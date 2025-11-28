ETV Bharat / bharat

हार्ट अटैक से 'रोलेक्स' की मौत, 'बहुत ही नोटोरियस था'

वन विभाग ने रोलेक्स की मौत की पुष्टि कर दी. वह बहुत ही नोटोरियस था. 50 साल थी उसकी आयु.

Rolex Elephant
रोलेक्स हाथी की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
कोयंबटूर : तमिलनाडु में हार्ट अटैक से रोलेक्स नाम के एक हाथी की मौत हुई है. वन विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है. रोलेक्स बहुत ही नोटोरियस था. वह अक्सर किसानों के फसलों को तबाह कर देता था. कुछ दिन पहले ही कुमकी हाथियों की मदद से उसे पकड़ा गया था. नोटोरियस हाथी को पकड़ने के लिए कुमकी हाथी का प्रयोग किया जाता है. कुमकी एक प्रशिक्षित हाथी होता है.

रोलेक्स की मौत के बाद वन विभाग के डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया, इसके बाद उन्होंने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े जाने के बाद रोलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था. 17 अक्टूबर को कोयंबटूर वन क्षेत्र से कुमकी हाथियों की मदद से बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ा गया था.

पकड़े गए रोलेक्स हाथी को अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले उलंधी वन अभ्यारण्य के वरकलियार क्षेत्र में स्थित हाथी शिविर में रखा गया था. उसके पुनर्वास के लिए उसे एक लकड़ी के पिंजरे में रखा गया. 12 नवंबर को उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रेडियो कॉलर लगाया गया था.

रेडियो कॉलर लगाने के बाद रोलेक्स को मनमपल्ली पर्वत श्रृंखला के मंत्रीमट्टम क्षेत्र में छोड़ दिया गया था. इस दौरान उसकी निगरानी लगातार की जा रही थी. 26 नवंबर को दोपहर लगभग 2 बजे निगरानी टीम ने एक नदी के पास उसे मृत पाया. यह देखकर टीम हैरान रह गई.

वन अधिकारी तुरंत हाथी की मौत की जांच के लिए पहुंचे. उस समय, वन अधिकारियों को हाथी के लगभग 25 मीटर ऊंची ढलान से फिसलकर गिरने के निशान मिले. ऐसे में, हाथी की मौत का कारण जानने के लिए गुरुवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया.वन अधिकारियों ने अब इससे जुड़ी जानकारी जारी की है. रिपोर्ट में रोलेक्स की आयु 50 साल बताई गई है.

वन अधिकारियों ने यह भी बताया कि हाथी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था. उन्होंने यह भी बताया कि हाथी के शरीर पर कोई भी गंभीर चोट के निशान नहीं थे. उसके मुंह में घास का एक गुच्छा था.इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि हाथी के अंदरूनी अंगों में भारी रक्तस्राव हुआ था. वन विभाग का कहना है कि हाथी की मौत इन्हीं कारणों से हुई होगी. इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, रोलेक्स को उस समय दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वह अचानक गिर गया.

रोलेक्स के शरीर के अंगों को उत्तर प्रदेश, वायनाड, चेन्नई और कोयंबटूर की सरकारी प्राणी प्रयोगशालाओं में भेजा गया है.इसी तरह, 18 नवंबर को तिरुनेलवेली जिले के ऊपरी कोडाईयूर इलाके में छोड़े गए जंगली हाथी राधाकृष्णन की फिसलकर मौत हो गई थी.

