दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में निर्माणाधीन होटल की छत गिरी, 8 मजदूर घायल
बताया गया कि घटना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ठीक सामने स्थित इमारत में हुई, जहां होटल बन रहा था.
Published : November 15, 2026 at 6:39 PM IST
नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढह जाने से हड़कंप मच गया. संगतराशन के कशेरुवालान स्थित प्रॉपर्टी में दूसरी मंजिल का लेंटर डालते समय इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. इस हादसे में वहां काम कर रहे 8 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया.
डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि यह घटना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ठीक सामने स्थित एक इमारत में हुई, जहां एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था. रविवार को पहाड़गंज थाने को पीसीआर कॉल के जरिए इमारत के आंशिक रूप से ढहने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
शुरुआती जांच में निर्माण में लापरवाही के संकेत
मौके पर की गई प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त इमारत की दूसरी मंजिल की छत का लेंटर डाला जा रहा था. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इमारत को सहारा देने वाले कॉलम (पिलर) गीले थे और इमारत एक तरफ झुकी हुई प्रतीत हो रही थी. आशंका जताई जा रही है कि गीले पिलरों पर लेंटर का भार पड़ने के कारण यह हिस्सा ढह गया.
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घायलों की पहचान शेख सद्दाम (37 वर्ष), शेख राजा (20 वर्ष), मोहम्मद सुहैल (50 वर्ष), संजुद खान (40 वर्ष), गौतम यादव (28 वर्ष), वरुण यादव (36 वर्ष)
राजा (36 वर्ष), मंटसु (40 वर्ष) के रूप में हुई है. इनमें से कुछ को गंभीर फ्रैक्चर आए हैं, जबकि कुछ अन्य को मामूली चोटें लगी हैं. फिलहाल सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं. पहाड़गंज थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इमारत गिरने के सटीक कारणों और निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही की गहनता से जांच की जा रही है.
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