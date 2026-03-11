बिहार में हद है! अभ्यर्थी की जगह एडमिट कार्ड में छाप दी कुत्ते की फोटो
15 मार्च को जिला सत्र न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा है. एडमिट कार्ड पर 'कुत्ते' की फोटो लगी होने से अभ्यर्थी परेशान है-
Published : March 11, 2026 at 6:06 PM IST
रोहतास : बिहार में गजब खेल चल रहा है. जिला एवं सत्र न्यायलय में चर्तुथ ग्रेड की भर्ती परीक्षा में प्रवेश पत्र पर एक कैंडिडेट की फोटो की जगह कुत्ते की तस्वीर छाप दी. मामला सामने आने के बाद भर्ती बोर्ड का सिस्टम सवालों के घेरे में है. अभ्यर्थी हैरान परेशान है कि वह आखिर तय समय पर पेपर देगा तो कैसे?
प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी की जगह कुत्ते की फोटो : बिहार में अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. जिला एवं सत्र न्यायालय में चतुर्थ ग्रेड की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 15 मार्च को किया जा रहा है जिसके लिए बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड जारी किए गए. लेकिन रोहतास के एक अभ्यर्थी ने जैसे ही एडमिट कार्ड खोला तो वो चौंक गया.
फोटो सुधारने के लिए चक्कर काट रहा अभ्यर्थी : एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, डिटेल सबकुछ ठीक था लेकिन उसकी फोटो की जगह कुत्ते की फोटो लगी थी. उस एडमिट कार्ड को देखकर अभ्यर्थी उसे सुधारने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने लगा. ऐसे वक्त में जहां उसे तैयारी करनी चाहिए थी वह परेशान होकर यहां-वहां घूम रहा है.
15 मार्च को चतुर्थ श्रेणी कर्मी की भर्ती परीक्षा : रोहतास जिले के बिक्रमगंज स्थित धावा गांव के एक अभ्यर्थी ने फोर्थ ग्रेड की बहाली के लिए साल 2022 में आवेदन किया था, उसके प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड आया है, उसमें अभ्यर्थी की जगह एक कुत्ता की तस्वीर लगी हुई है. चूंकी 15 मार्च को ही ये परीक्षा है और इस परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की जगह तस्वीर के जानवर की लगी हुई है. यह देखकर अभ्यर्थी काफी परेशान है.
4 साल बाद हो रही परीक्षा : परेशान अभ्यर्थी ने संबंधित बोर्ड में इसको लेकर कई बार शिकायत भी की है. हालांकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. अभ्यर्थी का कहना है कि 4 साल पहले वर्ष 2022 में यह रिक्तियां निकाली थीं, अब जबकि चार साल के बाद इसकी प्राथमिक परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा का परीक्षा केंद्र उनका सहरसा जिले में बनाया गया है. लेकिन प्रवेश पत्र जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए. जबकि आवेदन करते समय वह सही रूप से अपनी तस्वीर लगाया था. जिसका प्रमाण भी उसके पास है.
''जिला एवं सत्र न्यायालय में 'प्यून' पद की बहाली के लिए 4 साल पहले रिक्तियां निकाली गई थी. तब इस भर्ती के लिए आवेदन किया था. लंबे इंतजार के बाद जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो एडमिट कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर होने के कारण हम हंसी के पात्र बन गए है. समय रहते इस त्रुटि को सही किया जाए ताकि परीक्षा केंद्र पर हमें समस्या का सामना न करना पड़े.''- पीड़ित अभ्यर्थी
बोर्ड के सिस्टम पर उठे सवाल : बरहाल इस एडमिट कार्ड पर लगे डॉग की तस्वीर ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. परीक्षा केंद्र में अगर अभ्यर्थी पेपर देने जाता है तो क्या वह पेपर दे पायेगा. यही सोचकर अभ्यर्थी घबराया हुआ है. बोर्ड को चाहिए कि जल्द ही उसकी समस्या का समाधान करे ताकि पेपर को शांतिपूर्ण तरीके से दे सके. साथ ही लापरवाही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
