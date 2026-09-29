अनदेखी पड़ेगी भारी! जानिए सड़क के वो जरूरी 'साइन बोर्ड' जो हर किसी को पता होने चाहिए
क्या आप जानते हैं कि सड़क पर लगे साइन बोर्ड आपकी जान बचा सकते हैं? इसकी जानकारी सभी को होनी जरूरी है. रिपोर्ट- रंजीत
Published : September 29, 2026 at 1:40 PM IST
पटना: सड़क सुरक्षा की शुरुआत ट्रैफिक साइन बोर्ड को समझने और अपनाने से होती है. ये बोर्ड वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को सड़क के नियमों और खतरों को लेकर अलर्ट करते हैं. ताकि उनपर अंकित निर्देशों का अनुपालन करके हम अपनी जान को सुरक्षित कर सकें और दूसरों की प्राण रक्षा भी हो सके. ट्रैफिक रूल्स में साइन चिह्नों का बड़ा महत्व है क्योंकि नजरअंदाज करने पर हादसे की संभावना बढ़ जाती है.
हर चिह्न का अपना महत्व
सड़क पर सफर के दौरान हमारी नजर अलग-अलग रंग, आकार और प्रतीकों वाले साइन बोर्ड और रोड मार्किंग पर पड़ती है. लेकिन तेज रफ्तार और जल्दबाजी में अक्सर चालक इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. यही लापरवाही कई बार हादसे की वजह बन जाती है. सड़क सुरक्षा के लिहाज से ये संकेत महज बोर्ड या सड़क पर बनी लकीरें नहीं हैं, बल्कि चालक को कुछ सेकेंड पहले खतरे से आगाह करने वाली व्यवस्था हैं.
क्यों जरूरी हैं सड़कों पर बने संकेत?
सड़क संकेत चालक को बताते हैं कि आगे क्या आने वाला है, कहां रफ्तार कम करनी है, कहां रुकना है, किस दिशा में जाना है और किस जगह कोई विशेष सावधानी बरतनी है. किसी मोड़, रेलवे क्रॉसिंग, स्कूल, अस्पताल, संकरी पुलिया या पैदल क्रॉसिंग की जानकारी पहले मिल जाए तो चालक समय रहते अपना वाहन नियंत्रित कर सकता है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सड़क मानकों से जुड़े प्रावधानों में रोड साइन और रोड मार्किंग को सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. इनका उद्देश्य यही है कि अलग-अलग जगहों पर चालक समान संकेत देखकर उनका अर्थ जल्दी समझ सके.
तीन प्रमुख श्रेणियों में समझें सड़कों के संकेत
सड़क पर दिखाई देने वाले संकेतों को तीन प्रमुख श्रेणियों में समझा जा सकता है. एक वॉर्निंग यानी चेतावनी संकेत, रेग्यूलेटरी यानी नियम या प्रतिबंध बताने वाले संकेत और इन्फॉर्मेटिव यानी सूचना देने वाले संकेत. हर श्रेणी का अपना उद्देश्य है और ड्राइवर के लिए उसका संदेश भी अलग होता है.
त्रिकोण का मतलब आगे खतरा
वार्निंग साइन आमतौर पर त्रिकोणाकार होते हैं और चालक को आगे संभावित खतरे के प्रति सावधान करते हैं. आगे तीखा मोड़, सड़क का संकरा होना, रेलवे क्रॉसिंग, पैदल यात्री, फिसलन या अन्य जोखिम हो सकता है. ऐसा संकेत दिखते ही चालक को रफ्तार नियंत्रित करनी चाहिए और आगे की सड़क को अतिरिक्त सावधानी से देखना चाहिए. इन संकेतों को नजरअंदाज करने का मतलब है कि चालक खतरे के लिए मिलने वाली शुरुआती चेतावनी को खुद ही नजरअंदाज कर रहा है.
गोल संकेत बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं?
रेग्यूलेटरी या मेंडेटरी साइन यातायात के नियम और प्रतिबंध बताते हैं. इनमें स्पीड लिमिट, नो एंट्री, नो पार्किंग, वन-वे और अन्य अनिवार्य निर्देश शामिल हो सकते हैं. इन संकेतों का उल्लंघन केवल जोखिम बढ़ाने वाला बर्ताव नहीं है, बल्कि संबंधित यातायात नियम का उल्लंघन भी हो सकता है. इसलिए गोल या अन्य निर्धारित आकृति वाले नियामक संकेतों को देखकर चालक को तत्काल उसके निर्देश का पालन करना चाहिए.
दिशा और सुविधा बताते हैं नीला बोर्ड
सड़कों के किनारे सूचनात्मक चिह्न यात्रियों और चालकों को रास्ते, गंतव्य और आसपास उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हैं. पेट्रोल पंप, अस्पताल, पार्किंग, बस स्टॉप या किसी स्थान की दिशा और दूरी बताने वाले संकेत इसी श्रेणी में आते हैं. इनका मकसद चालक को सड़क पर अनावश्यक रूप से भटकने, अचानक लेन बदलने या गलत जगह रुकने से बचाना भी है.
लाल, पीला और नीला रंग क्या बताता है?
सड़क संकेतों में रंगों का भी महत्व है. लाल रंग आम तौर पर रोक, प्रतिबंध या खतरे से जुड़ा संदेश देता है. पीला रंग कई जगह सावधानी या सड़क कार्य से जुड़े संकेतों में दिखाई दे सकता है, जबकि नीला रंग अक्सर सूचना और सुविधाओं से जुड़े संकेतों में इस्तेमाल होता है. हालांकि किसी संकेत का अर्थ केवल रंग देखकर तय नहीं करना चाहिए. उसका आकार, प्रतीक और लिखा संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
हरे बोर्ड को देखकर हाईवे की पहचान न करें
हाईवे पर लगे दिशा-सूचक बोर्ड और हाईवे की पहचान वाले रूट मार्कर को एक जैसा समझना सही नहीं है. भारत में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दिशा-सूचक सूचना बोर्ड सामान्यतः हरे बैकग्राउंड और सफेद अक्षरों में दिखाई दे सकते हैं. इसलिए केवल हरे रंग का बोर्ड देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह सड़क नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे.
रूट मार्कर से NH और SH की पहचान
हाईवे की पहचान के लिए रूट मार्कर महत्वपूर्ण होता है. NH नंबर वाला निर्धारित पीले बैकग्राउंड का रूट मार्कर नेशनल हाईवे की पहचान बताता है, जबकि SH नंबर वाला हरे बैकग्राउंड और सफेद अक्षरों का रूट मार्कर स्टेट हाईवे को दर्शाता है. यानी दिशा बताने वाला हरा बोर्ड और हाईवे की पहचान करने वाला रूट मार्कर, दोनों का उद्देश्य अलग है.
सड़क पर बनी सफेद लाइन भी देती है निर्देश
सड़क पर बनी लाइनें भी चालक के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं. सफेद टूटी लाइन सामान्य परिस्थितियों में सुरक्षित होने पर लेन बदलने या ओवरटेक करने की अनुमति का संकेत दे सकती है. वहीं सफेद लगातार लाइन को पार करने पर प्रतिबंध या विशेष सावधानी की आवश्यकता हो सकती है. डबल लाइन होने पर स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है. चालक को हमेशा अपने हिस्से की लेन और सड़क पर बने मार्किंग के अनुसार ही वाहन चलाना चाहिए.
ब्रोकन और बोल्ड लाइन का फर्क समझना जरूरी
बिहार के सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारी धनंजय कुमार के अनुसार, रोड मार्किंग और रोड साइनिंग के निर्धारित मानकों को समझना सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि सड़क पर बॉर्डर लाइन, ब्रोकन लाइन और डबल लाइन जैसी मार्किंग का अलग-अलग अर्थ होता है. खासकर जहां एक तरफ बोल्ड या लगातार लाइन और दूसरी तरफ ब्रोकन लाइन हो, वहां लाइन किस दिशा से पार की जा सकती है, यह सड़क पर बनी मार्किंग की स्थिति से समझा जाता है. चालक को बिना समझे लाइन पार करने से बचना चाहिए.
जेब्रा क्रॉसिंग पर पहला ध्यान पैदल यात्री का
जेब्रा क्रॉसिंग अक्सर स्कूल, अस्पताल, कार्यालय या ऐसे स्थानों के आसपास बनाई जाती है जहां लोगों को नियमित रूप से सड़क पार करनी होती है. पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय ट्रैफिक सिग्नल और दोनों तरफ से आने वाले वाहनों का ध्यान रखना चाहिए. वहीं वाहन चालकों की जिम्मेदारी है कि जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने का अवसर दें और जरूरत पड़ने पर वाहन रोकें.
गोल बोर्ड पर लिखा हो नंबर तो इसका क्या मतलब?
सड़कों पर कई जगह 40, 50 या 60 जैसे अंक गोल बोर्ड पर दिखाई देते हैं. दरअसल ये निशान वाहनों की गति सीमान निर्धारित करने के संकेत देते हैं. इससे ऊपर की गति ओवर स्पीडिंग के तहत मानी जाएगी. यदि किसी हिस्से में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा तय है तो वाहन को उससे अधिक गति से नहीं चलाया जाना चाहिए. गति सीमा सिर्फ चालान से बचने का नियम नहीं है. यह सड़क की बनावट, मोड़, आसपास की आबादी, पैदल आवाजाही और संभावित खतरे को ध्यान में रखकर तय की जाती है.
तेज रफ्तार में एक बोर्ड बदल सकता है जिंदगी
तेज रफ्तार में चालक के पास अचानक सामने आए खतरे पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय होता है. ऐसे में सड़क पर कुछ मीटर पहले लगा चेतावनी संकेत उसे रफ्तार कम करने का मौका देता है. अगर चालक संकेत को पहले ही पढ़ ले तो मोड़, क्रॉसिंग, संकरी सड़क या अन्य खतरे के सामने वाहन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है. यही वजह है कि सड़क संकेतों को नजरअंदाज करना सड़क सुरक्षा की बड़ी चूक बन सकता है.
संकेत समझना भी सड़क सुरक्षा का हिस्सा
अवकाश प्राप्त अभियंता अंजनी कुमार के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के पीछे अक्सर लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी बड़ी वजह होती है. उनका कहना है कि कई लोग सड़क पर लगे संकेतों का अर्थ नहीं समझते या समझने के बावजूद उनका पालन नहीं करते. उनके मुताबिक, अगर वाहन चालकों को रोड साइन और रोड मार्किंग की सही जानकारी हो और वे उसका पालन करें तो कई दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है.
साइन बोर्ड के संदेश को नजरअंदाज न करें
सड़क पर अगली बार त्रिकोण, गोल, नीला या हरा बोर्ड दिखाई दे तो उसे महज एक सामान्य बोर्ड समझकर आगे न बढ़ें. हर संकेत अपने साथ कोई न कोई जरूरी संदेश लेकर आता है. कहीं वह आपको खतरे से पहले सावधान कर रहा होता है, कहीं रफ्तार सीमित करने को कह रहा होता है और कहीं सही दिशा या जरूरी सुविधा की जानकारी दे रहा होता है.
संकेत समझने से सड़क सुरक्षा की शुरुआत
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सिर्फ सड़क और वाहन की स्थिति सुधारना पर्याप्त नहीं है. चालक को सड़क की भाषा समझना भी जरूरी है. रोड साइन, रोड मार्किंग, स्पीड लिमिट और जेब्रा क्रॉसिंग जैसे संकेत तभी प्रभावी होंगे जब चालक और पैदल यात्री उनके अर्थ को समझकर व्यवहार में उतारेंगे. एक सेकेंड की सावधानी कई बार पूरी जिंदगी बचा सकती है. सड़क पर लगा हर निशान इसी सावधानी का संदेश देता है.
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