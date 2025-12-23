ETV Bharat / bharat

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली, अब 22 जनवरी को ED की चार्जशीट पर होगा विचार

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग मामले की सुनवाई दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाल दिया है.

मनी लाऊंड्रिंग मामले में रॉबर्ड वाड्रा
मनी लाऊंड्रिंग मामले में रॉबर्ड वाड्रा (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 23, 2025 at 9:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग मामले की सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को करने का आदेश दिया. आज इस मामले के दो आरोपियों सत्यानंद याजी और मेसर्स एसजीवाई प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से पेश वकील ने निजी वजहों से दलीलें रखने के लिए सुनवाई टालने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को करने का आदेश दिया.

बता दें कि कोर्ट ने 2 अगस्त को वाड्रा समेत इस मामले के दस आरोपियों को समन जारी किया था. 17 जुलाई को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं. उनकी कंपनी, मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियों को मनी लाऊंड्रिंग के मामले में जब्त किया है.

इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी. गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र साढ़े सात करोड़ रुपये में खरीदी थी. वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे. यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गई थी. इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी. इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ. इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

ROUSE AVENUE ON ROBERT VADRA
ROBERT VADRA CASE
ROUSE AVENUE COURT DELHI
रॉबर्ड वाड्रा के केस
ROBERT VADRA MONEY LAUNDERING CAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.