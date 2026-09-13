ETV Bharat / bharat

अमेरिका में भारतीय मूल की महिला की हत्या, करनाल के रोहित ने गोली मारी, मर्डर के बाद की खुदकुशी

अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में करनाल के रोहित ने शालिनी ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी है.

Rohit from Karnal murdered Shalini Thakur in Sacramento California USA
अमेरिका में भारतीय मूल की महिला की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2026 at 10:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल : अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैक्रामेंटो काउंटी में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी ने सनसनी फैला दी. 8 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे हाउ एवेन्यू और नॉर्थरोप एवेन्यू के पास पनेरा ब्रेड के पार्किंग क्षेत्र में 38 वर्षीय शालिनी ठाकुर पर गोलियां चला दी गईं.

शालिनी पर गोलीबारी, मौके पर मौत : पुलिस के अनुसार 22 वर्षीय रोहित ने शालिनी का पीछा करते हुए गोली चलाई. गोली लगने के बाद शालिनी जमीन पर गिर गईं. पुलिस का आरोप है कि इसके बाद भी रोहित ने उनके बेहद करीब जाकर गोली चलाई. गंभीर रूप से घायल शालिनी को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया.

गाड़ी बनी पुलिस के लिए सुराग : वारदात के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को आरोपी की कार से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें उपलब्ध कराईं. पुलिस ने वाहन का नंबर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट पहचान प्रणाली में डाला और कुछ ही मिनटों में वाहन की लोकेशन सामने आ गई.

Rohit from Karnal murdered Shalini Thakur in Sacramento California USA
शालिनी ठाकुर (ETV Bharat)

हाईवे-50 पर पुलिस की घेराबंदी : पुलिस को हाईवे-50 पर वॉट एवेन्यू के पास वाहन दिखाई दिया. पुलिस ने कार को रोक लिया, लेकिन रोहित वाहन से बाहर नहीं आया. इसके बाद हाईवे-50 पर पुलिस ने कई घंटे तक कार को घेरे रखा. सुरक्षा कारणों से हाईवे की दोनों दिशाओं में यातायात प्रभावित हुआ और सड़क को काफी समय तक बंद रखा गया.

कई घंटे बाद कार में मिला रोहित का शव : घेराबंदी के कई घंटे बाद अधिकारियों ने कार के अंदर रोहित को मृत पाया. अधिकारियों के मुताबिक उसकी मौत गोली लगने से हुई. शुरुआती जांच में उसकी मौत को आत्महत्या माना जा रहा है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्च्युरी भिजवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

Rohit from Karnal murdered Shalini Thakur in Sacramento California USA
अमेरिकी प्रशासन की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ (ETV Bharat)

महीनों से शालिनी का पीछा करने का आरोप : जांच के दौरान पुलिस के सामने रोहित और शालिनी के बीच पहले से चल रहे विवाद की कई बातें सामने आईं. शेरिफ कार्यालय के अनुसार रोहित कथित तौर पर कई महीनों से शालिनी का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था.

कार में मिला एप्पल एयर टैग : जांच के दौरान शालिनी की कार के हुड के नीचे एक Apple AirTag भी बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक रोहित पर शालिनी की कार के टायर से छेड़छाड़ करने और काम पर जाते समय उनका पीछा करने के आरोप भी सामने आए थे.

Rohit from Karnal murdered Shalini Thakur in Sacramento California USA
करनाल का रहने वाला रोहित (ETV Bharat)

घर में प्रवेश को लेकर भी विवाद : पुलिस के अनुसार रोहित ने कथित तौर पर शालिनी के अपार्टमेंट की चाबी की कॉपी हासिल की और उसके घर में प्रवेश किया था. बाद में रोहित ने पुलिस को बताया था कि वह यह देखने के लिए घर में गया था कि शालिनी ठीक हैं या नहीं. पुलिस ने इस मामले को भी अपनी जांच का हिस्सा बनाया.

शालिनी ने लिया था प्रतिबंधात्मक आदेश : शालिनी ने रोहित से सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी लिया था. जुलाई में रोहित द्वारा शालिनी के घर के दरवाजे पर सामान छोड़ने की शिकायत भी पुलिस तक पहुंची थी. पुलिस ने इसे प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के तौर पर देखा था. इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ और शालिनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

करनाल के पाढा गांव से जुड़ा रोहित : इस सनसनीखेज मामले का तार अब हरियाणा के करनाल जिले से जुड़ गया है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक रोहित भारत का नागरिक था और करनाल जिले के गांव पाढा का रहने वाला था. बताया गया है कि वह वर्ष 2023 में एरिजोना के रास्ते अमेरिका पहुंचा था.

परिवार में पिता ही मुख्य सहारा : परिवार के बारे में सामने आई जानकारी के मुताबिक रोहित के पिता राजेश असंध मंडी में आढ़ती हैं. रोहित की कोई बहन नहीं है. अमेरिका में हुई इस घटना की खबर के बाद गांव पाढा में भी मामले को लेकर चर्चा है.

कई सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस : एक तरफ 38 वर्षीय शालिनी ठाकुर की गोली मारकर हत्या और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद करनाल के युवक रोहित की मौत, पूरी घटना कई सवाल खड़े कर रही है. पुलिस अब हत्या, पहले से चले आ रहे विवाद, प्रतिबंधात्मक आदेश, कथित पीछा करने और हाईवे-50 पर रोहित की मौत से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है. अमेरिकी पुलिस घटनास्थल, वाहन और पहले से सामने आए विवादों से जुड़े साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बना रही है. मामले में आगे की जांच के बाद ही इस पूरी वारदात की तस्वीर और साफ हो सकेगी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र के योगेश ने 50 लाख रुपए खर्च किए, टॉर्चर सहना पड़ा, अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद सुनाई डोंकी रास्ते की ख़ौफ़नाक दास्तान

ये भी पढ़ें : 75 लाख रुपए लगाकर डोंकी रास्ते से पहुंचा अमेरिका, सूखी ब्रेड खाई, अब गैंगस्टर के साथ किया गया डिपोर्ट

ये भी पढ़ें : कुरुक्षेत्र के विशु शर्मा की जर्मनी में चाकू घोंपकर हत्या, 20 लाख में 'डोंकी' से विदेश गया था, दिवाली पर घर आने का वादा टूटा

TAGGED:

WOMAN MURDER
SACRAMENTO
SHALINI THAKUR
CALIFORNIA
WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.