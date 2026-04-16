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मणिपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका जांच के दायरे में, कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग

9 जून, 2025 को इम्फाल में कर्फ्यू के दौरान सुरक्षाकर्मी सड़क पर पहरा देते हुए (फाइल फोटो) ( AFP )

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: मणिपुर मामले में शांति की कमजोर कोशिशों के बीच वहां के समुदायों के बीच भरोसा कम होता जा रहा है. यहां दो असरदार नागरिक समाज समूह के अलग-अलग नजरिए ने राज्य के संघर्ष प्रभावित पहाड़ी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर फिर से ध्यान खींचा है, जिससे कमजोर शांति कोशिशों के बीच समुदायों के बीच बढ़ते अविश्वास पर जोर दिया गया है.

मणिपुर के एक नागा सिविल सोसाइटी ग्रुप, खानुत्थोट-खोन (नागा युवाओं की आवाज) ने उखरुल और कामजोंग जिलों में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल की कुछ इकाइयों पर 'गैर-संवैधानिक और पक्षपाती व्यवहार' का आरोप लगाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए एक ज्ञापन में उन्होंने तुरंत कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें हाई कोर्ट के किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज की अगुवाई में समय पर स्वतंत्र जांच शामिल है.

इधर, नागा युवा संगठन का दावा है कि तंगखुल नागा समुदाय और कुकी शरणार्थी-संबंधित समूहों के बीच चल रहे तनाव से जुड़े ऑपरेशनों के दौरान बल के अलग-अलग इस्तेमाल का सुझाव देने के लिए विश्वसनीय आधार है. इसने आर्टिकल 14 और 21 जैसे संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि तटस्थता से कोई भी भटकाव कानून के सामने बराबरी और जीवन और आजादी की सुरक्षा की गारंटी को कमजोर करता है.

नागा बॉडी ने आर्टिकल 355 पर भी जोर दिया, जो केंद्र सरकार पर राज्यों को अंदरूनी गड़बड़ियों से बचाने की जिम्मेदारी डालता है. इसमें कुछ उग्रवादी तत्व की हथियारबंद सक्रियता के खिलाफ कुछ न करने के मामलों का आरोप लगाया गया है और आम लोगों को डराने-धमकाने और लोकल आवाज़ों को दबाने पर चिंता जताई गई है.

समूह का कहना है कि अगर सबूत मिलते हैं, तो ऐसे कामों की आर्टिकल 32 और 226 के तहत न्यायिक जांच हो सकती है. ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह को भी सौंपा गया. इसकी मुख्य मांगों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंदर तटस्थता दिशानिर्देश को सख्ती से लागू करना, घटनाओं की पारदर्शी रिपोर्टिंग, तैनाती संरचना का रिव्यू और जवाबदेही तंत्र शामिल हैं.

समूह ने चेतावनी दी कि लगातार कुछ न करने से लोगों का भरोसा कम हो सकता है और संवैधानिक न्यायालय में याचिका सहित कानूनी मदद लेनी पड़ सकती है. यह बताना जरूरी है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदाय के बीच झगड़े के दौरान, मैतेई समुदाय ने भी राज्य में कई जगहों से असम राइफल्स को हटाने की मांग की थी.