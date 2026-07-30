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रोड रेज मामला: सिविल जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए केस कर्नाटक हाईकोर्ट के CJ के पास भेजा

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मालूर की प्रिंसिपल सिविल जज गायत्री ने रोड रेज की घटना के बारे में जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, वह उनके पद के लिए ठीक नहीं है और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस (CJ) के सामने रखने का आदेश दिया है.

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अगुवाई वाली सिंगल जज बेंच, के.एम. विनय, वी. कविता और पी. वेंकटेश की क्रिमिनल पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जज के निर्देश पर मालूर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि एक जज के लिए इस तरह की सड़क की लड़ाइयों या पर्सनल बदले की भावना में शामिल होना बहुत खतरनाक और गलत है. कोर्ट का दिया गया आदेश चिंता की बात है कि एक छोटे से रोड रेज मामले को पर्सनली लिया गया और अपने पद का इस्तेमाल करके कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और बेकसूर गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया गया.

साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफिसर के इस गलत काम के बारे में आगे की एडमिनिस्ट्रेटिव या ज्यूडिशियल कार्रवाई के लिए फाइल को चीफ जस्टिस की बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है.