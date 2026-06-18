पटना IG की डेडलाइन खत्म, अभी तक दर्ज नहीं हुई फैसल खान पर FIR! रौशन आनंद का अगला कदम क्या?
दोपहर 12 बजे का समय बीत जाने के बाद भी फैसल खान पर FIR दर्ज नहीं हो सकी. रौशन आनंद का अगला कदम क्या होगा?
Published : June 18, 2026 at 2:27 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में खान सर फायरिंग केस और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं. एक तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद द्वारा खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बिहार में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज है, वहीं दूसरी तरफ उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत की जांच ने नया मोड़ ले लिया है.
12 बजे का समय बीता लेकिन नहीं हुई FIR : रौशन आनंद ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पिछले दिनों खुलकर मोर्चा खोला था. उन्होंने धरना-प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी. इस मामले में पटना आईजी ने संबंधित अधिकारियों को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया था. हालांकि तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कोई बड़ा निर्णय सामने नहीं आया. इससे मामले को लेकर चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है.
"हमें IG द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कल 12 बजे तक हमारी एफआईआर दर्ज हो जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे न्यायपालिका का रुख अपनाएंगे. हमें बिहार की डबल इंजन सरकार और भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा और न्यायपालिका की वजह से हमें जमानत मिल पाई है." - रौशन आनंद, डायरेक्टर, ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर
'फैसल खान पर FIR करो' : सूत्रों की मानें तो एफआईआर की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और रौशन आनंद इस मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर उठाने की तैयारी में हैं. हालांकि इस मुद्दे पर अब रौशन आनंद धरने के मूड में हैं. उन्होंने साफ-साफ कहा था कि 'मुझे मार दो या फिर फैसल खान ऊर्फ खान सर पर FIR करो'. इतनी सख्त अपील के बाद भी पुलिस खुद के द्वारा दी गई टाइम लाइन को एक्सीड कर चुकी है.
"हमें IG द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हमारी एफआईआर दर्ज हो जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आगे न्यायपालिका का रुख अपनाएंगे. हम पर झूठा आरोप लगाकर जेल भेजा गया और मेरे भाई की हत्या फैजल खान के द्वारा कराई गई.''- रौशन आनंद, डायरेक्टर, ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर
जेडीयू के शीर्ष नेताओं तक पहुंचा मामला : इससे पहले एफआईआर की मांग को लेकर रौशन आनंद ने बुधवार को जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और मामले में निष्पक्ष जांच तथा कार्रवाई की मांग रखी. राजनीतिक गलियारों में भी इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है.
नेपाल में प्रिंस यादव की मौत बनी रहस्य : इधर नेपाल के विराटनगर स्थित शुभ होटल में प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच लगातार जारी है. प्रिंस यादव का नाम पहले से ही कोचिंग विवाद में सामने आया था. उनकी अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. नेपाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन जांच एजेंसी अभी किसी नतीजे पर पहुंचने को तैयार नहीं है.
नेपाल पुलिस को पीएम रिपोर्ट पर शक? : नेपाल की मोरंग जिला पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद भी जांच अधिकारियों की शंकाएं दूर नहीं हुई हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर विशेषज्ञों की राय लेना चाहती है. यही कारण है कि मामले को मेडिकल बोर्ड के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी क्यों नहीं मिला जवाब? : जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसे बिंदु सामने आए हैं जिन पर चिकित्सकीय राय आवश्यक मानी जा रही है. पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मौत के कारणों को लेकर कोई भी निष्कर्ष जल्दबाजी में न निकाला जाए.
नेपाल पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार: इसी वजह से अब विसरा रिपोर्ट को सबसे अहम माना जा रहा है. विसरा जांच से यह पता चल सकेगा कि मौत से पहले शरीर में किसी प्रकार के विषैले पदार्थ, नशीले तत्व या अन्य संदिग्ध रसायनों की मौजूदगी थी या नहीं.
पुलिस हिरासत में चार साथी : घटना के समय प्रिंस यादव के साथ मौजूद चार लोगों को नेपाल पुलिस ने अभी तक हिरासत में रखा हुआ है. सभी से अलग-अलग और सामूहिक रूप से पूछताछ की जा रही है. पुलिस होटल में बिताए गए आखिरी घंटों की गतिविधियों को खंगाल रही है और मोबाइल फोन, कॉल डिटेल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.
कई सवालों के जवाब बाकी : प्रिंस यादव की मौत आत्महत्या, दुर्घटना या किसी साजिश का परिणाम थी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है. वहीं बिहार में खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है.
कोचिंग विवाद से ऊपर उठा मामला : ऐसे में यह मामला अब सिर्फ एक कोचिंग विवाद तक सीमित नहीं रह गया है. एफआईआर की मांग, राजनीतिक मुलाकातें, नेपाल में संदिग्ध मौत और पुलिस जांच—इन सभी घटनाओं ने पूरे प्रकरण को और अधिक संवेदनशील बना दिया है.
"खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने मिलकर मेरे भाई की हत्या करवाई है. जब मैं जेल से बाहर था तो मेरे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ. मैं जेल गया तो उसकी हत्या हो गई. ये साजिश है. फैसल खान की हम बात करें तो उसने कितना झूठ बोला है आप सोचिए… कोई गोलीबारी नहीं हुई थी..."- रौशन आनंद, डायरेक्टर, ज्ञान बिन्दु कोचिंग सेंटर
प्रिंस का विसरा रिपोर्ट अहम : फिलहाल बिहार और नेपाल, दोनों जगहों पर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. खासकर विसरा रिपोर्ट आने के बाद इस बहुचर्चित मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
रौशन आनंद को मिली है जमानत : पटना सिविल कोर्ट ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को खान ग्लोबल स्टडीज विवाद और एक सुरक्षा गार्ड से मारपीट मामले में नियमित जमानत दी है. ये जमानत दब मिली जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में मौत हो गई. वकीलों की दलील और कोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर उन्हें रिहा किया गया. जिसके बाद रौशन आनंद लगातार फैसल खान ऊर्फ खान सर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं.
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