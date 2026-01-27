जम्मू-कश्मीर में बर्फबारीः सड़क और हवाई मार्ग बंद होने के बाद भी क्यों खुश हैं पर्यटक?
1 नवंबर के बाद से इलाके में 85 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई थी, जिसे इस बर्फबारी ने खत्म कर दिया है.
Published : January 27, 2026 at 9:36 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ. तीन महीनों के बाद बर्फबारी हुई. बर्फबारी से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं. पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, इस ताज़ा बर्फबारी की वजह से कश्मीर का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है. उड़ानों (Flights) को रद्द कर दिया गया है और श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है.
काजीगुंड इलाके में नवयुग टनल के पास भारी बर्फ जमा होने और सड़कों पर फिसलन बढ़ने के कारण यातायात अधिकारियों को रास्ता बंद करने का फैसला लेना पड़ा. इसके अलावा मुगल रोड, सिंथन टॉप और एसएसजी रोड जैसे अन्य प्रमुख रास्तों पर भी ट्रैफिक रोक दिया गया है. गौरतलब है कि 1 नवंबर के बाद से इलाके में 85 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई थी, जिसे इस बर्फबारी ने खत्म कर दिया है.
हाइवे बंद होने की वजह से श्रीनगर-कटरा वंदे भारत सेवा में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. आलम यह है कि अगले पूरे हफ्ते की बुकिंग फुल हो गई है. एक यात्री अली मोहम्मद ने बताया कि आज उनकी फ्लाइट रद्द होने के बाद वे तुरंत श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां टिकटें खत्म हो चुकी थीं.
रेलवे की IRCTC वेबसाइट पर कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में चेयर कार (CC) की टिकट बुक करने की कोशिश करने पर पता चलता है कि वेटिंग लिस्ट 50 के पार पहुंच गई है. अब कंफर्म सीट अगले हफ्ते से पहले मिलना नामुमकिन है. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बुधवार और गुरुवार के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है.
यातायात में बाधा के बावजूद, स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबारी इस बर्फबारी का स्वागत कर रहे हैं. श्रीनगर में डल झील और उसके आसपास के इलाकों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई. बर्फ पिघलने के साथ ही नाविक (शिकारा वाले) भी अपने काम पर लौट आए हैं और बर्फबारी के बीच भी पर्यटक झील में शिकारा सवारी का आनंद ले रहे हैं।
दिल्ली से आई अफरीन जैसी कई पर्यटकों ने अपनी खुशी जाहिर की और बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए बुलेवार्ड रोड पर टहलते नजर आए. अपने पति के साथ मौजूद अफरीन ने कहा, "आज हमारी फ्लाइट रद्द हो गई, लेकिन हम यहां बर्फबारी देखकर बहुत खुश हैं. यह किसी वरदान जैसा है." वहीं, गुजरात से आए एक अन्य जोड़े ने कहा कि हालांकि उन्हें ठंड लग रही है, लेकिन वे बर्फ के साथ खेलने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते."
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर (TAAK) के अध्यक्ष फारूक कथू ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुस्ती झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के लिए यह एक अच्छा संकेत है. उन्होंने 'ईटीवी भारत' को बताया, 'बर्फबारी के बाद हम पर्यटकों की संख्या और पूछताछ में बढ़ोतरी देख रहे हैं. हम न केवल सर्दियों में, बल्कि गर्मियों के लिए भी पर्यटकों की मेजबानी करेंगे, जब घाटी में ट्यूलिप गार्डन खुलेगा.
प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनें और कर्मचारी तैनात कर दिए हैं. उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने बिजली सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की बहाली को लेकर एक बैठक की. मौसम विभाग द्वारा बर्फबारी के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है.
श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें और बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों पर आवाजाही करें. मौसम विभाग ने 31 जनवरी तक व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है.
आधिकारिक एडवाइजरी में आगे कहा गया है, 'पर्यटकों, स्थानीय शिकारा चलाने वालों, रेत खनन करने वालों और डाल झील, झेलम नदी व अन्य जल निकायों के आसपास काम करने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे मौजूदा परिस्थितियों और सुरक्षा स्थिति की जांच किए बिना पानी में उतरने या उसे पार करने की कोशिश न करें.'
इसी बीच, बर्फबारी के इस दौर ने मौसम का एक ऐसा मिजाज दिखाया कि राजौरी शहर, पुंछ, रामबन और उधमपुर शहर जैसी जगहों पर 'असामान्य' बर्फबारी देखने को मिली. राजौरी के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि एक दशक से भी ज्यादा समय बाद शहर में कुछ इंच बर्फ देखकर वे हैरान रह गए.
मौसम विशेषज्ञ फैजान आरिफ ने इसके लिए क्षेत्र में सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण आई ठंडी हवाओं को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने बताया, 'यह पश्चिमी विक्षोभ काफी ताकतवर था, जिसमें हवा की रफ्तार जमीन से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 9 किलोमीटर और उससे भी ऊपर तक बहुत तेज थी. हवाओं के इस तरह के तालमेल का मतलब था कि उनकी ताकत केवल ऊपरी स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वातावरण में हलचल होते ही वे नीचे की ओर भी फैल गईं, जिससे इन इलाकों में भी बर्फबारी हुई.'
