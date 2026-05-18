सोना बिकना हुआ बंद तो सराफा कारोबारियों ने शॉप के आगे खोली चाय-पकौड़े की दुकान !
सोने की बिक्री बंद होने पर रोहतास के स्वर्ण कारोबारी ने ज्वैलरी-शॉप के सामने चाय-पकौड़े की दुकान खोलकर पीएम मोदी के फैसले का विरोध जताया-
Published : May 18, 2026 at 4:12 PM IST
रोहतास : देश में सोने की कीमतों और विदेशी मुद्रा के मुद्दे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोना खरीदने से बचने की अपील का असर अब छोटे कारोबारी पर भी दिखाई देने लगा है. सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या तेजी से घटने से स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं कई दुकानदार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. कारोबारियों ने पीएम मोदी के फैसले का विरोध जताया है.
विरोध में खोली चाय-पकौड़ी की दुकान : इसी बीच रोहतास जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है वर्षों से स्वर्ण कारोबार से जुड़े एक व्यवसाई ने ग्राहकों की कमी और लगातार घटती आमदनी से परेशान होकर अब चाय और पकौड़े की दुकान खोली है. कारोबारी का कहना है कि परिवार चलाने के लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था.
सोना खरीदने नहीं आ रहे ग्राहक : दरअसल, जिले के जाने-माने स्वर्ण कारोबारी सच्चिदानंद प्रसाद का कहना है कि पहले उनकी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, शादी विवाह और लगन के मौसम में तो दुकान पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थिति पूरी तरह बदल गई है. अब दिन भर दुकान खाली पड़ी रहती है और ग्राहक ना के बराबर आ रहे हैं.
''मुझे प्रधानमंत्री की अपील पर बड़ी हैरानी है कि उन्होंने ऐसी अपील क्यों की. एक तरफ चीन सोना खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है तो वहीं हमारे देश में सोना खरीदने को एक साल के लिए टाला जा रहा है. मुझ प्रधानमंत्री का ये फैसला समझ में नहीं आ रहा है. ग्राहक हमारे दुकान पर नहीं आ रहा है जिसके कारण हमने चाय-पकौड़ी की दुकान खोल ली है.''- सच्चिदानंद प्रसाद, स्वर्ण कारोबारी (अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स)
पीएम की अपील पर सोना खरीदना बंद : कारोबारी सच्चिदानंद प्रसाद ने कहा कि स्वर्ण कारोबार पूरी तरह से भरोसे और ग्राहकों की खरीदारी पर टिका होता है, जब लोग सोना खरीदना बंद कर देते हैं तो सीधे तौर पर कारोबार प्रभावित होता है. दुकान का किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि आमदनी लगभग समाप्त हो चुकी है. ऐसे में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है.
''पहले हम लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन अब खुद की स्थिति ऐसी हो गई है कि खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है. मजबूरी में चाय और पकौड़े की दुकान शुरू करनी पड़ी ताकि कम से कम घर का चूल्हा जल सके.''- सच्चिदानंद प्रसाद, स्वर्ण कारोबारी
सराफा कारोबारी बेच रहे चाय-पकौड़ी : सच्चिदानंद प्रसाद वर्षों से सर्राफा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इलाके में उनकी अच्छी पहचान रही है, लेकिन बाजार में आई मंदी ने उनकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है. अब ज्वेलरी दुकान के साथ-साथ सड़क किनारे चाय और पकोड़े बेचते हुए उन्हें देखा जा सकता है.
शुरू हुई सियासत : इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है राजद नेता गुड्डू चंद्रवंशी ने केंद्र सरकार पर निशाना चाहते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का सीधा असर छोटे व्यापारियों पर पढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी.
''सर्राफा व्यवसाय से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, इसमें केवल बड़े व्यापारी ही नहीं बल्कि कारीगर मजदूर, छोटे दुकानदार और उनके परिवार भी शामिल हैं. अगर कारोबार ठप होगा तो सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यमवर्ग के लोगों पर पड़ेगा.''- गुड्डू चंद्रवंशी, नेता, राष्ट्रीय जनता दल
'फैसले से पहले व्यवसाइयों की स्थिति पर हो विचार' : वहीं चाय-पकौड़ी की दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य पार्षद शशि कुमारी ने भी व्यापारियों को परेशानी को गंभीर बताई उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी फैसला या अपील से पहले छोटे व्यवसाईयों की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए.
''व्यवसाई वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. अगर छोटे दुकानदार परेशान होंगे तो इसका असर समाज और बाजार दोनों पर पड़ेगा सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे व्यापार भी चलता रहे और लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रहे.''- शशि कुमारी, मुख्य पार्षद
चर्चा का विषय बना चाय-पकौड़ी बेचना : बहरहाल रोहतास में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इस सफल स्वर्ण कारोबारी को चाय पकौड़े बेचते देख हैरान हैं. वहीं, कारोबारी की मजबूरी यह बताने के लिए काफी है कि बाजार में आई मंदी और घटती खरीदारी ने छोटे व्यापारियों की जिंदगी को किस हद तक प्रभावित किया है.
पीएम मोदी ने की थी जनसभा से अपील : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अगले एक साल तक, शादी-विवाह और त्योहार के बावजूद सोना-गहना नहीं खरीदने की अपील की थी. उनका मकसद विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है. क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का ज्यादातर सोना और कच्चा तेल विदेशों से आयात करके लाता है.
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