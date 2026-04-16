मणिपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका जांच के दायरे में, कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए एक ज्ञापन में, इसने तुरंत कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की
Published : April 16, 2026 at 5:31 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: मणिपुर मामले में शांति की कमजोर कोशिशों के बीच वहां के समुदायों के बीच भरोसा कम होता जा रहा है. यहां दो असरदार नागरिक समाज समूह के अलग-अलग नजरिए ने राज्य के संघर्ष प्रभावित पहाड़ी जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर फिर से ध्यान खींचा है, जिससे कमजोर शांति कोशिशों के बीच समुदायों के बीच बढ़ते अविश्वास पर जोर दिया गया है.
मणिपुर के एक नागा सिविल सोसाइटी ग्रुप, खानुत्थोट-खोन (नागा युवाओं की आवाज) ने उखरुल और कामजोंग जिलों में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल की कुछ इकाइयों पर 'गैर-संवैधानिक और पक्षपाती व्यवहार' का आरोप लगाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए एक ज्ञापन में उन्होंने तुरंत कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें हाई कोर्ट के किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज की अगुवाई में समय पर स्वतंत्र जांच शामिल है.
इधर, नागा युवा संगठन का दावा है कि तंगखुल नागा समुदाय और कुकी शरणार्थी-संबंधित समूहों के बीच चल रहे तनाव से जुड़े ऑपरेशनों के दौरान बल के अलग-अलग इस्तेमाल का सुझाव देने के लिए विश्वसनीय आधार है. इसने आर्टिकल 14 और 21 जैसे संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि तटस्थता से कोई भी भटकाव कानून के सामने बराबरी और जीवन और आजादी की सुरक्षा की गारंटी को कमजोर करता है.
नागा बॉडी ने आर्टिकल 355 पर भी जोर दिया, जो केंद्र सरकार पर राज्यों को अंदरूनी गड़बड़ियों से बचाने की जिम्मेदारी डालता है. इसमें कुछ उग्रवादी तत्व की हथियारबंद सक्रियता के खिलाफ कुछ न करने के मामलों का आरोप लगाया गया है और आम लोगों को डराने-धमकाने और लोकल आवाज़ों को दबाने पर चिंता जताई गई है.
समूह का कहना है कि अगर सबूत मिलते हैं, तो ऐसे कामों की आर्टिकल 32 और 226 के तहत न्यायिक जांच हो सकती है. ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह को भी सौंपा गया. इसकी मुख्य मांगों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंदर तटस्थता दिशानिर्देश को सख्ती से लागू करना, घटनाओं की पारदर्शी रिपोर्टिंग, तैनाती संरचना का रिव्यू और जवाबदेही तंत्र शामिल हैं.
समूह ने चेतावनी दी कि लगातार कुछ न करने से लोगों का भरोसा कम हो सकता है और संवैधानिक न्यायालय में याचिका सहित कानूनी मदद लेनी पड़ सकती है. यह बताना जरूरी है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो समुदाय के बीच झगड़े के दौरान, मैतेई समुदाय ने भी राज्य में कई जगहों से असम राइफल्स को हटाने की मांग की थी.
दूसरी तरफ, मणिपुर के कुकी-जो समुदाय को प्रतिनिधित्व करने वाले सिविल सोसाइटी संगठन कुकी-जो काउंसिल (KZC) ने सेंट्रल फोर्स की भूमिका का जोरदार बचाव किया है और उन्हें हिंसा से प्रभावित राज्य में स्थिर करने वाली मौजूदगी बताया है.
काउंसिल ने मणिपुर के गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम की उस टिप्पणी पर चिंता जताई जिसमें उन्होंने पहाड़ी इलाकों में केंद्रीय बल की जगह राज्य बल को लाने की बात कही थी. कुकी-जो काउंसिल ने आरोप लगाया कि 3 मई, 2023 को हिंसा शुरू होने के बाद से, स्टेट फोर्स या तो कुकी-जो समुदायों पर हमलों को रोकने में नाकाम रही हैं या कुछ मामलों में इसमें शामिल रही हैं.
इसने आगे दावा किया कि बड़े पैमाने पर हथियारों की लूट को रोकने में नाकामयाबी ने सुरक्षा की स्थिति को और खराब कर दिया है और लोगों का भरोसा कम कर दिया है. काउंसिल ने सेंट्रल फोर्स की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, "कुकी-जो और मैतेई-बहुल इलाकों के बीच बफर जोन में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती से तनाव बढ़ने से रोकने और कुछ हद तक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है. केंद्रीय बल को हटाने या बदलने का कोई भी कदम मुश्किल से मिली शांति को खत्म करने का खतरा पैदा करता है और इससे फिर से हिंसा भड़क सकती है."
इसने अधिकारियों से मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया है, और इस बात पर जोर दिया है कि केंद्रीय बल तटस्थता सुनिश्चित करने, भरोसा बहाल करने और सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं.
यह घटनाक्रम केंद्र सरकार द्वारा समन्वित सुरक्षा अभियान और राजनीतिक जुड़ाव के जरिए इलाके को स्थिर करने की चल रही कोशिशों के बीच हुआ है. यह बताना जरूरी है कि मणिपुर में पिछले फरवरी में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार बनी थी.
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