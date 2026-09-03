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महिलाओं को घर में सीमित रहने की सलाह देने वाले इस्लामिक धर्मगुरु पर विवाद

कोझिकोड : भारत में महिलाओं की आजादी और सशक्तिकरण के मामले में केरल सबसे आगे है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (मानव विकास सूचकांक) बताते हैं कि इस छोटे से राज्य में महिलाओं ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे विकसित देशों के बराबर हैं. केरल न केवल महिला साक्षरता में देश में सबसे आगे है, बल्कि राष्ट्रीय औसत से भी काफी ऊपर है. यह वह राज्य भी है जहां लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर के बीच सबसे कम अंतर है. इससे साफ पता चलता है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक है.

केरल भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है. केरल में परिवार के मामलों और अपनी जिंदगी से जुड़े स्वतंत्र फैसले लेने की महिलाओं की आजादी 94.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है.

केरल भारत के उन पहले राज्यों में से एक है जिसने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की हैं. 45 लाख से अधिक महिला सदस्यों वाला 'कुडुम्बश्री' दुनिया का सबसे बड़ा महिला समूह और सशक्तिकरण मॉडल है.

इस बीच कांथापुरम का बयान इस तरह आगे बढ़ रही महिलाओं के लिए एक चेतावनी के तौर पर आया. कांथापुरम ए. पी. अबूबकर मुसलियार ने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने से भारी बर्बादी होगी और उन्हें चुपचाप घरों के भीतर ही रहना चाहिए. यह विवाद तब और बढ़ गया जब एक बयान के तौर पर कही गई बात को एर्नाकुलम में एक मंच से दोहराया गया. इसने इस मुद्दे को ऐसी बहस का विषय बना दिया, जैसी हाल के दिनों में शायद ही कभी देखी गई हो. लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि मुस्लिम लीग, मुख्यमंत्री और सीपीएम—जो कांथापुरम का समर्थन करते हैं—इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे. पिछले कुछ दिनों से केरल इन प्रतिक्रियाओं को सुन रहा है.

पूर्व मंत्री पी. के. श्रीमति और के. के. शैलजा ने सार्वजनिक रूप से कांथापुरम के सर्कुलर को खारिज कर दिया. जहां पी. के. श्रीमति ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को 'प्रदर्शित न करने' की बात बेहद अपमानजनक है, वहीं के. के. शैलजा ने आलोचना करते हुए कहा कि महिलाओं को घरों में बंद रखना सामंती व्यवस्था का हिस्सा है. डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन, DYFI और SFI जैसे संगठनों ने भी इस रुख का कड़ा विरोध किया. पूर्व मंत्री और विधायक के. टी. जलील ने अबूबकर मुसलियार के विवादित बयान को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया.

जलील ने स्पष्ट किया कि कांथापुरम को अपनी राय रखने का अधिकार है और इसके लिए उन पर सामूहिक रूप से हमला करने की कोई जरूरत नहीं है. कांथापुरम ने धार्मिक मान्यताओं के मामलों पर बात की थी. लोकतांत्रिक समाज में धार्मिक विद्वानों को खुलकर अपनी बात कहने की आजादी है और कोई भी उन्हें इससे रोक नहीं सकता. इस पर प्रतिक्रियाएं बढ़ने के बाद, जलील ने कहा कि कांथापुरम ने यह बयान आम समाज के लिए नहीं, बल्कि इस्लामी समुदाय के लिए दिया था, जिसमें उन्होंने उन लोगों को निशाना बनाया जो धार्मिक नियमों का उल्लंघन करते हुए धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं.

बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस, सत्ताधारी गठबंधन और मुस्लिम लीग को समान रूप से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि केरल की हर लड़की को धार्मिक नेतृत्व की पाबंदियों या राजनीतिक समझौतों के आगे झुके बिना पूरी आजादी के साथ जीने और पढ़ने का अधिकार है. जो लोग महिलाओं को पर्दे में रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए विकसित भारत में कोई जगह नहीं है.

महिला मोर्चा ने भी इस मामले को लेकर अदालत जाने का फैसला किया. के. सुरेंद्रन ने एक कदम आगे बढ़कर अबूबकर मुसलियार के महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान को "असभ्य और निंदनीय" बताया. सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि कांथापुरम के महिलाओं के खिलाफ रुख के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री सतीसन और विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन बयान जारी होने के कई दिनों बाद भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं.