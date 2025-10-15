ETV Bharat / bharat

रोहतक ASI सुसाइड केस में परिवार पोस्टमार्टम से पहले FIR पर अड़ा, सैनी-हुड्डा-चौटाला ने भी परिजनों से की मुलाकात

रोहतक में खुदकुशी करने वाले एएसआई संदीप कुमार लाठर के परिजन अभी भी एफआईआर पर अड़े हुए हैं जिसके बाद वे पोस्टमार्टम करवाएंगे.

रोहतक ASI सुसाइड केस में परिवार पोस्टमार्टम से पहले FIR पर अड़ा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 15, 2025 at 8:45 PM IST

रोहतक/जींद : रोहतक के साइबर सेल में तैनात जींद के जुलाना के वार्ड नंबर चार निवासी संदीप कुमार लाठर की खुदकुशी के बाद अब परिवार दोषियों के खिलाफ एफआईआर की मांग पर अड़ा हुआ है. संदीप कुमार लाठर ने मौत से पहले छोड़े गए फाइनल नोट और वीडियो में आईपीएस वाई पूरन कुमार के खिलाफ कई आरोप लगाए थे जिसके बाद परिजन चाहते हैं कि उसके बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो.

परिजनों से मिले सैनी-हुड्डा-चौटाला : आज सुबह पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संदीप कुमार लाठर के परिजनों से मुलाकात की जिसमें परिजनों ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई. उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, महिपाल ढांडा भी मौजूद थे. इसके बाद सुनैना चौटाला, नवीन जयहिंद ने भी परिजनों से मुलाकात की. वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने रोहतक में संदीप के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. अभय सिंह चौटाला ने तो सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच की मांग कर डाली.

परिजनों से मिले हुड्डा-चौटाला (Etv Bharat)

पोस्टमार्टम को लेकर बैठक : वहीं इस बीच प्रशासन की ओर से संदीप के परिवार को पोस्टमार्टम के लिए मनाने की कोशिशें जारी है. परिजनों के साथ प्रशासन की टीम ने बैठक की है. इसमें SDM आशीष समेत एएसपी, डीएसपी लेवल के अधिकारी भी मौजूद थे. हालांकि बैठक के बाद दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है.

पोस्टमार्टम को लेकर बैठक (Etv Bharat)

मृतक संदीप की मां इंद्रावती सदमे में : मृतक संदीप का 10 वर्षीय बेटा विहान चौथी कक्षा में पढ़ता है, जबकि एक बेटी रुपक नौंवी कक्षा में पढ़ाई कर रही है, वहीं एक बेटी प्रतिभा आईआईटी की तैयारी कर रही है. संदीप कुमार का सपना था कि उसके बच्चे पढ़लिखकर अधिकारी बने. संदीप की मौत के बाद से जुलाना में मातम छाया हुआ है. संदीप की मां इंद्रावती बुधवार को दुखी मन से रोते हुए जुलाना में अपने घर पर पहुंची. इंद्रावती को संदीप की मौत पर गहरा सदमा लगा है. इंद्रावती ने 21 वर्ष पहले अपने पति को छोटी दीपावली के दिन खो दिया था. अब उसके बुढ़ापे का सहारा बेटा संदीप भी इस दुनिया को छोड़ कर चला गया.

संदीप की खुदकुशी से परिजनों में मातम (Etv Bharat)

