अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार ने केंद्रीय मंत्री नायडू के हटाने की मांग की, फडणवीस को सौंपेंगे पत्र

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने अब इस मामले में सीधा मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग कर दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को बताया था कि विमान हादसे की जांच सीबीआई से कराने के लिए गृह मंत्री से आग्रह किया गया है.

सोमवार को राज्य के बजट सत्र में भाग लेने पहुंचे रोहित पवार और पूर्व मंत्री जितेन्द्र आव्हाड ने विमान हादसे को लेकर संदेह व्यक्त किए. रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उन्हें पत्र सौंपूंगा. नायडू को पद पर बनाए रखना सही नहीं है. जांच रिपोर्ट में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी जवाब देना ठीक नहीं होगा."

रोहित ने कहा अजित पवार के लिए सदन में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा. उन्होंने, अपनी इस मांग को दोहराया कि अजित पवार के विमान हादसी की गहनता से जांच होनी चाहिए. बजट सत्र में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा- "आज अजित दादा हमारे बीच नहीं हैं. समझ नहीं आ रहा कि इस सत्र में क्या कहूं. हमारे पास अब इतना बड़ा नेता नहीं रहा, यह बहुत दुखद है. अजित दादा ने 11 बार बजट प्रस्ताव पेश किया था और उन्होंने हमेशा हमें काम करते रहने की प्रेरणा दी."

जितेन्द्र आव्हाड ने इस मामले पर कहा, "मेरा सबसे बड़ा संदेह यह है कि ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? उस विमान को भारत में उड़ान भरने की अनुमति ही नहीं थी. नियम के अनुसार जिस विमान को 5000 घंटे से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए था, वह 8000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुका था. इस हादसे में महाराष्ट्र ने अपना एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है."