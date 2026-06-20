गुजरात में पेट्रोल पंप और रियल एस्टेट कारोबारी के घर ढाई करोड़ की डकैती, घर के भेदी को ढूंढ रही पुलिस
शुक्रवार की रात करीब 12:30 बजे, 5 से 7 बदमाश चेहरे पर नकाब बांधकर जयवीरसिंह जडेजा के घर में घुस गए. पूरी खबर पढ़ें.
Published : June 20, 2026 at 8:41 PM IST
राजकोट: गुजरात के राजकोट जिले से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. हमेशा व्यस्त रहने वाले शापर-वेरावल औद्योगिक इलाके के शापर गांव में बदमाशों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को बंधक बनाया और करोड़ों रुपये की डकैती को अंजाम दिया. इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके के व्यापारियों और निवासियों में दहशत फैल गई है.
नकाब बांधकर घुसे थे बदमाश
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार की देर रात करीब 12:30 बजे 5 से 7 नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप और रियल एस्टेट कारोबारी जितेंद्र सिंह जडेजा के घर में घुस गए. बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्ग को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया. इसके बाद उन्होंने अलमारी और लॉकर खंगालते हुए लगभग 2 करोड़ रुपये 47 लाख नकद, 7 तोला सोना, चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान समेट लिया और फरार हो गए. कुल मिलाकर यह डकैती 2 करोड़ 60 लाख से अधिक की बताई जा रही है.
जांच में जुटी पुलिस की कई टीमें
इतनी बड़ी डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. राजकोट ग्रामीण एसपी (SP), गोंडल डीवाईएसपी (DYSP) और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत भारी पुलिस काफिले के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में 7 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
अंदरूनी सूत्र और रेकी का शक
इस घटना ने शापर जैसे हमेशा व्यस्त और औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या बदमाशों को पहले से पता था कि कारोबारी के घर में इतनी बड़ी नकदी रखी हुई है? इसके लिए घर के आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वारदात से पहले आरोपियों ने रेकी की थी या नहीं.
फोरेंसिक टीम और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं और पड़ोसी जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. इस घटना के बाद स्थानीय कारोबारी समुदाय में सुरक्षा को लेकर भारी चिंता और आक्रोश है.
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