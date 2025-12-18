ETV Bharat / bharat

जल संकट से जूझ रही दुनिया को जगाने की ली शपथ, गंगोत्री से रामेश्वरम तक पदयात्रा करेंगे रॉबिन

जल संकट से लोगों को आगाह करना यात्रा का मकसद - रोबिन सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया जल संकट की ओर बढ़ रही है. विश्व में जल को बचाए रखना आवश्यक है. इसी के लिए जन संवाद कार्यक्रम के तहत गंगोत्री से रामेश्वरम धाम की यात्रा की जा रही है. समय रहते जल की आवश्यकता को नहीं समझा गया तो कोरोना जैसे हालात होंगे. उन्होंने बताया कि सृष्टि में जल का काफी महत्व है. आध्यात्म में भी सृष्टि की रचना में जल के महत्व को बताया गया है. किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की रचना जल के बिना संभव नहीं है. ऐसे में जल तथा नदियों को दूषित होने से बचाना आवश्यक है. यदि जल संकट आया तो इससे बचना काफी मुश्किल होगा. उन्होंने बताया कि किसी भी देश की जीवन रेखा नदियां होती हैं, सभी सभ्यताएं नदियों से निकली हैं. देश में सबसे पवित्र नदी में गंगा का नाम आता है, लेकिन गंगा ही सबसे दूषित नदियों में गिनी जाने लगी है. इसका कारण यह है कि हम जल के प्रति संवेदनहीन हो चुके हैं. लोगों को जल के महत्व का ज्ञान कराने के लिए ही वह जल जनसंवाद यात्रा पर निकले हैं.

इस पदयात्रा के दौरान दंपती व इनके साथी लोगों से जगह-जगह जनसंवाद कर जल बचाने का संदेश दे रहे हैं. उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में रहने वाले दंपती व उनके साथी पद यात्रा के दौरान 9 राज्यों के करीब 50 जिलों से होते हुए रामेश्वरम धाम तक पहुंचेंगे. रोबिन सिंह अपनी पत्नी रागिनी सिंह तथा दो अन्य साथियों रामधीरज व रविन्द्र सिंह के साथ एक दिन में करीब 38 से लेकर 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं.

झालावाड़ : दुनिया लगातार जल संकट से जूझ रही है. जल विशेषज्ञ भी पृथ्वी पर जल संकट की भविष्यवाणी कर चुके हैं. ऐसा नहीं है कि देश, सरकार या फिर लोग प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन कहीं न कहीं ये सब कोशिशें पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं. अब जन-जन तक जल संरक्षण की अलख जगाने की बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविद् रॉबिन सिंह व उनकी पत्नी रागिनी सिंह ने...जो अपने साथियों संग गंगोत्री से रामेश्वरम तक की करीब 3300 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं. इस मुहिम के लिए इनका समर्पण इतना अधिक है कि अपने दो मासूम बच्चों को बुजुर्ग माता-पिता के भरोसे छोड़ पदयात्रा जारी रखे हुए हैं.

ऐसे चलेगी जल यात्रा (ETV Bharat GFX)

रॉबिन सिंह साइकलिंग कर पहले भी कर चुके हैं देश का भ्रमण - 38 वर्षीय रॉबिन सिंह इससे पहले भी देशभर में साइकिल चलाकर से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला चुके हैं. रॉबिन सिंह ने बताया कि उन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को कन्याकुमारी से साइकिल यात्रा शुरू की थी, जो करीब 517 दिन चली थी. इस यात्रा के दौरान उन्होंने 38 हजार 800 किलोमीटर की दूरी तय करके लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया था. यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर भोपाल में समाप्त हुई थी. उन्होंने बताया कि इस बार की पैदल यात्रा जल बचाने का संकल्प लेकर शुरू की है. इसकी शुरुआत 11 नवंबर 2025 को गंगोत्री से की है. यात्रा पूरा करने की अवधि 1 मार्च रखी गई है. इस यात्रा के दौरान उनकी पत्नी रागिनी व दो अन्य साथी भी उनके साथ मौजूद हैं.

यात्रा के पड़ाव (ETV Bharat GFX)

देश के 9 राज्यों तथा 45 जिलों में जल जनसंवाद - रॉबिन सिंह ने बताया कि उनकी यह यात्रा 9 राज्यों से होकर गुजरेगी. राजस्थान देश का पांचवां राज्य है जहां वह पहुंचे हैं. इससे पहले वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व हरियाणा की यात्रा कर चुके हैं. शेष यात्रा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु होते हुए रामेश्वरम में जाकर समाप्त होगी.

लोगों के साथ रोबिन सिंह व रागिनी सिंह (ETV Bharat)

6 वर्षीय बेटे व मासूम बेटी को छोड़ा माता-पिता के पास - रॉबिन सिंह ने बताया कि उनके दो बच्चे इटावा (उत्तर प्रदेश) में अपने दादा-दादी के साथ रहते हैं. 6 वर्षीय बड़ा बेटा पीयूष व 4 वर्षीय बेटी प्रार्थी की याद तो उन्हें आती है, लेकिन उनका उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है. बच्चों से लगातार वह फोन पर संपर्क में रहते हैं. उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे भी उनके साथ इस पैदल यात्रा में हरिद्वार तक साथ आए थे. उन्होंने बताया कि इस पैदल यात्रा से उनके माता-पिता खुश नहीं हैं. वह चाहते हैं कि हम दोनों उनके पास रहें, नौकरी करें व परिवार का ठीक से पालन पोषण करें. इसके बावजूद हमने जल जन संवाद के माध्यम से लोगों को जल बचाने की मुहिम को प्राथमिकता से चुना है.

जलसरक्षण की अलख जगाने निकले रोबिन सिंह (ETV Bharat)

पूरे देश में हैं समर्थक, सुबह 6 बजे करते हैं यात्रा की शुरुआत - रॉबिन सिंह ने बताया कि देशभर में उनके कई समर्थक हैं. कई बार वह पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम व यात्रा में सम्मिलित हो चुके हैं. ऐसे में उनके समर्थकों या उनके रिश्तेदारों के सहयोग से कॉलेज, स्कूल में जल जन संवाद कार्यक्रम करके लोगों को जल के प्रति जागरूक करते हैं. उनसे प्रभावित पर्यावरण प्रेमियों व समर्थक ही उनके रहने व भोजन की व्यवस्था करते हैं. सभी प्रतिदिन सुबह 4:00 बजे उठकर स्नान आदि से निपटकर प्रातः 6:00 बजे वह अपनी टीम के साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं. प्रत्येक दिन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद विश्राम लेते हैं.

साधु से आशीर्वाद लेते रोबिन सिंह (ETV Bharat)

पत्नी रागिनी सिंह बढ़ा रही मनोबल - रागिनी सिंह ने बताया कि पैदल यात्रा का मकसद जन-जन से संवाद कर जल के महत्व की जानकारी देना उनकी प्राथमिकता है. जल संकट से लोगों को बचाना उनके लिए परिवार से बढ़कर है. जल के महत्व को देखते हुए उन्होंने अपने बच्चों को सास-ससुर के पास छोड़ अपने पति का साथ देने का निर्णय किया. वह अपने पति का इस मिशन में मनोबल बढ़ाना चाहती हैं. यात्रा के दौरान लंबा पैदल चलना, खानपान तथा आवास की चिंता नहीं होती. जल बचाने की चुनौती के आगे यह सब काफी फीका है. उन्होंने देशवासियों से इस मुहिम से जुड़ जल बचाने व इसके महत्व पर ध्यान देने की अपील की है.