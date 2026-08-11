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'नेताजी के नाम पर बनी सड़क का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड रखा गया', कांग्रेस-सीपीएम भड़की

रामपुरहाट नगरपालिका में पंचमाथा क्रॉसिंग से झंझानिया पुल तक फैली लगभग तीन किलोमीटर लंबी सड़क को लंबे समय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड के नाम से जाना जाता रहा है. अचानक, इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया और "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड" लिखा हुआ केसरिया बोर्ड लगा दिया गया. इससे तुरंत विवाद खड़ा हो गया.

हालांकि, चेयरमैन ने कहा कि नगरपालिका ने नाम बदलने की कोई मंजूरी नहीं दी थी, भले ही बीजेपी ने इसके लिए अनुरोध किया था. नेताजी के नाम पर बनी सड़क का नाम बदलने का सीपीआईएम ने कड़ा विरोध किया है और कांग्रेस ने भी इस कदम की निंदा की है.

लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी विधायक को अकेले ही सड़क का नाम बदलने का अधिकार है ?पहले नेताजी रोड के नाम से जानी जाने वाली सड़क पर अब श्यामा प्रसाद के नाम वाला केसरिया रंग का बोर्ड देखा जा सकता है. तस्वीरों में रामपुरहाट नगरपालिका के तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन सौमेन भक्त को बीजेपी विधायक ध्रुबा साहा के ठीक बगल में खड़ा देखा जा सकता है.

कोलकाता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बनी एक सड़क का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया और केसरिया रंग का एक बोर्ड लगा दिया गया. बीरभूम के रामपुरहाट से बीजेपी विधायक ध्रुबा साहा का नाम इस घटना से जोड़ा जा रहा है.

हालांकि भाजपा ने नगरपालिका को सड़क का नाम बदलने के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा था, लेकिन बोर्ड ने इसे कभी मंजूरी नहीं दी. फिर भी, विधायक ने आगे बढ़कर नाम बदल दिया और बोर्ड लगा दिया.

गौरतलब है कि सड़क के किनारे कई दुकानों और सरकारी सहकारी समितियों के साइनबोर्ड पर अभी भी "नेताजी सुभाष रोड" नाम लिखा हुआ है. सीपीएम समेत वामपंथी पार्टियां शुरू से ही नाम बदलने का विरोध कर रही हैं. उन्होंने रामपुरहाट नगरपालिका और सब-डिविजनल ऑफिसर दोनों को ज्ञापन सौंपे हैं. पूरे शहर में सड़क का पुराना नाम बहाल करने की मांग उठ रही है.

बोर्ड पर देखा जा सकता है बदला हुआ नाम (ETV Bharat)

रामपुरहाट में नेताजी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लोगों से विरोध करने की अपील की गई है. कांग्रेस ने भी इस कदम की कड़ी निंदा की है. सीपीएम की बीरभूम जिला सचिवालय के सदस्य संजीव मल्लिक ने कहा, "भाजपा विधायक और नगरपालिका चेयरमैन ने अचानक एक सड़क का नाम—जो मूल रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर था—बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया. शायद विधायक सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से वाकिफ नहीं हैं. चेयरमैन वहीं मौजूद थे. वे इस बात की ओर इशारा कर सकते थे. सड़कों का नाम इस तरह नहीं बदला जा सकता. असल में, भाजपा और आरएसएस का मकसद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति के इतिहास को मिटाना है और इसके बजाय अपने एजेंडे के हिसाब से इतिहास को फिर से लिखना है. हम, सभी वामपंथी पार्टियों और सही सोच वाले नागरिकों के साथ मिलकर, इस हरकत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. हमने नगरपालिका और सब-डिविजनल ऑफिसर को ज्ञापन सौंपे हैं. हमारी मांग है कि सड़क का पुराना नाम बहाल किया जाए."

राज्य कांग्रेस के महासचिव और पूर्व विधायक मिल्टन रशीद ने कहा, "एक पूर्व विधायक और वकील होने के नाते, मैं जानता हूं कि किसी विधायक के पास सड़क का नाम बदलने या नया नाम रखने का अधिकार नहीं होता. यह सरकार का अधिकार है. दूसरी बात, भले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े नेता हों, लेकिन सभी भारतीयों के लिए नेताजी का कद कहीं ज़्यादा बड़ा है. नेताजी एक भावना का प्रतीक हैं. यह नाम बदलकर उन्होंने ऐसा काम किया है जो अन्यायपूर्ण और गैर-कानूनी, दोनों है. सड़कों का नाम रखना विधायक का काम नहीं है. उनकी भूमिका समाज सेवा की है."

रामपुरहाट नगरपालिका के तृणमूल चेयरमैन सौमेन भक्त—जिन्हें 'टिंकू' के नाम से जाना जाता है—ने कहा, "सड़कों का नाम रखने के लिए कुछ खास नियम होते हैं. सबसे पहले, नगरपालिका बोर्ड से एक प्रस्ताव पास करके राज्य प्रशासन को भेजना होता है. इसके बाद राज्य सरकार से निर्देश मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाती है. मुझे बीजेपी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक सड़क का नाम रखने का अनुरोध मिला था. हालांकि, इस पद पर रहते हुए मैं बस ऐसे ही किसी सड़क का नाम नहीं बदल सकता. और न ही किसी ऐसी सड़क का नाम अचानक बदलना आसान है जो पहले से ही किसी महान हस्ती के सम्मान में रखी गई हो. नगरपालिका ने अभी तक कोई नाम नहीं बदला है. सड़क का नाम वही है जो पहले था. हमें बस इसे बदलने का अनुरोध मिला है."

रामपुरहाट से बीजेपी विधायक ध्रुबा साहा ने कहा, "सीपीएम ने कभी नेताजी को 'टोजो का कुत्ता' कहा था. हमें निश्चित रूप से उनसे यह सीखने की जरूरत नहीं है कि नेताजी का सम्मान कैसे किया जाए ! नेताजी हमारे दिलों में बसते हैं. हमें सड़क के नाम के बारे में नगरपालिका का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला. नाम बदलने का काम नगरपालिका चेयरमैन की मौजूदगी में किया गया था. मैं सीपीएम की चापलूसी पर ध्यान नहीं दूंगा. हम ही नेताजी का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं. जो लोग विवाद खड़ा करना चाहते हैं, वे करें. मुझे इस मामले पर और कुछ नहीं कहना है."

राज्य में लगभग तीन महीने पहले राजनीतिक बदलाव हुआ था. जब से बीजेपी सत्ता में आई है, 'भारत केसरी' श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है. हाल ही में पूरे राज्य में उनकी जयंती और पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से मनाई गई है. इसी बीच, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच के रिश्तों पर भी खूब चर्चा हो रही है.

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