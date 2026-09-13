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अमेरिका में भारतीय मूल की महिला की हत्या, करनाल के रोहित ने गोली मारी, मर्डर के बाद की खुदकुशी

महीनों से शालिनी का पीछा करने का आरोप : जांच के दौरान पुलिस के सामने रोहित और शालिनी के बीच पहले से चल रहे विवाद की कई बातें सामने आईं. शेरिफ कार्यालय के अनुसार रोहित कथित तौर पर कई महीनों से शालिनी का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था.

कई घंटे बाद कार में मिला रोहित का शव : घेराबंदी के कई घंटे बाद अधिकारियों ने कार के अंदर रोहित को मृत पाया. अधिकारियों के मुताबिक उसकी मौत गोली लगने से हुई. शुरुआती जांच में उसकी मौत को आत्महत्या माना जा रहा है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्च्युरी भिजवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

हाईवे-50 पर पुलिस की घेराबंदी : पुलिस को हाईवे-50 पर वॉट एवेन्यू के पास वाहन दिखाई दिया. पुलिस ने कार को रोक लिया, लेकिन रोहित वाहन से बाहर नहीं आया. इसके बाद हाईवे-50 पर पुलिस ने कई घंटे तक कार को घेरे रखा. सुरक्षा कारणों से हाईवे की दोनों दिशाओं में यातायात प्रभावित हुआ और सड़क को काफी समय तक बंद रखा गया.

गाड़ी बनी पुलिस के लिए सुराग : वारदात के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को आरोपी की कार से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें उपलब्ध कराईं. पुलिस ने वाहन का नंबर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट पहचान प्रणाली में डाला और कुछ ही मिनटों में वाहन की लोकेशन सामने आ गई.

शालिनी पर गोलीबारी, मौके पर मौत : पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय रोहित ने शालिनी का पीछा करते हुए गोली चलाई. गोली लगने के बाद शालिनी जमीन पर गिर गईं. पुलिस का आरोप है कि इसके बाद भी रोहित ने उनके बेहद करीब जाकर गोली चलाई. गंभीर रूप से घायल शालिनी को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया.

करनाल : अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैक्रामेंटो काउंटी में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी ने सनसनी फैला दी. 8 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे हाउ एवेन्यू और नॉर्थरोप एवेन्यू के पास पनेरा ब्रेड के पार्किंग क्षेत्र में 38 वर्षीय शालिनी ठाकुर पर गोलियां चला दी गईं.

कार में मिला एप्पल एयर टैग : जांच के दौरान शालिनी की कार के हुड के नीचे एक Apple AirTag भी बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक रोहित पर शालिनी की कार के टायर से छेड़छाड़ करने और काम पर जाते समय उनका पीछा करने के आरोप भी सामने आए थे.

करनाल का रहने वाला रोहित (ETV Bharat)

घर में प्रवेश को लेकर भी विवाद : पुलिस के अनुसार रोहित ने कथित तौर पर शालिनी के अपार्टमेंट की चाबी की कॉपी हासिल की और उसके घर में प्रवेश किया था. बाद में रोहित ने पुलिस को बताया था कि वह यह देखने के लिए घर में गया था कि शालिनी ठीक हैं या नहीं. पुलिस ने इस मामले को भी अपनी जांच का हिस्सा बनाया.

शालिनी ने लिया था प्रतिबंधात्मक आदेश : शालिनी ने रोहित से सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी लिया था. जुलाई में रोहित द्वारा शालिनी के घर के दरवाजे पर सामान छोड़ने की शिकायत भी पुलिस तक पहुंची थी. पुलिस ने इसे प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के तौर पर देखा था. इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ और शालिनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

करनाल के पाढा गांव से जुड़ा रोहित : इस सनसनीखेज मामले का तार अब हरियाणा के करनाल जिले से जुड़ गया है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक रोहित भारत का नागरिक था और करनाल जिले के गांव पाढा का रहने वाला था. बताया गया है कि वह वर्ष 2023 में एरिजोना के रास्ते अमेरिका पहुंचा था.

परिवार में पिता ही मुख्य सहारा : परिवार के बारे में सामने आई जानकारी के मुताबिक रोहित के पिता राजेश असंध मंडी में आढ़ती हैं. रोहित की कोई बहन नहीं है. अमेरिका में हुई इस घटना की खबर के बाद गांव पाढा में भी मामले को लेकर चर्चा है.

कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस : एक तरफ 38 वर्षीय शालिनी ठाकुर की गोली मारकर हत्या और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद करनाल के युवक रोहित की मौत, पूरी घटना कई सवाल खड़े कर रही है. पुलिस अब हत्या, पहले से चले आ रहे विवाद, प्रतिबंधात्मक आदेश, कथित पीछा करने और हाईवे-50 पर रोहित की मौत से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है. अमेरिकी पुलिस घटनास्थल, वाहन और पहले से सामने आए विवादों से जुड़े साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बना रही है. मामले में आगे की जांच के बाद ही इस पूरी वारदात की तस्वीर और साफ हो सकेगी.

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