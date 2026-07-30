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रोड रेज मामला: सिविल जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए केस कर्नाटक हाईकोर्ट के CJ के पास भेजा

हाईकोर्ट ने कहा, एक जज के लिए इस तरह की सड़क की लड़ाइयों, पर्सनल बदले की भावना में शामिल होना बहुत खतरनाक और गलत है.

Karnataka High court
कर्नाटक हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 8:03 AM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मालूर की प्रिंसिपल सिविल जज गायत्री ने रोड रेज की घटना के बारे में जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, वह उनके पद के लिए ठीक नहीं है और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस (CJ) के सामने रखने का आदेश दिया है.

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अगुवाई वाली सिंगल जज बेंच, के.एम. विनय, वी. कविता और पी. वेंकटेश की क्रिमिनल पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जज के निर्देश पर मालूर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि एक जज के लिए इस तरह की सड़क की लड़ाइयों या पर्सनल बदले की भावना में शामिल होना बहुत खतरनाक और गलत है. कोर्ट का दिया गया आदेश चिंता की बात है कि एक छोटे से रोड रेज मामले को पर्सनली लिया गया और अपने पद का इस्तेमाल करके कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और बेकसूर गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया गया.

साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफिसर के इस गलत काम के बारे में आगे की एडमिनिस्ट्रेटिव या ज्यूडिशियल कार्रवाई के लिए फाइल को चीफ जस्टिस की बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है.

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अपने मोबाइल फोन से जजों को सोशल मीडिया पर चल रही घटना का वीडियो दिखाया. इसी तरह, उन्होंने बेंच को ऑर्डर की एक कॉपी सौंपी, जिसमें कहा गया कि 'सिविल जज गायत्री ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डिलीट करने के लिए शिकायत दर्ज की थी और इसके लिए ऑर्डर जारी किया था.'

क्या है मामला

सिविल जज ने बाइक सवारों से झगड़ा किया, जिन्होंने उनकी कार को ओवरटेक किया था और पुलिस से उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने को कहा. पिटीशनर के खिलाफ बीएनएस की धारा 126 (2) (गैर-कानूनी रोक), 132 (सरकारी कर्मचारी को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या क्रिमिनल फोर्स), 3(5) कॉमन इंटेंशन, 351(2) (किसी व्यक्ति की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने की धमकी), 352 (जानबूझकर बेइज्जती), 74 (महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया गया. पिटीशनर ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया था.

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