'हम सब डर गए और रोने लगे', RA स्टूडियो में रोहित आर्य के टेरर की कहानी दादी और पोती ने सुनाई
कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने की घटना के लिए सरकार पर निशाना साधा.
Published : October 31, 2025 at 2:34 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को एक स्टूडियो के अंदर 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले शख्स की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई. पुलिस कार्रवाई के दौरान बंधक बनाए गए 17 बच्चों को मुक्त करा लिया गया.
बच्चों को बंधक बनाने के आरोपी की पहचान 50 वर्षीय रोहित आर्य के रूप में हुई. रोहित आर्या ने गुरुवार को मुंबई के पवई स्थित महावीर क्लासिक बिल्डिंग में 17 स्कूली बच्चों को बंधक बना लिया था. बच्चों को छुड़ाते समय मुंबई पुलिस की मुठभेड़ बंधक बनाए गए रोहित आर्या से हो गई.
पुलिस के मुताबिक, जब आरोपी रोहित आर्य बच्चों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल वाघमारे ने उसे गोली मार दी. इस बीच, पुलिस ने तत्परता दिखाई और खिड़की से अंदर घुसकर बच्चों को सुरक्षित बचा लिया. दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुंबई बंधक प्रकरण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.
दादी और पोती ने आपबीती सुनाई
दूसरी ओर, बंधकों ने घटना का अपना भयावह अनुभव बताया है कि असल में यह घटना कैसे हुई. बुजुर्ग महिला ने बताया कि, उनकी पोती की शूटिंग चल रही है, इसलिए वह रोज उसके साथ यहां आती थी. वे अपने पोती को 26 अक्टूबर से यहां ला रही थी. घटना के दिन उन्हें पहली मंजिल पर बिठाया गया था. उसके कुछ ही देर बाद बच्चों को बंधक बनाने की खबर मिली.
वहां मौजूद लोगों को जब पता चला कि, बच्चों को बंधक बना लिया गया है तो सब डर गए और रोने लगे. शूटिंग के लिए गई लड़की ने कहा कि, ग्राउंड फ्लोर पर स्टूडियो में जोर की आवाज आ रही थी. उसे लगा कि शूटिंग चल रही होगी, इसलिए दरवाजा बंद होगा. हालांकि, नीचे से रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी को एहसास हुआ कि कुछ हुआ है. फिर दादी ने उसकी मां को बुलाया. लड़की ने कहा कि, घटना के कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची.
कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की
वहीं, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया. वर्षा गायकवाड ने कहा कि, रोहित आर्य ने जो किया वह बहुत निंदनीय है. उन्होंने कहा कि, सरकार को रोहित आर्या की बात सुननी चाहिए थी. वहीं, एमएनएस, 'चित्रपट सेना' के अध्यक्ष अमेय खोपकर ने कहा कि, ऑडिशन के लिए भेजने से पहले बच्चों के माता-पिता को जांच करनी चाहिए था और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ.
