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रुड़की अग्निवीर भर्ती रैली: सिर सुजाओ, हाइट बढ़ाओ! कैंडिडेट्स अपना रहे दर्दनाक तरीका

रुड़की अग्निवीर भर्ती रैली में कैंडिडेट्स हाइट बढ़ाने के लिए अनोखा और दर्दनाक तरीका अपना रहे हैं.

ROORKEE AGNIVEER RECRUITMENT RALLY
रुड़की अग्निवीर भर्ती रैली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 14, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
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रुड़की: देश की सेवा करने के लिए युवाओं का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी के चलते हरिद्वार जिले के रुड़की में चल रही अग्निवीर भर्ती में युवा सेना में शामिल होने के लिए युवा दिन-रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी जुनून के बीच कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जो हैरान करने के साथ-साथ चिंता भी बढ़ा रहे हैं.

दरअसल, सेना में भर्ती होने के लिए निर्धारित लंबाई पूरी करने की चाह में कुछ युवा अपने ही सिर पर लाठी-डंडों से वार कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि सिर में सूजन आने से उनकी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी. हालांकि यह खतरनाक जुगाड़ उन्हें सेना में भर्ती कराएगा या फिर अस्पताल पहुंचा देगा, इसकी चिंता शायद उन्हें बिल्कुल नहीं है.

बताते चलें, रुड़की के बीईजी सेंटर स्थित पवेलियन ग्राउंड में बीती 5 अक्टूबर से अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है. ये रैली आने वाली 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी. उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के युवा भी इस भर्ती में हिस्सा ले रहे हैं. कोई दौड़ में अपनी ताकत दिखा रहा है तो कोई शारीरिक दक्षता के दूसरे मानकों को पूरा करने के लिए पसीना बहा रहा है.

इस भर्ती में लंबाई की निर्धारित शर्त पूरी नहीं कर पाने का डर कुछ युवाओं को जोखिम भरे तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है. बताया जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थी सिर पर लाठी-डंडों से चोट मारकर सूजन लाने की कोशिश के जा रही है. बात यहीं खत्म नहीं होती. अभ्यर्थियों द्वारा चोट वाली जगह पर नींबू लगाने की बात भी सामने आई है. वहीं, सिर पर चोट मारने से लंबाई बढ़ने का कोई भरोसेमंद आधार नहीं है, उल्टा ऐसा करना युवाओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. सिर पर चोट लगने से दिमाग में गंभीर चोट, आंतरिक रक्तस्राव और दूसरी जानलेवा समस्याएं हो सकती हैं.

बहरहाल, सेना में भर्ती होने का सपना पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना किसी भी लिहाज से समझदारी नहीं है. वहीं, इस तरह के मामलों ने भर्ती अधिकारियों को भी सतर्क कर दिया है.

सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन के निदेशक कर्नल रंजीत सिंह पवार के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों की लंबाई को लेकर संदेह होने पर दोबारा जांच की जाती है. खासकर लंबे बाल रखने वाले युवाओं की लंबाई को लेकर संदेह होने पर उन्हें बाल छोटे करवाकर दोबारा आने के लिए कहा जाता है. इसके लिए अभ्यर्थियों को करीब दो से ढाई घंटे का समय दिया जाता है. जिसके बाद उनकी लंबाई फिर से मापी जाती है.

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