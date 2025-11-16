ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ी गई रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा पुलिस हिरासत से छूटी, वीडियो कॉल पर पिता से की बातचीत

हरियाणा के रोहतक की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका शर्मा को दिल्ली ब्लास्ट केस में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है.

Rohtak doctor Priyanka Sharma questioned in custody in the Delhi blast case
दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ी गई रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा पुलिस हिरासत से छूटी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 10:19 PM IST

Updated : November 16, 2025 at 11:02 PM IST

रोहतक/नूंह : दिल्ली ब्लास्ट केस में रोहतक की महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई है. हिरासत से छूटने के बाद प्रियंका शर्मा ने वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से बातचीत की है.

प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया : हिरासत में ली गई महिला डॉक्टर रोहतक की जनता कॉलोनी की रहने वाली हैं. वे अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन की एमडी फाइनल ईयर की स्टूडेंट है. वे झज्जर के डीघल गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर हैं. उसने सोनीपत में खानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की थी. वे वर्ष 2023 से स्टडी लीव पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जनरल मेडिसिन में एमडी करने के लिए गई हुई हैं. प्रियंका की शादी भिवानी जिला के बजीना गांव में हुई थी. प्रियंका के पति अनिरुद्ध शर्मा भिवानी के सिविल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर हैं. प्रियंका के पिता सतीश महम शुगर मिल में सिक्योरिटी टीम में तैनात हैं, जबकि उनका भाई भारत भूषण सोनीपत रोडवेज डिपो में क्लर्क है और मां हाउस वाइफ है.

रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा पुलिस हिरासत से छूटी (Etv Bharat)

हिरासत में प्रियंका से पूछताछ : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट से संबंधित पूछताछ के लिए एमडी छात्रा डॉ. प्रियंका शर्मा की हिरासत पर, उनके भाई भारत भूषण ने कहा कि "प्रियंका वर्तमान में एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं और अनंतनाग के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन में एमडी कर रही हैं. कल रात, उन्हें अनंतनाग में अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए ले जाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. उन्होंने उनसे सामान्य प्रश्न पूछे कि उन्होंने एमबीबीएस कहां से की, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वे वहां कैसे पढ़ रही हैं, और उनके परिवार के बारे में सवाल किए गए."

"प्रियंका ने हिरासत में लेने की जानकारी दी" : उनके भाई भारत भूषण ने बताया कि "शनिवार रात 9 बजे प्रियंका शर्मा से वे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे. 5 मिनट बाद ही प्रियंका के हॉस्टल में पुलिस की टीम आई और गेट खटखटाया. इसके बाद प्रियंका का फोन कट होकर बंद हो गया. रात साढ़े 11 बजे जीजा अनिरुद्ध का मैसेज आया कि पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लिया है. रात साढ़े 12 बजे प्रियंका ने फोन कॉल कर सूचना दी कि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया. लेकिन उसका मोबाइल फोन पुलिस के पास ही है. जांच के लिए टीमों ने लैब में भेजा है.भारत ने बताया कि प्रियंका से डॉ. आदिल अहमद के बारे में पूछताछ की गई है. आदिल इसी मेडिकल कॉलेज में प्रियंका का सीनियर था. वो वहां पोस्टेड भी रहा. इसी संबंध में टीमों ने उससे पूछताछ की."

नूंह में मकान की घेराबंदी : वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में नूंह में बड़ी कार्रवाई सामने आई है. नूंह की हिदायत कॉलोनी में उस मकान की भी पुलिस ने घेराबंदी कर ली है, जहां संदिग्ध आतंकी उमर लगभग 10 दिनों तक किराए के मकान में रुका था. ये मकान अफसाना नाम की महिला का बताया जा रहा है. मकान के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, अंदर की तलाशी भी ली गई है. माना जा रहा है कि उमर ने इसी मकान में बैठकर दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग की थी. एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क में शामिल और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं. मीडिया को फिलहाल मकान से दूर रखा जा रहा है.

नूंह में मकान की घेराबंदी (Etv Bharat)

Last Updated : November 16, 2025 at 11:02 PM IST

ROHTAK DOCTOR PRIYANKA SHARMA
DELHI BLAST CASE UPDATE
रोहतक की प्रियंका शर्मा
दिल्ली ब्लास्ट केस
ROHTAK DOCTOR PRIYANKA SHARMA

