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NEET पेपर लीक के आरोपी धनंजय लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी धनंजय लोखंडे को 6 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया. आरोप है कि मनीषा वाघमारे ने धनंजय लोखंडे को नीट के प्रश्न पत्र दिए. बाद में धनंजय लोखंडे ने शुभम खैरवार को प्रश्नपत्र दिए. सीबीआई ने कहा कि मनीषा वाघमारे को लेकर जांच चल रही है.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया उनमें नासिक के शुभम खैरनार, जयपुर के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल और गुरुग्राम से यश यादव शामिल हैं. शुभम खैरनार को 13 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था जहां से उसे दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था. शुभम खैरनार महाराष्ट्र के नासिक का रहनेवाला है.

सीबीआई के मुताबिक 3 मई को नीट की परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्स ऐप और टेलिग्राम के जरिये सर्कुलेट कर दिया गया. इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज की शिकायत पर सीबीआई ने 12 मई को एफआईआर दर्ज किया था.