्लाजा के रास्ते दिल्ली ले जाने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जिसे एक मास्क मैन चला रहा था. वहीं 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें इस कार में सवार तीन लोग कार के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट(PUC) बनाते हुए नज़र आ चुके हैं.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत, 2900 किलो विस्फोटक के साथ मिले थे हथियार

ये भी पढ़ें - जिस हुंडई i20 से दिल्ली में हुआ ब्लास्ट, फरीदाबाद में इस जगह दिखी थी वो कार, CCTV फुटेज से खुलासा

ये भी पढ़ें - दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

TAGGED:

ROYAL CAR ZONE OWNER ARRESTED
FARIDABAD CAR ZONE OWNER ARRESTED
फरीदाबाद में रॉयल कार जोन
DELHI RED FORT BLAST UPDATE
ROYAL CAR ZONE OWNER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.