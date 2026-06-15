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'खान सर ने कराई मेरे भाई की हत्या..नार्को टेस्ट हो उसका', जेल से बाहर आते ही रौशन आनंद का बड़ा आरोप

पटना कोचिंग विवाद में जमानत पर रिहा रौशन आनंद ने खान सर पर अपने भाई की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया-

रौशन आनंद, खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला कराने के आरोपी
रौशन आनंद, खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला कराने के आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 2:37 PM IST

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पटना : खान ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले और उसके बाद शुरू हुए कोचिंग विवाद के बीच सोमवार को एक नया मोड़ आ गया. पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद बेऊर जेल से बाहर आए और मीडिया से बातचीत में खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए.

'साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या हुई' : रौशन आनंद ने दावा किया कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा है. उन्होंने सीधे तौर पर खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद पर आरोप लगाए.

रौशन आनंद, ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर (ETV Bharat)

''जब मैं जेल से बाहर था, तब मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. लेकिन मेरे जेल जाने के बाद प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह पूरी घटना पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम है.''- रौशन आनंद, ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर

हत्याकांड की हो उच्च स्तरीय जांच : रौशन आनंद ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो. रौशन आनंद ने फैजल खान उर्फ खान सर पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि फैजल खान लगातार अलग-अलग बयान दे रहे हैं, जो कि उन्हें शक के घेरे में डालता है.

खान सर बार-बार बदल रहे बयान : रौशन आनंद का आरोप है कि पहले गोलीबारी की घटना को लेकर अलग बातें कही गईं और बाद में वीडियो सामने आने के बाद कहानी बदल दी गई. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होने पर कई तथ्य सामने आएंगे.

अपने मृत भाई प्रिंस यादव के साथ रौशन आनंद
मृत भाई प्रिंस यादव के साथ रौशन आनंद (ETV Bharat)

नेपाल के विराटनगर में मिला प्रिंस यादव का शव : दरअसल, रविवार को नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शव पर चोट के कुछ निशान होने की बात भी सामने आई है. हालांकि मौत के कारणों को लेकर अब तक आधिकारिक रूप से कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

नेपाल पुलिस कर रही गहन जांच : मामला काफी संदिग्ध है ऐसे में नेपाल पुलिस फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है और सख्त जांच कर रही है. प्रिंस यादव का नाम भी 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ और पथराव की घटना के बाद दर्ज एफआईआर में आरोपियों के रूप में शामिल था.

'गुरू का आचरण गुरू जैसा हो'- कोर्ट : रौशन आनंद को 3 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. करीब 12 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली. उनके अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को नसीहत देते हुए कहा कि ''वे शिक्षक हैं और उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए. अदालत ने कहा कि गुरु का आचरण गुरु जैसा ही होना चाहिए.''

खान सर ने वीडियो जारी कर दी थी श्रद्धांजलि
खान सर ने वीडियो जारी कर दी थी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए रौशन आनंद : जमानत मिलने के बाद रौशन आनंद सीधे अपने गृह जिले सहरसा के लिए रवाना हो गए, जहां उनके भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार किया जाना है. इस बीच कोचिंग विवाद, पथराव कांड और प्रिंस यादव की मौत को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है. अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे इस पूरे विवाद और मौत के मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सके.

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