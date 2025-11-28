ETV Bharat / bharat

हार्ट अटैक से 'रोलेक्स' की मौत, 'बहुत ही नोटोरियस था'

कोयंबटूर : तमिलनाडु में हार्ट अटैक से रोलेक्स नाम के एक हाथी की मौत हुई है. वन विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है. रोलेक्स बहुत ही नोटोरियस था. वह अक्सर किसानों के फसलों को तबाह कर देता था. कुछ दिन पहले ही कुमकी हाथियों की मदद से उसे पकड़ा गया था. नोटोरियस हाथी को पकड़ने के लिए कुमकी हाथी का प्रयोग किया जाता है. कुमकी एक प्रशिक्षित हाथी होता है.

रोलेक्स की मौत के बाद वन विभाग के डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया, इसके बाद उन्होंने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े जाने के बाद रोलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था. 17 अक्टूबर को कोयंबटूर वन क्षेत्र से कुमकी हाथियों की मदद से बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ा गया था.

पकड़े गए रोलेक्स हाथी को अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले उलंधी वन अभ्यारण्य के वरकलियार क्षेत्र में स्थित हाथी शिविर में रखा गया था. उसके पुनर्वास के लिए उसे एक लकड़ी के पिंजरे में रखा गया. 12 नवंबर को उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रेडियो कॉलर लगाया गया था.

रेडियो कॉलर लगाने के बाद रोलेक्स को मनमपल्ली पर्वत श्रृंखला के मंत्रीमट्टम क्षेत्र में छोड़ दिया गया था. इस दौरान उसकी निगरानी लगातार की जा रही थी. 26 नवंबर को दोपहर लगभग 2 बजे निगरानी टीम ने एक नदी के पास उसे मृत पाया. यह देखकर टीम हैरान रह गई.