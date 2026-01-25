राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोहिणी ने उठाए सवाल, कहा- 'घुसपैठियों के हाथ में है RJD की कमान'
राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोहिणी के निशाने पर फिर से तेजस्वी यादव हैं. तेजस्वी के नेतृत्व पर उठाए रोहिणी ने सवाल.
Published : January 25, 2026 at 11:54 AM IST
पटना: आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है. पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के अध्यक्षता में आज की बैठक होनी है. चर्चा इस बात की भी हो रही है कि तेजस्वी यादव को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है. लेकिन राजद की बैठक से पहले लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है.
रोहिणी ने उठाए सवाल: आरजेडी में आंतरिक कलह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि सच्चा लालूवादी वही है जो पार्टी की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल करेगा और संदिग्ध भूमिका वाले नेताओं के खिलाफ आवाज उठाएगा. रोहिणी ने दावा किया कि जन-जन की पार्टी की कमान अब 'फासीवादी विरोधियों' द्वारा भेजे गए घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं के हाथ में है, जो लालूवाद को तहस-नहस करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं और काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं.
जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा, हाशिए पर खड़ी आबादी - वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गयी पार्टी के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक - आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष…— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 25, 2026
तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल: उन्होंने आगे नेतृत्व को चेतावनी दी कि सवालों से भागने, भ्रम फैलाने या लालूवाद के समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार करने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए, वरना साजिश में मिलीभगत का आरोप खुद साबित हो जाएगा. यह बयान आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से ठीक पहले आया है.
"आज जनता के हक-हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली, जन-जन की पार्टी की असली कमान फासीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों, साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस-नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है, कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं."-रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की बहन
पहले भी कर चुकी है पोस्ट: इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने इसी साल 16 जनवरी को एक पोस्ट कर तेजस्वी यादव के इर्द-गिर्द रह रहे लोगों के ऊपर एक पोस्ट किया था. तेजस्वी यादव ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की थी उसी पर निशाना साधते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा था कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है.
समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है , 'अपने' इर्द - गिर्द कब्ज़ा जमाए बैठे चिन्हित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी...— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 16, 2026
बाकी तो ये जो पब्लिक है न , वो सब जानती…
परिवार से हैं नाराज: विधानसभा चुनाव परिणाम में राजद के खराब प्रदर्शन के बाद से ही रोहिणी आचार्य के निशाने पर तेजस्वी यादव एवं उनके आसपास रह रहे लोग हैं. 16 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने साथ हुई अभद्रता का जिक्र किया था.
कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए…
क्या बोला था रोहिणी आचार्य ने: अभद्रता का जिक्र करते हुए रोहिणी ने लिखा था कि "कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया. गंदी गालियां दी गयी, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी."
कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को…— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
बदसलूकी का लगाया आरोप: वहीं रोहिणी ने अपने सात बदसलूकी का आरोप भी लगाया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें गालियों के साथ बोला गया कि वो गंदी हैं और उन्हेंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, जिसके करोड़ों रूपए लिए, टिकट लिया तब उन्होंने किडनी दी.
ये भी पढ़ें-
बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर RJD में अंतर्कलह? भाई वीरेन्द्र ने फोड़ा पार्टी नेतृत्व पर ठीकरा, जेडीयू-बीजेपी भी हमलावर
तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में RJD ने बुलाई बड़ी बैठक, किस पर फूटेगा चुनावी हार का ठीकरा?
बिहार विधानसभा में 18 समितियों का गठन! विपक्ष को मिला 'बड़ा तोहफा', लोक लेखा की कमान संभालेंगे राजद के भाई वीरेंद्र