ETV Bharat / bharat

सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा नोटिस, नागरिकता दावों से पहले वोटर लिस्ट में शामिल होने पर सवाल

राउज एवेन्यू कोर्ट ने इलेक्टोरल रोल की शिकायत खारिज करने को चुनौती देने वाली सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया.

सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से नोटिस
सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से नोटिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कथित तौर पर उनकी नागरिकता के दावों की पुष्टि से पहले मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के संबंध में एक मामले में नोटिस जारी किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है. यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया था.

इसके अलावा, याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और पूरे केस का रिकॉर्ड (TCR) मंगाया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने अगली सुनवाई 6 जनवरी को करने का आदेश जारी किया. इस दौरान सोनिया और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना होगा.

याचिका वकील विकास त्रिपाठी ने दायर किया है. इसके पहले 11 सितंबर को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका खारिज कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही जुड़ गया था, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनीं. याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था जबकि वे उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थीं.

बीच में सोनिया का नाम वोटर लिस्ट से 1982 में हटाया गया और बाद में 1983 में फिर नाम जोड़ा गया. सोनिया भारत की नागरिक 1983 में बनीं. याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 में दिया था. जब सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं तो 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज दिए गए होंगे, जो कि एक संज्ञेय अपराध है. ऐसे में कोर्ट सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले पर न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था और न ही दिल्ली पुलिस को.

शिकायत में मुख्य आरोप:

शिकायत में कहा गया है कि सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की नागरिक हैं. उनका नाम कथित तौर पर जनवरी 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था. जबकि, नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता कुछ समय बाद, 1983 में, प्राप्त हुई थी. शिकायतकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस अनियमितता की जांच की जाए और संबंधित अधिकारियों को इस कथित अवैध पंजीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए.

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनिया गांधी और निर्वाचन अधिकारियों से जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत का यह कदम सार्वजनिक हस्तियों के चुनावी रिकॉर्ड की जांच और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को एक निश्चित तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह मामला अब भारतीय नागरिकता और चुनावी प्रक्रिया के नियमों के इर्द-गिर्द घूम रहा है और इसकी अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.

ये भी पढ़ें:

सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट विवाद, नागरिकता 1983 में मिली, तो 1980 में नाम कैसे दर्ज हुआ?

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को राहत, ईडी की चार्जशीट पर फैसला टला

TAGGED:

सोनिया गांधी वोटर लिस्ट विवाद
SONIA GANDHI VOTER LIST ISSUE
PETITION ON VOTER LIST CASE
ROUSE AVENUE COURT SONIA GANDHI
SONIA GANDHI VOTER LIST CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.