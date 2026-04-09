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रोहतक से दिल्ली तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, ब्रेन डेड बिजेंद्र ने कई लोगों को दी नई ज़िंदगी

हरियाणा के रोहतक में ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है.

Rohtak Green corridor created for organ transplant from PGIMS
रोहतक से दिल्ली तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 9, 2026 at 10:46 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 11:04 PM IST

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रोहतक : पीजीआईएमएस रोहतक में ब्रेन डेड घोषित मरीज के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए गुरूवार को दिल्ली बाईपास तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. मरीज के विभिन्न ऑर्गन लेने के लिए दिल्ली और गुरूग्राम के हॉस्पिटल से टीम यहां पहुंची हुई थी. ऐसे में पुलिस प्रशासन की मदद से ग्रीन कॉरिडोर तैयार करवाया गया और एंबुलेंस की मदद से दिल्ली और ग्रुरूग्राम तक विभिन्न ऑर्गन भेजे गए.

भिवानी का बिजेंद्र हुआ ब्रेन डेड : भिवानी के जुई कलां के 37 वर्षीय बिजेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगी थी. उसे 26 मार्च को इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक लाया गया था. वो होश में नहीं था. पीजीआईएमएस के डॉक्टरों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की लेकिन मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्थिति पैदा हो गई. उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी. फिर 2 बार टेस्टिंग हुई और 6 अप्रैल को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया. ऐसे में बिजेंद्र के परिजनों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी दी गई. उन्हें बताया गया कि अंगदान देने से एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है. ब्रेन डेड होने पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाला व्यक्ति अपने अंगों के जरिए 8 लोगों का जीवन बचा सकता है. बिजेंद्र के परिजनों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद सहमति जता दी जिसके बाद स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) के माध्यम से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अलर्ट भेजा गया. नेशनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (नोटो) ने हार्ट को फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉर्ट हॉस्पिटल ओखला, दिल्ली, दोनों लंग्स को आर्टिम्स हॉस्पिटल गुरूग्राम, लीवर को एम्स दिल्ली और दोनों किडनी को पीजीआईएमएस रोहतक को अलॉट की.

रोहतक से दिल्ली तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर (Etv Bharat)

रोहतक से दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर : गुरूवार को दिल्ली और गुरूग्राम के हॉस्पिटल से टीम पीजीआईएमएस रोहतक पहुंच गई. इसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कई घंटे के ऑपरेशन के बाद मरीज के विभिन्न ऑर्गन को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई. इस बीच पीजीआईएमएस प्रशासन ने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया. पुलिस की मदद से पीजीआईएमएस रोहतक से दिल्ली बाईपास तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. फिर एंबुलेंस में ये ऑर्गन दिल्ली और गुरूग्राम भेज दिए गए. इन सभी ऑर्गन को गले 16 से 18 घंटे के अंदर मरीजों को लगा दिया जाएगा.

Rohtak Green corridor created for organ transplant from PGIMS
रास्ते में जाती एंबुलेंस (Etv Bharat)

5 लाख की मदद दी : पीजीआईएमएस रोहतक में ही स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (सोटो) का नोडल सेंटर बनाया गया है. प्रदेश में सड़क दुर्घटना के चलते प्रतिदिन एक से दो मरीज ब्रेन डेड हो जाते हैं. लेकिन आर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता न होने के कारण सही अंगों का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता. पीजीआईएमएस में आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए मोडूलर ओटी एवं आईसीयू बनाया गया है. हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. एच.के. अग्रवाल ने बताया कि पीजीआईएमएस में इससे पहले 2 बार इसी प्रकार ग्रीन कोरिडोर बनाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं, जबकि पीजीआईएमएस रोहतक में 31 मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट की जा चुकी है. समालखा से बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना ने बिजेंद्र के परिवार को 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है.

Rohtak Green corridor created for organ transplant from PGIMS
ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बनाया गया ग्रीन कोरिडोर (Etv Bharat)
Rohtak Green corridor created for organ transplant from PGIMS
37 वर्षीय बिजेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगी थी (Etv Bharat)

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Last Updated : April 9, 2026 at 11:04 PM IST

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