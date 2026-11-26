रोहतक में खूनी गैंगवार, मिलन ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 युवकों की गोली मारकर हत्या
पुलिस वारदात से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.
Published : November 26, 2026 at 11:07 AM IST
रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले के गांव खरावड़ के समीप स्थित मिलन ढाबे पर अंधाधुंध फायरिंग कर 4 युवकों की हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया.
मृतकों में तीन युवक झज्जर जिले के गांव डीघल और एक युवक बेरी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस रेंज के आईजी हामिद अख्तर, पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित सहित जिला पुलिस के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
पुलिस के मुताबिक देर रात चारों युवक मिलन ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे. इसी दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग में चारों युवकों की जान चली गई. घटना के चलते ढाबे पर अफरा-तफरी मच गई.
हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए CIA, स्पेशल सेल और FSL की टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस वारदात से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.
पुलिस के आला अधिकारी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. हत्याकांड के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है.
#WATCH | Rohtak, Haryana: DSP Rishi Kant says, "Last night, some individuals arrived at a dhaba. They were fired upon, resulting in the death of four people. No one is injured. We have registered an FIR, and the process of identification is underway; the accused will soon be identified and arrested. Whether it is a gang war or not is a part of the investigation. We have assigned multiple teams to the case, and we expect to achieve a breakthrough soon. There is no footage available at the moment..."— ANI (@ANI) November 26, 2026
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड को हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटोलिया के बीच चल रही गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है. इसके अलावा पिछले दिनों झज्जर जिले के गांव डीघल में हुए एक युवक के हत्याकांड से भी इस वारदात के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक किसी गैंग की संलिप्तता को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
वहीं हत्या की सूचना मिलते ही उनके परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण रोहतक पीजीआई पहुंचे. पीजीआई परिसर में माहौल गमगीन बना हुआ है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात है.
आईजी समरजीत सिंह ने बताया कि कुछ शूटरों ने फायरिंग की जिसमें 4 व्यक्तियों की मौत हुई है. इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर आई पोस्ट को भी वेरीफाई किया जा रहा है, साथ ही इंटरगैंग राइवेलरी वाले एंगल पर भी जांच की जा रही है.
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