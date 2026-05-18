ETV Bharat / bharat

सोना बिकना हुआ बंद तो सराफा कारोबारियों ने शॉप के आगे खोली चाय-पकौड़े की दुकान !

ज्वेलर शॉप के आगे चाय-पकौड़ी की दुकान खोलकर जताया विरोध ( ETV Bharat )