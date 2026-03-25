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कतर से लौटे रोहतक के सुरेंद्र काला ने ईटीवी भारत को सुनाई युद्ध की आपबीती, ख़ौफ़ में बीते दिन, प्लेन के पास से भी गुजरी मिसाइल

रोहतक : ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में हालात भयावह है और ऐसे में वहां कई भारतीय भी मौजूद हैं. ऐसे ही एक भारतीय हैं रोहतक के रहने वाले सुरेंद्र काला जो बहुत मुश्किल हालातों में वहां से निकल पाए हैं. उन्होंने जहां वहां आसमान में मिसाइलें देखीं, वहीं वतन लौटते वक्त भी कई मिसाइलें उनके प्लेन के पास से भी गुजरी जिसका वीडियो उन्होंने शूट किया है. रोहतक लौटने के बाद सुरेंद्र काला ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अपना डरावना एक्सपीरियंस शेयर किया है.

सुरेंद्र काला ने सुनाई आपबीती : रोहतक जिले के मायना गांव के रहने वाले सुरेंद्र काला मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं और करीब 26 दिनों बाद सुरक्षित अपने घर वापस लौट सके हैं. सुरेंद्र 27 फरवरी को वहां पहुंचे थे. जब वे काम करने के लिए गए हुए थे तो लोकल अथॉरिटी की ओर से इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया जिसके बाद सभी चौंक गए. सुरेंद्र ने आगे बताया कि युद्ध के दौरान हर दिन दहशत भरा था. आसमान में लगातार मिसाइलें गुजरती हुई नज़र आ रही थी जिससे लोगों में डर का माहौल बना रहता था. यहां तक कि भारत लौटते समय उनका विमान भी खतरे से अछूता नहीं रहा. फ्लाइट के नजदीक से एक मिसाइल गुजर गई, जिसके बाद पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए विमान का रास्ता बदल दिया. उन्होंने इसका वीडियो भी शूट किया है जो बताता है कि मिडिल ईस्ट के आसमान में इस वक्त किस तरह के हालात है.

कतर से लौटे रोहतक के सुरेंद्र काला ने सुनाई आपबीती (Etv Bharat)

गैस पाइपलाइनों को नुकसान : उन्होंने बताया कि कतर में ईरान के मिसाइलें दागने के बाद हालात इतने संवेदनशील थे कि वहां की सरकार ने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट डालने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि अफवाहें न फैलें और स्थिति नियंत्रण में बनी रहे. सुरेंद्र ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते गैस पाइपलाइनों को भारी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में अगर जल्द युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो आने वाले समय में भारत समेत कई देशों में गैस और फ्यूल की भारी किल्लत हो सकती है. उन्होंने आशंका जताई कि युद्ध ख़त्म होने के बाद सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने में 3 से 4 साल तक का समय लग सकता है.