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बदला रॉयल बंगाल टाइगर 'भोला' का पता, ग्वालियर बना नया ठिकाना, बदले में उत्तराखंड का होगा 'तेजस'

देहरादून चिड़ियाघर की शान 'भोला' का अब पता बदल गया है. भोला अब ग्वालियर जूलॉजिकल पार्क में शिफ्ट हो गया है. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.

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बदला रॉयल बंगाल टाइगर 'भोला' का पता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 26, 2026 at 6:20 PM IST

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देहरादून: पिछले दो साल से देहरादून चिड़ियाघर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही बंगाल टाइगर्स की जोड़ी अब बिछड़ गई है. क्योंकि अब 'भोला' का ठिकाना बदल गया है. भोला अब देहरादून चिड़ियाघर में नहीं, बल्कि ग्वालियर चिड़ियाघर की शान बढ़ाता हुआ नजर आएगा.

देहरादून के चिड़ियाघर में अपनी चहलकदमी और अंदाज से पर्यटकों को आकर्षित करने वाला मेल रॉयल बंगाल टाइगर भोला अब देहरादून में नहीं, बल्कि ग्वालियर जूलॉजिकल पार्क में नजर आएगा. बाघ विनिमय कार्यक्रम (Tiger Exchange Program) के तहत भोला को 25 सितंबर को उत्तराखंड के देहरादून से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए भेज दिया गया है. इसके बदले ग्वालियर जू से एक अन्य सफेद मेल रॉयल बंगाल टाइगर तेजस को देहरादून लाया जाएगा.

अब देहरादून जू में सिर्फ T2 बाघ ही देखने को मिलेगा: वैसे तो देहरादून जू में भोला और दूसरे बाघ T2 को आमतौर पर एक साथ डिस्प्ले नहीं किया जाता था. दोनों को अलग-अलग समय पर पर्यटकों के सामने लाया जाता था. इसके बावजूद पर्यटकों के लिए यह जोड़ी खास आकर्षण बनी हुई थी. कभी भोला की चहलकदमी देखने को मिलती थी, तो कभी T2 पर्यटकों का ध्यान खींचता था. अब भोला के ग्वालियर चले जाने के बाद देहरादून जू में पर्यटकों को केवल T2 ही देखने को मिलेगा.

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देहरादून चिड़ियाघर (ETV Bharat)

पांच साल का है भोला: दरअसल, देहरादून जू और ग्वालियर जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के बीच केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA की स्वीकृति के तहत बाघ एक्सचेंस कार्यक्रम तय किया गया है. इसी कार्यक्रम के तहत शुक्रवार 25 सितंबर को भोला को ग्वालियर भेजने के लिए दल रवाना हुआ. करीब 5 साल के भोला को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत रेस्क्यू वैन में सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित किया गया.

यात्रा से पहले उसका पशु चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया पूरी की गई. पशु चिकित्सक ने भोला को स्वस्थ और परिवहन के लिए उपयुक्त प्रमाणित किया, जिसके बाद उसे ग्वालियर के लिए रवाना किया गया.

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बंगाल टाइगर्स की जोड़ी अब बिछड़ गई. (ETV Bharat)

वन विभाग यात्रा के दौरान करेगा पूरी निगरानी: भोला के इस सफर को सामान्य परिवहन से अलग रखते हुए वन विभाग और चिड़ियाघर की टीम पूरी यात्रा के दौरान उसकी निगरानी करेगी. रेस्क्यू वैन के साथ एस्कॉर्ट और सहायक वाहन भी रवाना किए गए हैं.

टीम में उप प्रभागीय वनाधिकारी अभिषेक मैठाणी और वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में वन विभाग, चिड़ियाघर के अधिकारी-कर्मचारी, QRT सदस्य और कीपर/स्टाफ शामिल हैं. करीब 24 घंटे के इस सफर में बाघ की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी.

देहरादून चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉ प्रदीप मिश्रा के अनुसार ग्वालियर भेजे जाने वाले टाइगर का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है और सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद ही उसे ग्वालियर भेजा जा रहा है.
- डॉ प्रदीप मिश्रा, पशु चिकित्सक देहरादून चिड़ियाघर -

27 सितंबर को ग्वालियर से दून आएगा सफेद रॉयल बंगाल टाइगर: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भोला को ग्वालियर पहुंचाने के बाद 27 सितंबर को ग्वालियर जूलॉजिकल पार्क से देहरादून के लिए एक सफेद रॉयल बंगाल टाइगर रवाना किया जाएगा. यह बाघ तेजस है. यानी देहरादून जू से एक सामान्य रंग वाले रॉयल बंगाल टाइगर के जाने के बाद यहां एक सफेद बाघ की एंट्री होगी. ऐसे में बाघों की संख्या और प्रजातीय प्रदर्शन के लिहाज से देहरादून जू में एक नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है.

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देहरादून चिड़ियाघर में टाइगर भोला. (ETV Bharat)

तेजस बढ़ाएगा देहरादून जू की रौनक: खास बात यह है कि सफेद बाघ आम रॉयल बंगाल टाइगर से अपने अलग रंग और स्वरूप के कारण पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है. ऐसे में अब देहरादून जू में भोला की जगह तेजस को देखने के लिए पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है. हालांकि, तेजस को पर्यटकों के लिए प्रदर्शित करने से पहले चिड़ियाघर प्रबंधन आवश्यक पशु-चिकित्सकीय और दूसरी प्रक्रियाएं पूरी करेगा. इसके बाद उसे निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत डिस्प्ले में लाया जाएगा.

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ग्वालियर से सफेद टाइगर देहरादून लाया जाएगा. (ETV Bharat)

बाघ विनिमय कार्यक्रम CZA की स्वीकृति और सक्षम प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है. तेजस के देहरादून पहुंचने के बाद उसके स्वास्थ्य और अनुकूलन से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. इसके बाद जल्द ही उसे आमजन के देखने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा.
- वैभव कुमार, निदेशक, देहरादून जू -

इस पूरे बदलाव को केवल एक बाघ के दूसरे चिड़ियाघर में ट्रांसफर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. देहरादून जू प्रबंधन का कहना है कि देश के दूसरे चिड़ियाघरों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय किया जा रहा है, ताकि भविष्य में दूसरे वन्यजीवों को भी देहरादून लाया जा सके. इसका उद्देश्य चिड़ियाघर में वन्यजीवों की विविधता बढ़ाने के साथ पर्यटकों को अलग-अलग प्रजातियों को करीब से देखने और उनके बारे में जानने का अवसर देना है.

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