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हिमाचल में टाटा सूमो पर पहाड़ से गिरे पत्थर, कई लोगों की मौत की आशंका

चंबा: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले से दर्दनाक हादसा सामने आया है. पांगी-उदयपुर मार्ग पर कड़ू नाला के पास एक टाटा सूमो वाहन के ऊपर पहाड़ गिरने से कई लोगों की मौत की आशंका है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, टैक्सी में 12 से 15 लोग सवार थे और ये सभी पांगी घाटी के निवासी बताए जा रहे हैं. हालांकि, मृतकों की संख्या और उनकी पहचान की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं. प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है. हादसे के बाद गाड़ी के पिछले हिस्से में आग भी लग गई थी. जिसे मौके पर मौजूद लोगों और जवानों ने बुझाने का प्रयास किया. घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें मलबे में दबा वाहन और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं.