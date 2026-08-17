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कांग्रेस ने नहीं किया कभी महिलाओं का सम्मान, महिला आरक्षण का किया विरोध, बीजेपी लड़ रही महिला हक की लड़ाई: रूपकुमारी चौधरी

रूपकुमारी चौधरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

Roopkumari Chaudhary Exclusive
बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 9:06 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासमुंद जिले की लोकसभा सदस्य रूपकुमारी चौधरी को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है, जिसे और मजबूत आधार देने का काम वो करेंगी. भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका मैं पालन करूंगी और उसे और मजबूती से आम जनता के बीच ले जाने का काम किया जाएगा.

रूपकुमारी चौधरी बनीं बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष

महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके का काम किया गया उसे लेकर रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं का सम्मान किया ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है और आगे भी हम इस दिशा में काम करते रहेंगे. रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण को लेकर के जब बात आई तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस ने कभी कोई फैसला नहीं लिया.

बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष (ETV Bharat)

नितिन नवीन की टीम में मिली जगह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासमुंद जिले की लोकसभा सदस्य रूपकुमारी चौधरी ने कही कि देश में भारतीय जनता पार्टी महिला हक की लडाई लड़ रही है. उन्होने कहा कि कांग्रेस कभी भी महिलाओं के हक के लिए खड़ी ही नही हुई, चाहे जिस किसी स्तर पर आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है. उन्होने कहा कि हर राज्य में महिलाओं को मजबूत करने का काम किया जाएगा. महिला संगठन को मजबूत कर राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी कार्य योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने के साथ विकसित भारत के लिए काम किया जाएगा.

महासमुंद लोकसभा सीट से सांसद हैं रूपकुमारी चौधरी

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासमुंद जिले की लोकसभा सदस्य रूपकुमारी चौधरी ने ने कहा कि 2047 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का " विकसित भारत 2047" के संकल्प को साकार करने में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा. आधी आबादी की राजनीति में भागीदारी और मातृशक्ति को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी तेजी से कम कर रही है उसे और मजबूत आधार देने का काम होगा.

भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में नए लोगों को नई जिम्मेदारी दी है. इसके तहत छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से लोकसभा सदस्य हैं. नितिन नवीन की बनी टीम में रूपकुमारी चौधरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गईं हैं.

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