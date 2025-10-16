ETV Bharat / bharat

जींद में होगा ASI संदीप लाठर का अंतिम संस्कार, रोहतक पुलिस ने दर्ज की FIR

Sandeep Lather Funeral in Jind: जींद में आज ASI संदीप लाठर का अंतिम संस्कार होगा. रोहतक पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है.

Sandeep Lather Funeral in Jind
Sandeep Lather Funeral in Jind (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 16, 2025 at 8:26 AM IST

जींद: रोहतक में साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामले में बुधवार देर रात परिजन पोस्टमॉर्टम के लिए तैयार हो गए. संदीप लाठर के शव को मामा के गांव लाढ़ौत से पीजीआई रोहतक की मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, सुबह 9 बजे से पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर 12 बजे जींद जिले के जुलाना गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा.

एफआईआर दर्ज, लेकिन पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की: इस केस में रोहतक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. एएसआई की पत्नी संतोष के बयानों के साथ ही सुसाइड नोट और संदीप का आखिरी वीडियो इस एफआईआर का आधार बने हैं. पुलिस ने अभी तक एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक नहीं की है.

परिवार ने FIR की कॉपी की मांग की: ASI संदीप लाठर के परिजन बुधवार रात लाढ़ौत गांव में डटे रहे और एफआईआर की कॉपी मांगते रहे. पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने में लगे रहे, लेकिन परिवार एफआईआर की प्रति के बिना मानने को तैयार नहीं था. परिजनों ने साफ कहा कि उन्हें पूरी जानकारी चाहिए. प्रशासन ने आश्वासन दिया कि गुरुवार सुबह एफआईआर की कॉपी सौंप दी जाएगी.

सीएम के OSD समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाया: रात करीब 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र सिंह, एएसपी शशि शेखर और एसडीएम आशीष कुमार लाढ़ौत गांव पहुंचे. उन्होंने परिजनों के साथ बंद कमरे में बैठक कर स्थिति स्पष्ट की और एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी. करीब एक घंटे की बातचीत के बाद परिजन पोस्टमॉर्टम के लिए मान गए. गांव में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पीजीआई और जुलाना में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

वीडियो और सुसाइड नोट में संदीप ने लगाए थे गंभीर आरोप: बता दें, मंगलवार दोपहर करीब एक बजे एएसआई संदीप लाठर ने अपने मामा के खेत में बने कोठड़े की छत पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले उन्होंने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. इनमें उन्होंने दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे.

