Gurugram Encounter: 'मारा गया आर्यन जेवलिन थ्रो में था गोल्ड मेडलिस्ट', अंकित की मां बोली- कांवड़ लेने गया था बेटा
गुरुग्राम एनकाउंटर में रोहतक के तीन युवक मारे गए हैं. जिनके परिजनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जो पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं.
Published : July 10, 2026 at 7:50 PM IST
रोहतक: गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ अब बड़े विवाद का रूप लेती जा रही है. गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि दीपक नांदल गैंग के पांच हथियारबंद शूटर एक रियल एस्टेट कारोबारी से रंगदारी वसूलने पहुंचे थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सुशांत लोक इलाके की घेराबंदी की, जहां दोनों तरफ से करीब 65 राउंड फायरिंग हुई. इस मुठभेड़ में चार आरोपियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. एनकाउंटर में एक एएसआई समेत तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. मरने वालों में तीन रोहतक के हैं. मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
सवालों में आया गुरुग्राम एनकाउंटर: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दीपक नांदल गैंग में मारे गए चार आरोपियों में फतेहाबाद का दीपा उर्फ संदीप और रोहतक के भालौठ गांव के रहने वाले आर्यन, नितिन और अंकित शामिल हैं. घायल आरोपी की पहचान मेवात निवासी शिवम के रूप में हुई है. एनकाउंटर के बाद रोहतक के भालौठ गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतकों के परिजन गुरुग्राम पुलिस के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं. उनका कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच के उनके बच्चों को मार दिया गया और अब पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.
'जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था आर्यन': गुरुग्राम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आर्यन के पिता सोमबीर ने बताया कि "आर्यन 17 का था. वो राष्ट्रीय स्तर का जेवलिन थ्रो खिलाड़ी था. साल 2025 में वो राजस्थान में आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुका था. आर्यन खेल में बहुत अच्छा था. वो अलंपिक में मेडल जीतना चाहता था. पिता और दादा रोज उसे स्टेडियम में अभ्यास के लिए लेकर जाते थे. हमें उम्मीद थी कि आर्यन एक दिन देश का नाम रोशन करेगा."
रोहतक से हुआ आर्यन का अपहरण: जेवलिन खिलाड़ी के परिवार ने ये भी दावा किया कि आर्यन का कुछ दिन पहले अपहरण हुआ था. इस संबंध में पुलिस को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया. शुक्रवार सुबह पुलिस उनके घर आई और बताया कि आर्यन का गुरुग्राम में एनकाउंटर हो चुका है. जबकि हमारी पीढ़ि में आज तक किसी पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है. आप आसपास के थानों में इसकी जांच कर सकते हैं."
कावड़ लेने गया था अंकित: अंकित की मां कमलेश ने बताया कि "अंकित घर से ये कहकर निकला था कि वो कांवड़ लेने जा रहा है. उसका किसी गैंग से कोई संबंध नहीं था. शुक्रवार की सुबह पुलिस हमारे घर आई और अंकित के बारे में पूछने लगी. मैंने कहा कि अंकित तो कांवड़ लेने गया है. तब पुलिस ने कहा कि नहीं उसका तो गुरुग्राम में एनकाउंटर हो गया है. वो वहां उत्पात मचा रहा था. इसकी जानकारी पुलिस ने सरपंच को दी. जिसके बाद सरपंच मेरा पति और गांव के लोग गुरुग्राम गए".
क्या है पूरा मामला? गुरुवार रात करीब साढ़े 11 बजे शूटरों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ. पांचों हथियारबंद शूटर रंगदारी वसूलने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी के घर में घुस गए. किसी तरह से कारोबारी ने पुलिस को कॉल कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने पॉश इलाके सुशांत लोक की घेराबंदी की और एनकाउंटर में चार को ढेर कर दिया. एक घायल हो गया. बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब 65 राउंड फायरिंग हुई. ASI समेत 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दीपक नांदल गैंग में मारे गए चार आरोपियों में फतेहाबाद का दीपा उर्फ संदीप और रोहतक के भालौठ गांव के रहने वाले आर्यन, नितिन और अंकित शामिल हैं. घायल आरोपी की पहचान मेवात निवासी शिवम के रूप में हुई है.
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