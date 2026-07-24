हिमाचल में टाटा सूमो पर पहाड़ से गिरे पत्थर, कई लोगों की मौत की आशंका
बताया जा रहा है कि गाड़ी में 12 से 15 लोग सवार थे. सभी लोग पांगी घाटी के रहने वाले थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 4:15 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले से दर्दनाक हादसा सामने आया है. पांगी-उदयपुर मार्ग पर कड़ू नाला के पास एक टाटा सूमो वाहन के ऊपर पहाड़ गिरने से कई लोगों की मौत की आशंका है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, टैक्सी में 12 से 15 लोग सवार थे और ये सभी पांगी घाटी के निवासी बताए जा रहे हैं. हालांकि, मृतकों की संख्या और उनकी पहचान की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है. हादसे के बाद गाड़ी के पिछले हिस्से में आग भी लग गई थी. जिसे मौके पर मौजूद लोगों और जवानों ने बुझाने का प्रयास किया. घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें मलबे में दबा वाहन और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं.
चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया, "जिस इलाके में ये हादसा हुआ है वहां किसी तरह का सिग्नल उपलब्ध नहीं है, इसलिए हादसे की जानकारी लेने में समस्या आ रही है. ये इलाका लाहौल-स्पीति और चंबा जिले के बॉर्डर पर आता है. ऐसे में बीआरओ और लाहौल पुलिस के साथ-साथ चंबा जिले से भी पुलिस टीम मौके पर रवाना हो गई है."
भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनकराज ने भी सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें साझा की हैं. उन्होंने बताया कि पांगी उदयपुर मार्ग पर एक टाटा सूमो गाड़ी के ऊपर पहाड़ गिरने से कुछ लोगों की मृत्यु का समाचार है. गाड़ी में 15 लोग सवार थे, हालांकि मृतकों की संख्या और पहचान की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. सभी मृतक पांगी घाटी के हैं. विधायक ने चंबा और लाहौल स्पीति जिला प्रशासन से राहत कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया है, घटनास्थल के लिए पुलिस और बचाव दल रवाना हो चुके हैं.
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