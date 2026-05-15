ETV Bharat / bharat

NEET पेपर लीक के आरोपी धनंजय लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा

इसके पहले कोर्ट ने 14 मई को पांच आरोपियों को सात दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.

ETV BHARAT
NEET पेपर लीक के एक और आरोपी को 6 दिनों की सीबीआई हिरासत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी धनंजय लोखंडे को 6 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया. आरोप है कि मनीषा वाघमारे ने धनंजय लोखंडे को नीट के प्रश्न पत्र दिए. बाद में धनंजय लोखंडे ने शुभम खैरवार को प्रश्नपत्र दिए. सीबीआई ने कहा कि मनीषा वाघमारे को लेकर जांच चल रही है.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया उनमें नासिक के शुभम खैरनार, जयपुर के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल और गुरुग्राम से यश यादव शामिल हैं. शुभम खैरनार को 13 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था जहां से उसे दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था. शुभम खैरनार महाराष्ट्र के नासिक का रहनेवाला है.

सीबीआई के मुताबिक 3 मई को नीट की परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्स ऐप और टेलिग्राम के जरिये सर्कुलेट कर दिया गया. इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज की शिकायत पर सीबीआई ने 12 मई को एफआईआर दर्ज किया था.

सीबीआई के मुताबिक अप्रैल में नासिक के शुभम ने यश यादव से संपर्क कर कहा कि मांगीलाल ने उससे संपर्क कर अपने बेटे क नीट की परीक्षा के लिए दस से बारह लाख रुप में प्रश्न पत्र अरेंज करने को कहा, 29 अप्रैल को यश यादव ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पत्र टेलीग्राम के जरिये पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया. मांगीलाल ने प्रश्न पत्र हासिल करने के बाद उसके प्रिंट लेकर अपने बेटे अमन बिवाल, संबंधियों और दूसरे जानने वालों को उपलब्ध कराया. बता दें कि 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया. केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. अब ये परीक्षा 21 जून को होगी.

ये भी पढ़ें- नीट पेपर लीक के पांच आरोपियों को सात दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT NEET PAPER LEAK
NEET PAPER LEAK ACCUSED CBI CUSTODY
ROUSE AVENUE COURT
NEET PAPER LEAK 2026 NEWS
NEET PAPER LEAK 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.