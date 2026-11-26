ETV Bharat / bharat

रोहतक में खूनी गैंगवार, मिलन ढाबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 युवकों की गोली मारकर हत्या

रोहतक में मिलन ढाबे पर अंधाधुंध फायरिंग कर 4 युवकों की हत्या. ( Etv Bharat )

रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले के गांव खरावड़ के समीप स्थित मिलन ढाबे पर अंधाधुंध फायरिंग कर 4 युवकों की हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया.

मृतकों में तीन युवक झज्जर जिले के गांव डीघल और एक युवक बेरी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस रेंज के आईजी हामिद अख्तर, पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित सहित जिला पुलिस के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

रोहतक में खूनी गैंगवार (Etv Bharat) पुलिस के मुताबिक देर रात चारों युवक मिलन ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे. इसी दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग में चारों युवकों की जान चली गई. घटना के चलते ढाबे पर अफरा-तफरी मच गई. हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए CIA, स्पेशल सेल और FSL की टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस वारदात से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस के आला अधिकारी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. हत्याकांड के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है.