रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली, अब 22 जनवरी को ED की चार्जशीट पर होगा विचार

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग मामले की सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को करने का आदेश दिया. आज इस मामले के दो आरोपियों सत्यानंद याजी और मेसर्स एसजीवाई प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से पेश वकील ने निजी वजहों से दलीलें रखने के लिए सुनवाई टालने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को करने का आदेश दिया.

बता दें कि कोर्ट ने 2 अगस्त को वाड्रा समेत इस मामले के दस आरोपियों को समन जारी किया था. 17 जुलाई को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लाऊंड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं. उनकी कंपनी, मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियों को मनी लाऊंड्रिंग के मामले में जब्त किया है.