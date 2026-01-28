ETV Bharat / bharat

पहाड़ों में बर्फबारी बनी आफत! उत्तराखंड आने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर, लापरवाही पड़ेगी भारी

वहीं, सुखी टॉप से गंगोत्री की ओर जाने वाले मार्ग को विशेष परिस्थितियों में केवल 4×4 वाहनों के लिए वो भी नॉन-स्किड चेन के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है. बिना चेन और छोटे वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.

उत्तरकाशी जिले में खोली जा रही सड़कें: गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुखी टॉप से ऊपर भारी बर्फबारी के कारण बाधित हो गया था, जिसे बाद में बमुश्किल खोला गया. उधर, धरासू से सुक्की टॉप तक यातायात फिलहाल सुचारू बताया जा रहा है. प्रशासन की ओर से लगातार बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है. ताकि, जल्द से जल्द मार्ग को पूरी तरह से बहाल किया जा सके.

मौसम के इस बदले मिजाज ने जहां किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है तो वहीं पर्यटकों और शीतकालीन तीर्थयात्रियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. रात के समय तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई स्थानों पर विजिबिलिटी भी कम हो गई है. जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतें उठानी पड़ रही है.

चारों तरफ बर्फ ही बर्फ: वर्तमान समय में उत्तरकाशी जिला मुख्यालय समेत सभी तहसील क्षेत्रों में बारिश जारी है. जबकि, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है. यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, सुखी टॉप, राड़ी टॉप और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फ गिरने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है.

उत्तरकाशी समेत कई पहाड़ी जिलों में रात से ही मौसम खराब बना हुआ है. जिससे आम लोगों के साथ-साथ प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई है. पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत जमने से जहां सड़कें फिसलन भरी हो गई है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और ओलों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है. आलम ये है कि सर्द मौसम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड में वैसे तो मौसम चार दिनों से बदला-बदला सा है, लेकिन बीती देर रात मौसम ने अचानक ऐसे तेवर बदले की कहीं मुसीबत तो कहीं ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा गई. देर रात शुरू हुई बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने जनजीवन एक बार फिर से प्रभावित कर दिया है. बारिश के कारण ठंड में इजाफा दर्ज किया गया है. जबकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं.

यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बर्फबारी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. रानाचट्टी से जानकी चट्टी और राड़ी टॉप तक बर्फ गिरने के कारण कई स्थानों पर मार्ग बाधित हो गया है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू रखने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं.

जहां-जहां संभव है, वहां-वहां यातायात को नियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा है. उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग फिलहाल यातायात के लिए खुला है. जिससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम खराब रहने की वजह से यहां भी सतर्कता बरती जा रही है.

सड़कों से हटाया जा रहा बर्फ: बर्फबारी के कारण हर्षिल मुखबा मोटर मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया गया है. फूलचट्टी-खरसाली मोटर मार्ग भी चेनिज 0.00 से 1.73 तक भारी बर्फ गिरने के कारण पूरी तरह से बंद है. जिसे 28 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे तक खोलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बर्फबारी की वजह से अभी तक उसे खोला नहीं जा सका है.

गंगोत्री-धरासू मार्ग और एनएच 134 पर विभिन्न स्थानों पर बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है. हनुमानचट्टी क्षेत्र में एनएच 134 पर स्नो क्लीयरेंस का काम चल रहा है. जबकि, राड़ी टॉप पर फिसलन कम करने के लिए चूने का छिड़काव किया गया है.

सड़क पर डाला जा रहा चूना (फोटो सोर्स- Local Administration)

चौरंगी से सुनकुर्णधार की ओर जेसीबी मशीन को भेजा गया है. ताकि, वहां जमी बर्फ को हटाकर मार्ग को सुरक्षित बनाया जा सके. एनएच 134 पर पालीगाड़ से जानकीचट्टी तक भी बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है. गंगोत्री से सुखी टॉप के बीच कई स्थानों पर सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बेहद जोखिम भरी बनी हुई है.

जरूरत हो तो तभी आएं पहाड़: प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. जरूरत पड़ने पर मार्ग को अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है. स्थानीय लोगों और यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें. जरूरत हो तभी पहाड़ की यात्रा करें.

उत्तरकाशी में बर्फ हटाती मशीन (फोटो सोर्स- Local Administration)

बर्फबारी से कई क्षेत्रों में बिजली गुल: मौसम की मार का असर बिजली आपूर्ति पर भी देखने को मिला है. 33/11 केवी बर्नीगाड़ सब स्टेशन की आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है. सभी फीडर फिलहाल सामान्य स्थिति में बताए जा रहे हैं. हालांकि, 33 केवी नैनबाग से बर्नीगाड़ लाइन में ब्रेकडाउन की स्थिति बनी हुई है. जिसके चलते बर्नीगाड़ से जुड़े 33/11 केवी एलवी सब स्टेशन क्षेत्र प्रभावित हुआ है.

इसके साथ ही 11 केवी जानकीचट्टी फीडर में भी खराबी के चलते स्यानाचट्टी से जानकीचट्टी तक के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है. आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन की मानें तो विद्युत विभाग की टीमें खराब मौसम के बीच भी मरम्मत कार्य में जुटी हुई है. ताकि. जल्द से जल्द आपूर्ति को पूरी तरह से बहाल किया जा सके.

बारिश और बर्फबारी का असर पर्यटन पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है. ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचे कई पर्यटक खराब मौसम के कारण अपने होटलों और गेस्ट हाउस में ही रुके हुए हैं. कुछ स्थानों से पर्यटकों के फंसे होने की सूचनाएं भी मिल रही हैं.

बर्फबारी से सड़कें बंद (फोटो सोर्स- Local Administration)

देहरादून के चकराता में भी कुछ पर्यटक बर्फबारी की वजह से रुके रहे. देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार हैं. पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की सलाह दी गई है. मौसम साफ होने तक आगे की यात्रा न करने की अपील की गई है.

"पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अगले कुछ घंटों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रह सकती है. तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. जिससे ठंड और बढ़ सकती है."- रोहित थपलियाल, मौसम वैज्ञानिक

अलर्ट मोड़ पर प्रशासन: वहीं, मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है. संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की जा रही है. फिलहाल, मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है. जहां एक ओर पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर आम जनजीवन, यातायात और पर्यटन पर असर पड़ा है.

