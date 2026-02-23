ETV Bharat / bharat

अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार ने केंद्रीय मंत्री नायडू के हटाने की मांग की, फडणवीस को सौंपेंगे पत्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को बताया था कि विमान हादसे की जांच सीबीआई से कराने के लिए गृह मंत्री से आग्रह किया गया है.

Ajit Pawar plane crash
रोहित पवार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने अब इस मामले में सीधा मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग कर दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को बताया था कि विमान हादसे की जांच सीबीआई से कराने के लिए गृह मंत्री से आग्रह किया गया है.

सोमवार को राज्य के बजट सत्र में भाग लेने पहुंचे रोहित पवार और पूर्व मंत्री जितेन्द्र आव्हाड ने विमान हादसे को लेकर संदेह व्यक्त किए. रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उन्हें पत्र सौंपूंगा. नायडू को पद पर बनाए रखना सही नहीं है. जांच रिपोर्ट में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी जवाब देना ठीक नहीं होगा."

रोहित ने कहा अजित पवार के लिए सदन में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा. उन्होंने, अपनी इस मांग को दोहराया कि अजित पवार के विमान हादसी की गहनता से जांच होनी चाहिए. बजट सत्र में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा- "आज अजित दादा हमारे बीच नहीं हैं. समझ नहीं आ रहा कि इस सत्र में क्या कहूं. हमारे पास अब इतना बड़ा नेता नहीं रहा, यह बहुत दुखद है. अजित दादा ने 11 बार बजट प्रस्ताव पेश किया था और उन्होंने हमेशा हमें काम करते रहने की प्रेरणा दी."

जितेन्द्र आव्हाड ने इस मामले पर कहा, "मेरा सबसे बड़ा संदेह यह है कि ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? उस विमान को भारत में उड़ान भरने की अनुमति ही नहीं थी. नियम के अनुसार जिस विमान को 5000 घंटे से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए था, वह 8000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुका था. इस हादसे में महाराष्ट्र ने अपना एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है."

आव्हाड ने कहा, "एक आम इंसान के मन में संदेह होना स्वाभाविक है. विमान का वह हिस्सा जहां ब्लैक बॉक्स होता है, वह सुरक्षित था. रोहित पवार जो भी जांच कर रहे हैं, वह बिल्कुल सही है. उन्होंने काफी रिसर्च की है और विमान के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं."

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "वह कंपनी किसकी है, उसमें किसका पैसा लगा है, विमान कितने घंटे उड़ा और क्या उसे इतने घंटों की अनुमति थी? क्या DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? अधिकारी किसके दबाव में हैं? जांच में जितनी देरी होगी और 'ब्लैक बॉक्स जलने' जैसी झूठी कहानियां सुनाई जाएंगी, संदेह उतना ही गहराएगा."

आव्हाड ने तकनीकी पहलू पर सवाल उठाते हुए कहा, "मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर है कि ब्लैक बॉक्स जल गया. ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम का बना होता है, जिसे 11,000 डिग्री सेल्सियस की आग में भी कुछ नहीं होता. इसलिए, इसका जल जाना पूरी तरह संदेहास्पद है."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ROHIT PAWAR
अजित पवार विमान हादसा की जांच
राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग
RAMMOHAN NAIDU RESIGNATION DEMAND
AJIT PAWAR PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.