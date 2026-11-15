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दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में निर्माणाधीन होटल की छत गिरी, 8 मजदूर घायल

दिल्ली में निर्माणाधीन होटल ढहा ( ANI )

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढह जाने से हड़कंप मच गया. संगतराशन के कशेरुवालान स्थित प्रॉपर्टी में दूसरी मंजिल का लेंटर डालते समय इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. इस हादसे में वहां काम कर रहे 8 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि यह घटना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ठीक सामने स्थित एक इमारत में हुई, जहां एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था. रविवार को पहाड़गंज थाने को पीसीआर कॉल के जरिए इमारत के आंशिक रूप से ढहने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.