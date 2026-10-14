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रुड़की अग्निवीर भर्ती रैली: सिर सुजाओ, हाइट बढ़ाओ! कैंडिडेट्स अपना रहे दर्दनाक तरीका

रुड़की अग्निवीर भर्ती रैली ( ETV Bharat )

दरअसल, सेना में भर्ती होने के लिए निर्धारित लंबाई पूरी करने की चाह में कुछ युवा अपने ही सिर पर लाठी-डंडों से वार कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि सिर में सूजन आने से उनकी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी. हालांकि यह खतरनाक जुगाड़ उन्हें सेना में भर्ती कराएगा या फिर अस्पताल पहुंचा देगा, इसकी चिंता शायद उन्हें बिल्कुल नहीं है.