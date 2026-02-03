ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर 'सम्राट' के पंजे काटे गए, पशु चिकित्सक कर रहे निगरानी

रॉयल बंगाल टाइगर सम्राट 20 साल का है. उसका घर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या दार्जिलिंग चिड़ियाघर है. इस टाइगर को दार्जिलिंग चिड़ियाघर में तब लाया गया था जब वह लगभग तीन साल का था. तब से, सम्राट चिड़ियाघर में पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण रहा है. लेकिन उम्र के साथ, यह टाइगर धीरे-धीरे चलने-फिरने की काबिलियत खो बैठा. पिछले कुछ वर्षों से, सम्राट एक रिटायरमेंट होम में रहने वाले जानवर जैसी जिंदगी जी रहा है. टाइगर को अब सफारी के लिए बाड़े में नहीं छोड़ा जाता है. उसकी देखभाल एक नाइट शेल्टर और एक अलग बाड़े में की जाती है.

लगभग एक दशक बाद, सम्राट के पंजे काटने का फैसला किया गया. इसके लिए एक खास पिंजरे की व्यवस्था की गई. पिछले शनिवार को रॉयल बंगाल टाइगर सम्राट के पंजे काटे गए, जब वह इस पिंजरे के अंदर था.

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर 'सम्राट' के पंजे काटने में चिड़ियाघर के अधिकारियों और वन विभाग को काफी मुश्किल हुई. लेकिन, उसके पंजे काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था. ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट बुढ़ापे की वजह से शिकार करने की अपनी काबिलियत खो चुका था. ज्यादा उम्र की वजह से, चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया था. उसके अगले पैरों के पंजे इतने लंबे हो गए थे कि वे मुड़ गए थे और उसके पंजों में धंस गए थे. इस वजह से, सम्राट एक कदम भी नहीं चल पाता था.

इस बीच, लंबे समय से पंजे न काटे जाने की वजह से सम्राट के आगे पैरों के पंजे मुड़ने लगे और उसके पंजों में धंसने लगे. इस वजह से सम्राट को चलने-फिरने में भी दिक्कत हो रही थी. जानवर को एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ता था. चिड़ियाघर के कर्मचारियों को सीधे उसके मुंह तक खाना पहुंचाना पड़ता था.

दार्जिलिंग चिड़ियाघर (ETV Bharat)

चिड़ियाघर के निदेशक अरुण कुमार मुखर्जी ने सम्राट के पंजे काटने की पहल की. चिड़ियाघर के अधिकारियों से बातचीत के बाद, उन्होंने कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर के डॉक्टरों और विशेषज्ञों से संपर्क किया. लेकिन, बाघ की अधिक उम्र की वजह से उसे बेहोश करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था. इसलिए, चिड़ियाघर में एक सुरक्षा पिंजरा (Squeeze cage) बनाया गया. यह पिंजरा जानवर की गतिविधि को रोकता है, जिससे पशु चिकित्सक सुरक्षित रूप से उसके पंजे काट पाते हैं. पशु चिकित्सक प्रलय मंडल इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए कोलकाता से आए थे. दार्जिलिंग जू के पशु डॉक्टर भी मौजूद थे. 10 साल बाद, आखिरकार सम्राट को उसके पंजे काटने के बाद आराम मिला.

दार्जिलिंग चिड़ियाघर के निदेशक का बयान

दार्जिलिंग चिड़ियाघर के निदेशक अरुण कुमार मुखर्जी ने कहा, "10 साल से उसके पंजे नहीं काटे गए थे. बड़े पंजे उसके पैरों में कांटों की तरह चुभ रहे थे, जिससे बूढ़ा टाइगर, सम्राट, बैठा रहता था. हालांकि, पंजे काटने का काम सफलतापूर्वक किया गया. वह अब पशु चिकित्सकों की देखरेख में है और उसकी हालत ठीक है. हम उसे कुछ दिनों तक निगरानी में रखेंगे. इस उम्र में, सम्राट के पंजे काटने के लिए उसे ट्रैंक्विलाइज करने से बुरा असर हो सकता था. एनेस्थीसिया देना जोखिम भरा था. उसे एक स्क्वीज केज में रखा गया, और फिर पशु चिकित्सकों ने उसके पंजे काट दिए. काटने के बाद, पंजों को जला दिया गया."

लेकिन, सम्राट के पीछे के एक पैर का एक पंजा अभी भी उसके पैर में फंसा हुआ है. चिड़ियाघर के सूत्रों के मुताबिक, पिछले पैर का यह पंजा उतना खतरनाक नहीं है. एक बार जब सम्राट इस प्रक्रिया के तनाव से ठीक हो जाएगा, तो उस पंजे को भी काट दिया जाएगा.

