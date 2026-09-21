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उत्तराखंड में पैदल चलना मुश्किल, सड़कें बनी मौत का जाल, डरा रहा डेथ टोल, जानिए वजह

फुटपाथ भी संकरा: कई जगह फुटपाथ दुकानों के आगे खत्म हो जाता है, तो कहीं इतना संकरा है कि दो लोग साथ नहीं चल सकते. ऐसे में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और दिव्यांग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. फुटपाथ जो उपलब्ध हैं, वे भी अक्सर ठेलों, अस्थायी स्टॉल और अन्य अतिक्रमणों से कब्जे में रहते हैं. यही वजह है कि पैदल यात्री की थोड़ी सी लापरवाही उन्हें वाहनों की चपेट में ला देती है.

फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा: पैदल चल रहे यात्रियों की मौत सड़क दुर्घटनाओं की होने के पीछे तमाम वजह सामने आ रहे हैं. जिसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ी वजह ज्यादातर फुटपाथों पर हुआ अतिक्रमण माना जा रहा है. देहरादून में जहां फुटपाथ बने हैं, वहां भी कई जगह पैदल चलने की जगह नहीं बची है. दुकानों का सामान, वाहन पार्किंग और निर्माण सामग्री फुटपाथ पर होने से राहगीरों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ता है.

पैदल यात्री सबसे ज्यादा असुरक्षित: इन सभी सड़क दुर्घटनाओं में 726 हादसे वाहनों के आपस में टकराने से हुए हैं. जिसमें जिनमें 394 लोगों की मौत हुई. इसके साथ ही वाहन से पैदल यात्री की टक्कर के 280 मामले सामने आए हैं. जिसके चलते 151 यात्रियों की मौत हुई है. ऐसे में ये आंकड़े इस बात को बयां कर रहे है कि पैदल यात्री सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं.

उत्तराखंड में सड़क डरा रहे हैं. चिंताजनक बात ये है कि अब सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग वाहनों की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं. पैदल चलने वाले यात्रियों का सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा दूसरे पायदान पर है. परिवहन विभाग के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2026 तक यानी इन 7 महीने के भीतर कुल 1,272 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. जिसके चलते 775 लोगों की मौत और 1,341 लोग घायल हुए हैं.

इसके पीछे की तमाम वजह बताई जा रही हैं. खासकर सड़कों के किनारे फुटपाथों पर हुए अतिक्रमण और बिना सावधानियों के ही रोड क्रॉस करना वजह माना जा रहा है. ऐसे में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के साथ ही लोगों को भी रोड क्रॉस करने के दौरान सावधानियां बरतने की जरूरत है.

देहरादून: उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. हैरानी की बात ये है कि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग वाहनों की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं. यानी उत्तराखंड में पैदल चलने वाले लोगों के लिए सड़कें सुरक्षित नहीं हैं. इसकी तस्दीक आंकड़े कर रहे हैं. पिछले 7 महीने के भीतर फुटपाथ या सड़क पर चलने वाले 151 लोगों की मौत हादसों में हो चुकी है.

केवल अतिक्रमण ही नहीं, बल्कि लोगों की ओर से बिना सावधानियों के सड़क पार करना भी दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है. तेज रफ्तार वाले वाहनों और लापरवाह ड्राइविंग के बीच जब पैदल यात्री बिना जेब्रा क्रॉसिंग या सिग्नल का इंतजार किए सड़क पार करते हैं, तो हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है. ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं इस तरह की ही देखी गई है कि बिना जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल के वाहनों के आवाजाही के बीच लोग सड़क क्रॉस करते हैं और कई बार वाहनों की चपेट में आ जाते हैं.

हादसे के बाद कार क्षतिग्रस्त (फाइल फोटो- ETV Bharat)

सड़क सुरक्षा से निपटने के लिए दोहरी रणनीति की जरूरत: ऐसे में उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा संकट से निपटने के लिए दोहरी रणनीति की जरूरत है. एक तरफ फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा विकसित करना जरूरी है, तो वही दूसरी तरफ लोगों को रोड क्रॉसिंग के दौरान सावधानियां बरतने के लिए जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

सड़कों पर बढ़ रहे हादसे (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में जनवरी से जुलाई 2026 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में कुल 775 लोगों की मौत हुई है. इनमें पैदल चलने वाले 151 यात्रियों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है. जिसमें से वाहन से वाहन टकराने की 726 घटनाओं में 394 लोगों की मौत हुई. वाहन से पैदल यात्रियों के टकराने की 280 घटनाओं में 151 लोगों की जान गई है. वाहन से बाइसाइकिल टकराने की 44 घटनाओं में 30 लोगों की मौत हुई है.

सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहन (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, वाहन से ट्राईसाइकिल टकराने की 5 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है. वाहन से एनिमल ड्रिवन कार्ट टकराने की 4 घटनाओं में 2 लोगों की जान गई है. वाहन का ऑब्जेक्ट/प्रॉपर्टी से टकराने की 59 घटनाओं में 56 लोगों की मौत हुई है. वाहन का जानवर से टकराने की 4 घटनाओं में 2 लोगों की मौत समेत अन्य कारणों से हुई 167 घटनाओं में 142 लोगों की मौत हुई है.

पैदल चलने वालों के लिए जोखिम भरी है सड़कें (फोटो- ETV Bharat)

किस महीने हो रही ज्यादा दुर्घटनाएं? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं जून एवं जुलाई के महीने में रिपोर्ट हुई है. दरअसल, साल 2026 के जनवरी महीने में 177 दुर्घटनाएं हुई हैं. इसी तरह फरवरी महीने में 160, मार्च महीने में 180, अप्रैल महीने में 173, मई महीने में 171, जून महीने में 210 और जुलाई महीने में 201 सड़क दुर्घटनाएं हुई है.

किस समय ज्यादा हो रहे हादसे? वहीं, सड़क हादसों में महीने के साथ ही समय का भी महत्वपूर्ण रोल है. परिवहन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं और मौतें शाम 6:00 से रात 9:00 बजे के बीच हुई हैं. सुबह 6:00 से 9:00 के बीच 131 घटनाओं में 69 की मौत हुई है. जबकि, सुबह 9:00 से 12:00 के बीच 154 घटनाओं में 79 की मौत हुई है. वहीं, दोपहर 12:00 से 3:00 के बीच 194 घटनाओं में 124 लोगों की जान गई है.

आपातकालीन वाहनों को निकलने में भी होती है परेशानी (फोटो- ETV Bharat)

दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे के बीच 176 घटनाओं में 110 की मौत हुई है. शाम 6:00 से रात 9:00 बजे के बीच 235 घटनाओं में 142 लोगों की जान गई. रात 9:00 से 12:00 बजे के बीच 217 घटनाओं में 127 लोगों की मौत हुई. देर रात 12 बजे से 3:00 के बीच 85 घटनाओं में 65 की मौत और तड़के 3:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच 80 घटनाओं में 59 की मौत हुई है.

उत्तराखंड में सड़क हादसों की स्थिति: उत्तराखंड में जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 1,72 सड़क दुर्घटनाएं हुईं. जिसमें 775 लोगों की मौत और 1,341 लोग घायल हुए. परिवहन विभाग के मुताबिक, अगर प्रदेश में पिछले 7 महीने के भीतर हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ इस तरह से हैं.

उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

उत्तराखंड में सड़क हादसों में पैदल चलने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जिस पर परिवहन विभाग अब गंभीरता दिखाने की बात कह रहा है. उत्तराखंड के उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निदेशों को ध्यान में रखते हुए नियमावली तैयार की जा रही है. जो पैदल चल रहे यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित होगी. उन्होंने कहा कि,

"ये बहुत दुखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में अभी तक 151 लोगों की मौत हुई है, जो पैदल चल रहे थे. इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और पैदल चल रहे यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग एक नियमावली तैयार कर रही है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि सड़क किनारे पैदल चलने वाले यात्रियों को सुरक्षा के लिए नियम बनाए. फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करें. साथ ही पैदल यात्रियों के पैदल पार्क पथ/ब्रिज बनाया जाए."- शैलेश कुमार तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड

उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निदेशों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. जिस पर शासन से चर्चा भी हो चुकी है. इस नियमावली में लोक निर्माण विभाग और एनएच के साथ ही अन्य संबंधित विभागों को भी शामिल किया गया है. इस नियमावली को बहुत जल्द धरातल पर उतारा जाएगा. साथ ही कहा कि रोड की जो डिजाइनिंग हो रही है, उसमें पैदल यात्रियों के लिए कोई अलग स्थान होना चाहिए, इस पर भी फोकस किया जा रहा है.

फुथपाथ पर दुकानदारों और दोपहिया वाहन चालकों का कब्जा (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने कहा कि सड़क बनाने के नियम में रोड किनारे सोल्डर बनाने का प्रावधान है. जिसके तहत सिंगल लेन या फिर डबल लेन में शोल्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसके अलग-अलग प्रावधान है. पहले जब सड़क के किनारे शोल्डर बनाई जाती थी, उसको फिर पक्का किया जाता था, जिस पर लोग पैदल भी चलते थे. जबकि, शहर में अलग तरह की व्यवस्था रहती है. ऐसे में शहरी क्षेत्रों में जहां-जहां पर जगह उपलब्ध थी, वहां पर नगर निगम या नगर पालिका के साथ ही कुछ जगहों पर पीडब्ल्यूडी की ओर से भी फुटपाथ बनाए हैं.

जान जोखिम में डालकर सड़क से आवाजाही करने को मजबूर लोग (फोटो- ETV Bharat)

"शहरी क्षेत्रों में पैदल चलने वाले ज्यादा होते हैं. ऐसे में उन्हें चलने के लिए फुटपाथ चाहिए होता है. क्योंकि, फुटपाथ नहीं होगा, तो पैदल यात्री सड़क पर चलेंगे. जिससे हादसे के खतरे बढ़ जाते हैं. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए है. जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जहां तक संभव हो, वहां फुटपाथ बनाया जाए."- डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव, लोक निर्माण विभाग

"जिस विभाग की ओर से सड़क बनाई जा रही है, वो उस सड़क के किनारे फुटपाथों को भी बनाएं. इसके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिस पर चर्चाएं चल रही है. ऐसे में जहां पर भी जगह होगी, वहां पर फुटपाथ बनाया जाएगा. ताकि, पैदल चलने वालों को सहूलियत हो और खतरा कम से कम हो."- डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव, लोक निर्माण विभाग

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि सड़कों के किनारे बने फुटपाथ, जिस पर अतिक्रमण है, उसको हटाने का काम नगर निगम की अतिक्रमण मुक्त टीम कर रही है. जहां से ही अतिक्रमण की शिकायत आती है, वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया जाता है. इसके साथ ही अधिकारियों को कहा गया है कि सड़क पर आते-जाते अगर कहीं फुटपाथ पर अतिक्रमण दिखाई देता है, तो उसको हटाने की कार्रवाई करें.

उन्होंने कहा कि एक बड़ी समस्या है कि जिस फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया जाता है, वहां पर कुछ दिनों बाद ही फिर से अतिक्रमण हो जाता है. ऐसे में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान को लगातार चलाने की जरूरत है. यही वजह है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी जगह से अतिक्रमण हटा दिया जाता है, तो एक हफ्ते बाद फिर से उस जगह पर जाओ और अगर फिर अतिक्रमण हो रखा है, तो कार्रवाई करें.

मेयर थपलियाल का कहना है कि जब अतिक्रमण मुक्त किया जाता है, तो उस दौरान फुटपाथ पर रखे समानों को भी जब्त कर लिया जाता है. ऐसे में जुर्माना भरने और शपथ पत्र के बाद उनके सामान को छोड़ा जाता है. फिलहाल, भले ही नगर निगम फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की बात कह रहा हो, लेकिन कार्रवाई के कुछ घटों बाद हालत जस के तस नजर आते हैं. वहीं, इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा कहते हैं कि,

"वाहनों के रफ्तार को खासकर शहरी क्षेत्रों में नियंत्रण करने की जरूरत है. इसके साथ ही नशे के हालात में वाहन चलने वालों पर अंकुश लगाने की जरूरत है. लिहाजा, प्रवर्तन करने वाली एजेंसी को दायित्व है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन मार्गों पर जो रफ्तार निर्धारित है, उसी रफ्तार से वाहन चले. जबकि, पैदल यात्री निर्धारित मार्ग से ही चलते हैं, उसके बावजूद इस तरह के हादसे होना चिंता का विषय है."- भगीरथ शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

"इसके साथ ही इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सड़क किनारे बने फुटपाथ पर अतिक्रमण न हो. क्योंकि, ज्यादातर फुटपाथ अतिक्रमण की जद में है. इसके अलावा पैदल चलने वाले लोगों को सड़क क्रॉस करने के दौरान सावधानियां बरतने की भी जरूरत है."- भगीरथ शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

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