आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर जबरदस्त कॉकफाइट, मुर्गा ने रातोंरात शख्स को बना दिया करोड़पति

ताडेपल्लीगुडेम: आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में मकर संक्रांति के दौरान आयोजित मुर्गा लड़ाई में एक शख्स ने 1 करोड़ 53 लाख रुपए की भारी रकम जीती है. शख्स ने छह महीने तक मुर्गे को बड़े जतन से पाला-पोसा और पौष्टिक खाना खिलाकर मोटा-ताजा कर दिया. उसके बाद उसने मुर्गे को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अखाड़े में उतारा. मुर्गे के इस अखाड़े में रोमांचक लड़ाई हुई जिसमें एक बड़ी जीत और एक बड़ा कैश इनाम मिला. ताडेपल्लीगुडेम में पैबोयिना वेंकटरमैया ने इस कॉकफाइट का आयोजन किया था. इस आयोजन में आस-पास के इलाकों से भारी भीड़ उमड़ी. अखाड़े में दो ताकतवर मुर्गे आमने-सामने थे. एक सेथुवा नस्ल का मुर्गा जो गुडीवाड़ा के प्रभाकर का था और दूसरा डेगा नस्ल का मुर्गा जो राजमुंदरी के रमेश का था. शुरू से ही दोनों लड़ाके मुर्गों की लड़ाई जबरदस्त थी. दोनों मुर्गों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला किया. इस दौरान दर्शक बड़े ही रोमांचित होकर इस फाइट को देख रहे थे. हालांकि, आखिर में, रमेश के डेगा नस्ल के मुर्गे ने मुकाबला अपने नाम कर लिया और जीत गया.