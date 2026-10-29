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दिल्ली में 842 करोड़ के दवा घोटाला मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान

दिल्ली दवा घोटाला मामला ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में हुए 842 करोड़ रुपये के कथित घोटाले (Medical Procurement Scam) के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है. एसीबी द्वारा दाखिल चार्जशीट में तीन लोक सेवकों और दो निजी कंपनियों/दवा कारोबारियों सहित कुल पांच मुख्य आरोपियों को नामजद किया गया है.

कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें डॉ. विनोद कुमार रंगा, दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल, डॉ. नीरज चोपड़ा , राजीव कुमार और सुनील कुमार शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7ए, 13(1) और 13(2) के अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 316(5), 318(4) और 238 के तहत आरोपों पर संज्ञान लिया है.